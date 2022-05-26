唐寧戴假髮分飾兩角 拍短片暗寸大台拍失戀劇情永冇新意

40歲的唐寧被封「童顏天花板」，即使婚後生了一對仔女，美貌依然十年如一日，像吃了防腐劑一樣，令人羨慕。早前唐寧重操故業，在YouTube拍攝一系列DIY家居工程的短片，片中唐寧以素顏及清爽短髮示人，即獲網民激讚。近日唐寧一人分飾兩角，連金毛假髮都出動埋，以「5個電視劇指定失戀劇情Every break up in HK TV drama be like…」為主題拍了一條短片，暗寸大台的失戀情節千篇一律，演出非常鬼馬。
40歲的唐寧離開無綫多年，最近在社交網非常活躍。（圖片來源： [email protected]）
唐寧離婚後獨力照顧一對子女﹗（圖片來源： [email protected]）
唐寧暗嘲電視劇分手情節
近年刻意減產的唐寧，非常努力去經營自己的YouTube頻道，繼早前拍片教大家裝修家居的小貼士外，近日再有新片推出，她在約一分鐘的短片中一人分飾兩角，故事以「5個電視劇指定失戀劇情Every break up in HK TV drama be like…」做主題，講述當女友發現男友出軌後的反應，雖然無指名道姓，不過唐寧似在暗寸大台電視劇的分手情節都是千篇一律，完全冇新意。
唐寧戴上金色假髮拍短片。（圖片來源： [email protected] Kong唐寧影片截圖）
唐寧七情上面。（圖片來源： [email protected] Kong唐寧影片截圖）
唐寧鬼馬演出
唐寧在短片中演示電視劇中5大最常見的分手情節，先是電話一定會響起來，女友發現男友的出軌短訊，戴上金色假髮的唐寧表現得浮誇又鬼馬，仲壓低聲音扮出軌男友，之後唐寧傷心欲絕跑出去戶外，遇上雷雨交加仲仆倒，最後以一句「唔通連個天都唔鍾意我？」向天嚎哭完場。不少網民都在唐寧的社交網留言指她充分表現出老土劇情及「大台理論」，還有人留言讚她︰「你已經可以自己拍劇了」、「搞笑又中肯啊」等等。
唐寧知道男友出軌後唔想聽解釋。（圖片來源： [email protected] Kong唐寧影片截圖）
扮埋出軌男朋友。（圖片來源： [email protected] Kong唐寧影片截圖）
最後誇張跌倒。（圖片來源： [email protected] Kong唐寧影片截圖）
網民留言。（圖片來源： [email protected]）
去片！睇唐寧一人分飾兩角
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唐寧最後一部電視作品係ViuTV劇集《歎息橋》。（圖片來源：《歎息橋》劇照）
唐寧相隔一年重操故業
40歲的唐寧（Leila）童星出身、全盛時期走紅無綫。雖然已身為人母，但唐寧仍一臉童顏，多年來像凍齡一樣，甚至可以說是逆齡生長，完全唔識老兼愈來愈靚，是不少網民心目中的女神。雖然近年唐寧已淡出電視銀幕，專心照顧一對子女，不過近日唐寧決定再重操故業，在YouTube拍攝一系列DIY家居工程的短片，落手落腳教人維修保養安樂窩。
今年40歲的唐寧美貌就像原封不動，食了防腐劑一樣，令人羨慕。（圖片來源： [email protected]）
逆齡生長！（圖片來源： [email protected]）
唐寧近日重操故業，在YouTube拍攝一系列DIY家居工程的短片。（圖片來源： [email protected]） 唐寧素顏真面目展現自然美
唐寧早前在YouTube頻道上載一條名為「我要入豪門」的短片，令不少網民誤以為她想嫁入豪門，但其實唐寧是教大家如何翻新家中大門，將「平凡之門」打造成「豪宅之門」。片中唐寧剪了一頭清爽短髮，毫不介意以素顏真面目示人展現自然美。有不少網民就錯重點掛住研究她的凍顏美貌，指她儼如18歲的少女一樣，更紛紛留言大讚：「童顏的天花板」、「天啊，真的不會老」、「短髮太清新」等。
唐寧早前在YouTube頻道上載一條名為「我要入豪門」的短片，令不少網民誤以為她想嫁入豪門，但其實唐寧是教大家如何翻新家中大門。（圖片來源： [email protected] Kong 唐寧）
片中唐寧剪了一頭清爽短髮，毫不介意以素顏真面目示人，展現自然美。（圖片來源： [email protected] Kong 唐寧）
唐寧要落手落腳做工程。（圖片來源： [email protected] Kong 唐寧）
望落有板有眼。（圖片來源： [email protected] Kong 唐寧）
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童星出身的唐寧可算是「由細睇到佢大」！兒時的她長得標緻可愛，亦很上鏡！
（圖片來源：東方新地相片庫）
（圖片來源：東方新地相片庫）
唐寧長大後的電視劇代表作莫過於《戀愛自由式》飾演陳文媛的妹妹，以及《大唐雙龍傳》中飾演師妃暄。
（圖片來源：《戀愛自由式》截圖）
（圖片來源：東方新地相片庫）