《中年好聲音4》｜「唐伯虎」神秘身份選唱《愛得太遲》 網民瘋狂猜測真身

《中年好聲音4》TVB藝人賽區掀起熱烈討論，十位參賽者戴上動物面具蒙面獻唱，身份成謎引發全城競猜。其中代號「唐伯虎」的神秘男藝人選唱古巨基經典作品《愛得太遲》，深情演繹令評審印象深刻，但他的真實身份至今仍是未解之謎，網民紛紛展開推理大戰。