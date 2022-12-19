41歲唐寧落淚剖白：唔認識自己 攜子女移居紐西蘭 「不老傳說」幻滅

5歲入行、童星出身的唐寧，淡出幕前後轉型做YouTuber，上月透露已帶同一對子女移居紐西蘭。在最新的一段影片中，唐寧一時感觸，落淚剖白入行36年的感想。已屆41歲的唐寧素顏出鏡，唇色慘白加上皺紋暴現，開始打破「不老傳說」。