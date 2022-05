唐寧戴假髮分飾兩角 拍短片暗寸大台拍失戀劇情永冇新意

40歲的唐寧被封「童顏天花板」,即使婚後生了一對仔女,美貌依然十年如一日,像吃了防腐劑一樣,令人羨慕。早前唐寧重操故業,在YouTube拍攝一系列DIY家居工程的短片,片中唐寧以素顏及清爽短髮示人,即獲網民激讚。近日唐寧一人分飾兩角,連金毛假髮都出動埋,以「5個電視劇指定失戀劇情Every break up in HK TV drama be like…」為主題拍了一條短片,暗寸大台的失戀情節千篇一律,演出非常鬼馬。