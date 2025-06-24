唐佳逝世｜雪妮老公唐佳墮樓亡 生前曾向兒子透露心結 傳唐佳輕生原因
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唐佳跳樓｜著名武指唐佳佐敦墮樓亡。事發在昨天（6月23日）下午，一名88歲男子於佐敦柯士甸道與松山道交界墮樓，倒臥街頭，撞及路邊指示牌，當場身首異處，場面令人心碎。現場消息指，死者正是資深演員雪妮的丈夫、著名武術指導唐佳。
唐佳逝世｜唐佳原定要到律師樓簽遺囑 生前曾向兒子透露心結
88歲死者唐佳原定昨天（23日）要到律師樓簽署遺囑，但最終未能成行，便選擇走上絕路，身上亦未有留下遺書。
據悉，唐佳與太太雪妮及兒子同住， 近月因雪妮患胰臟癌需長期住院，令唐佳情緒大受打擊。他曾向兒子透露，因無法承受太太病痛，心情極度不快，甚至表示希望與太太一同離世。
唐佳逝世｜著名武術指唐佳影壇傳奇人生
唐佳原名黃唐，是邵氏電影時代著名武術指導，師承袁小田，與劉家良同為導演張徹御用武指。他曾執導多部經典電影，包括《少林傳人》、《三闖少林》及《洪拳大師》，後來更加入無綫電視，為徐克《青蛇》等電影擔任武指，為香港動作電影界留下深厚印記。
唐佳逝世｜唐佳雪妮56年愛情長跑 結局唏噓
唐佳與雪妮結婚56年，兩人一直恩愛非常。唐佳不僅是雪妮的丈夫，更是她的保鑣、經理人和助手，無論拍戲或生活都形影不離。這段深情長跑，最終卻以悲劇收場，令人唏噓。
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社會關注長者情緒健康
事件引發社會對長者精神健康的關注，尤其面對摯愛重病，家屬承受巨大壓力。專家提醒，家人如發現長者情緒異常，應及早尋求支援，陪伴和傾聽同樣重要。若有需要，可致電各大情緒支援熱線，讓愛延續。
防止自殺求助熱線：
- 香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
- 生命熱線：2382 0000
- 明愛向晴軒：18288
- 社會福利署：2343 2255
- 撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
- 東華三院芷若園：18281
- 醫管局精神健康專線：2466 7350
- 「情緒通」精神健康支援熱線：18111
- 賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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