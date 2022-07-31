40歲唐寧憶拍劇險溺斃經歷 因太自以為是賭上性命勁後悔

現年40歲的唐寧8歲便以童星身份加入娛樂圈，演出無數電視和電影，日前她於IG以「一次拍攝的經歷」為題，分享她一次在冬天拍下水戲的經歷。她表示當時是拍攝一套古裝劇，當天拍攝的劇情是投海自盡，她需要從渡頭上跳進海裏。而當跳下海後，她要讓自己下沉一定的位置，讓鏡頭看到她從水面消失。