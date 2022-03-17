40歲唐寧高呼「我要入豪門」 素顏真面目獲讚「童顏天花板」
要數最能代表香港的「童顏女神」就不得不提唐寧，今年40歲的唐寧美貌就像原封不動，食了防腐劑一樣，令人羨慕。近日她就重操故業，在YouTube拍攝一系列DIY家居工程的短片，片中唐寧以素顏及清爽短髮示人，即獲網民激讚「童顏的天花板」。
唐寧相隔一年重操故業
40歲的唐寧（Leila）童星出身、全盛時期走紅無綫。雖然已身為人母，但唐寧仍一臉童顏，多年來像凍齡一樣，甚至可以說是逆齡生長，完全唔識老兼愈來愈靚，是不少網民心目中的女神。雖然近年唐寧已淡出電視銀幕，專心照顧一對子女，不過近日唐寧決定再重操故業，在YouTube拍攝一系列DIY家居工程的短片，落手落腳教人維修保養安樂窩。
唐寧素顏真面目展現自然美
唐寧日前在YouTube頻道上載一條名為「我要入豪門」的短片，令不少網民誤以為她想嫁入豪門，但其實唐寧是教大家如何翻新家中大門，將「平凡之門」打造成「豪宅之門」。片中唐寧剪了一頭清爽短髮，毫不介意以素顏真面目示人展現自然美。有不少網民就錯重點掛住研究她的凍顏美貌，指她儼如18歲的少女一樣，更紛紛留言大讚：「童顏的天花板」、「天啊，真的不會老」、「短髮太清新」等。
童星出身的唐寧可算是「由細睇到佢大」！兒時的她長得標緻可愛，亦很上鏡！
唐寧長大後的電視劇代表作莫過於《戀愛自由式》飾演陳文媛的妹妹，以及《大唐雙龍傳》中飾演師妃暄。
關鍵詞唐寧
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected] Kong 唐寧、東方新地相片庫、《戀愛自由式》截圖、《歎息橋》劇照影片來源：[email protected] Kong 唐寧
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