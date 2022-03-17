40歲唐寧高呼「我要入豪門」 素顏真面目獲讚「童顏天花板」

要數最能代表香港的「童顏女神」就不得不提唐寧，今年40歲的唐寧美貌就像原封不動，食了防腐劑一樣，令人羨慕。近日她就重操故業，在YouTube拍攝一系列DIY家居工程的短片，片中唐寧以素顏及清爽短髮示人，即獲網民激讚「童顏的天花板」。