唐佳逝世｜雪妮老公唐佳墮樓亡 生前曾向兒子透露心結 傳唐佳輕生原因

唐佳跳樓｜著名武指唐佳佐敦墮樓亡。事發在昨天（6月23日）下午，一名88歲男子於佐敦柯士甸道與松山道交界墮樓，倒臥街頭，撞及路邊指示牌，當場身首異處，場面令人心碎。現場消息指，死者正是資深演員雪妮的丈夫、著名武術指導唐佳。