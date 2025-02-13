43歲唐寧曬肌惹負評 新形象被嘲似大媽 型爆反擊：我好欣賞我自己
唐寧自信回應：我好欣賞我自己
唐寧在最新影片中，展示她參加健身比賽的過程，她的肌肉線條和黝黑的膚色，與她過去的形象大相徑庭，這一大膽形象轉變在網上引起巨大關注。唐寧自信回應：「自己可以克服一啲嘢，去做到咁樣一個活動，我好欣賞我自己啦首先，所以我根本就唔介意嗰啲相係啲人點講囉，因為呢個唔重要，我只係想記錄一個好真實嘅自己，我真係完全零修圖，嗰啲照片就係咁真實，因為嗰個就係我囉，嗰個就係當時嘅我囉。」
唐寧面對批評與質疑
面對網絡上的批評和質疑，唐寧選擇了正面回應。她希望自己的經歷能夠激勵其他人，尤其是那些可能因為外界的壓力而放棄自我實現的人：「其實唔緊要嘅，你哋評論啲咩都唔緊要，即係我覺得如果我呢啲相會令你有少少覺得，原來有啲嘢好似好難都可以克服到，都可以過到，無論做運動或者做咩都好，我都希望大家可以諗起呢樣嘢，我得你都得，加油！」
網民大讚：欣賞妳做最真自己
唐寧的話語中透露出自信和對新形象的堅定，網民大讚：「自己喜歡做自己的事，別人說什麼不重要」、「她這個樣子依然很漂亮」、「自己努力得來的更好⋯⋯加油」、「欣賞妳做最真的自己」
唐寧Man爆曬肌形象大變
唐寧的轉變不僅是外表上的。自從去年七月開始跑步，到十一月投入力量訓練，她在短短兩個半月的時間裡，從一個從未認真進行過力量訓練的新手，變成了能夠完成「Hyrox」這樣高強度賽事的運動員。唐寧在社交媒體上分享，她參加的是女子雙人組別，並感謝隊友的支持和鼓勵，「係佢哋令我完成咗一樣，我諗都冇諗過會做嘅嘢」。這次的賽事包括八個功能性動作，如負重繩索拖拉、沙袋負重弓箭步和滑雪機等，每項動作後還需配合一公里的跑步，唐寧最終以2小時06分53秒的成績完成挑戰。
網民：努力改變人生
唐寧的這一轉變在網上引起了廣泛的討論和讚賞。不少網民和圈中好友都對她的努力和成果表示驚訝和讚揚，留言中充滿了正能量和支持：「努力改變人生」、「女中豪傑你改變形象更好」、「型到喊」、「完全認唔出係你呀」、「真係無嘢難到你，勁」等。不過亦有網民對唐寧的新形象感到錯愕，紛紛留言覺得唐寧以前靚啲：「以前真心索，而家受了咩刺激搞到咁」、「冇哂少女味」、「咩事」等。
唐寧自爆驚變全白髮原因
唐寧近日在社交平台曬出多張新相慶祝43歲生日，不過相中唐寧就以全頭灰白髮示人，引來唔少網民熱議！不過唐寧就配文自爆箇中原因：「其實我爸爸40歲已經全頭白髮，可能遺傳嘅關係，我依家每一條生出嚟嘅頭髮都已經係灰白色，為咗唔使成日染髮根，咁不如我一次過漂走原先嘅顏色啦！」大方透露40出頭變全灰白髮只是因為遺傳關係。
網民力撐自然就是美
雖然唐寧最新狀態以全頭灰白髮示人，但係就獲唔少網民力撐自然就是美：「白髮不代表老，可能用腦或遺傳，人始終會老的，不去整容，自然就美」、「其實仲好少女樣！」、「冇先出奇啦」、「我年齡係佢咁都一樣會有白髮啦」、「喜歡唐寧的自然美！更喜歡她對人的態度」、「唔好淨係睇個頭！我見過有啲人頭髮白，但個樣很年輕」