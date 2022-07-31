40歲唐寧憶拍劇險溺斃經歷 因太自以為是賭上性命勁後悔
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現年40歲的唐寧8歲便以童星身份加入娛樂圈，演出無數電視和電影，日前她於IG以「一次拍攝的經歷」為題，分享她一次在冬天拍下水戲的經歷。她表示當時是拍攝一套古裝劇，當天拍攝的劇情是投海自盡，她需要從渡頭上跳進海裏。而當跳下海後，她要讓自己下沉一定的位置，讓鏡頭看到她從水面消失。
唐寧拍古裝投海自盡戲
入行32年的唐寧，拍過無數影視作品，她日前在IG自爆拍古裝投海自盡戲險死的經歷：「通常我們拍下水戲，都會有工作人員在水裏接應，那時是冬天，我有點不忍心劇務哥哥要下水陪我，我便和他說我懂得游泳，其實可以不用陪我啊！當然，他沒有聽我的說話，我也很慶幸他沒有聽。」
唐寧向上游卻完全乏力
唐寧拍攝的是一場自盡戲：「當跳下海後，我必須要呼氣，讓自己下沉，我要下沉到一定的位置，讓鏡頭看到我從水面消失。我當時一心只是想盡快下沉，所以我很快就把我的氣接近呼完。當我認為應該需要往上游的時候，我才發現我完全沒有力！
劇務機警即救唐寧上水
唐寧因為穿着的是古裝，即是有很多的布料，像抱着一張棉被跳進海裏。當布料濕了後是非常的重：「我根本沒有氣力往上遊，幸好劇務哥哥及時發現，他就馬上把我救回水面，真的很感謝他在水裏陪我。如果當時劇務哥哥不在我旁邊，我不敢想像會發生甚麼事。」
唐寧嘆：需這樣賣命嗎
唐寧指演員在演出時，會投入到不會發覺正在面對甚麼危險：「其實認真想一想，有需要這樣賣命嗎？但我相信表演者就是這樣，在表演時，就是會這麼忘我，只為做好每個演出。我想在這裏向所有表演者致敬，謝謝你們！感謝你們每一位的付出！」
疑拍《大唐雙龍傳》出事
雖然唐寧沒開名說是拍哪套古裝劇，但看她附上的劇照是她在2004年《大唐雙龍傳》中的師妃暄角色，相信就是拍該套劇時的經歷。有網民留言：「有啲事情真係唔可以妥協同將就，好彩劇務哥哥冇聽你話。你出事，就唔係淨係你嘅事」，「師妃暄～每一部戲的拍攝都是表演者和拍攝工作者的付出，願大家平安！」