《中年好聲音4》｜「唐伯虎」神秘身份選唱《愛得太遲》 網民瘋狂猜測真身
「唐伯虎」深情獻唱《愛得太遲》爭晉級
代號「唐伯虎」的TVB男藝人在台上以溫柔嗓音演繹古巨基的代表作《愛得太遲》，歌聲充滿感情層次，令現場氣氛瞬間凝重。他的演唱技巧純熟，高音部分處理得恰到好處，展現出深厚的歌唱功底。評審們在聆聽過程中表情專注，不時點頭認同，顯示對這位神秘歌手的表現相當滿意。由於採用蒙面形式，「唐伯虎」的所有訪問說話都經過變聲處理，令他的身份更加撲朔迷離。
《中年好聲音4》首設蒙面賽制增神秘感
今屆《中年好聲音4》特別為TVB藝人賽區加入「蒙面歌手」元素，十位參賽藝人需戴上動物面具上台獻唱，真實身份只有在淘汰一刻才會公開。賽制方面，第4季增設「盲選」環節，每位參賽者均只能以歌聲吸引評審按燈，獲得0至1燈的參賽者將立即被淘汰，2至4燈選手需進入等候區等待翻盤機會，而5燈選手則可直接晉級下一輪。這種全新賽制不但增加節目的懸疑性，更讓觀眾將注意力完全集中在歌手的實力表現上。
TVB藝人賽區十強蒙面登場挑戰經典
除了「唐伯虎」外，其餘九位蒙面參賽者同樣選擇了極具挑戰性的經典歌曲。「馬騮精」挑戰梅艷芳的《烈焰紅唇》，「貓女郎」演繹吳雨霏的《我本人》，「白羊君」則選唱蕭煌奇的《你是我的眼》。另外「白眉鷹王」、「鹿七伯」、「獅子王」、「企鵝人」、「熊貓寶寶」及「樹熊公子」分別獻唱張遠、陳奕迅、容祖兒、古巨基、林憶蓮及張學友的代表作品。每位參賽者都展現出不同的音樂風格和演唱特色，令現場評審和觀眾都難以從聲音中準確判斷他們的真實身份。
網民熱議猜測「唐伯虎」真身掀推理熱潮
節目播出後，網民紛紛在社交平台展開激烈討論，嘗試從「唐伯虎」的歌聲、身形和台風中尋找線索。有網民留言「聲線好熟悉，應該係經常唱歌嘅藝人」，亦有人分析「佢嘅高音處理好穩定，肯定有豐富演出經驗」。部分觀眾更仔細研究參賽者的身高體型，希望能從中找到蛛絲馬跡。不少網民表示這種蒙面形式令節目更加刺激，「完全估唔到邊個係邊個，好想快啲知道答案」成為討論區的熱門留言。
