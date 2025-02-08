43歲唐寧形象大變Man爆曬肌 網民：努力改變人生
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現年43歲的唐寧曾以可愛甜美形象深入民心，但自從2022年移居紐西蘭後就形象大變，早前不但以全頭灰白髮造型示人，日期那更公開一輯Man爆爆肌運動照，嚇窒一班網民…
唐寧Man爆曬肌形象大變
唐寧的轉變不僅是外表上的。自從去年七月開始跑步，到十一月投入力量訓練，她在短短兩個半月的時間裡，從一個從未認真進行過力量訓練的新手，變成了能夠完成「Hyrox」這樣高強度賽事的運動員。唐寧在社交媒體上分享，她參加的是女子雙人組別，並感謝隊友的支持和鼓勵，「係佢哋令我完成咗一樣，我諗都冇諗過會做嘅嘢」。這次的賽事包括八個功能性動作，如負重繩索拖拉、沙袋負重弓箭步和滑雪機等，每項動作後還需配合一公里的跑步，唐寧最終以2小時06分53秒的成績完成挑戰。
網民：努力改變人生
唐寧的這一轉變在網上引起了廣泛的討論和讚賞。不少網民和圈中好友都對她的努力和成果表示驚訝和讚揚，留言中充滿了正能量和支持：「努力改變人生」、「女中豪傑你改變形象更好」、「型到喊」、「完全認唔出係你呀」、「真係無嘢難到你，勁」等。不過亦有網民對唐寧的新形象感到錯愕，紛紛留言覺得唐寧以前靚啲：「以前真心索，而家受了咩刺激搞到咁」、「冇哂少女味」、「咩事」等。
唐寧自爆驚變全白髮原因
唐寧近日在社交平台曬出多張新相慶祝43歲生日，不過相中唐寧就以全頭灰白髮示人，引來唔少網民熱議！不過唐寧就配文自爆箇中原因：「其實我爸爸40歲已經全頭白髮，可能遺傳嘅關係，我依家每一條生出嚟嘅頭髮都已經係灰白色，為咗唔使成日染髮根，咁不如我一次過漂走原先嘅顏色啦！」大方透露40出頭變全灰白髮只是因為遺傳關係。
網民力撐自然就是美
雖然唐寧最新狀態以全頭灰白髮示人，但係就獲唔少網民力撐自然就是美：「白髮不代表老，可能用腦或遺傳，人始終會老的，不去整容，自然就美」、「其實仲好少女樣！」、「冇先出奇啦」、「我年齡係佢咁都一樣會有白髮啦」、「喜歡唐寧的自然美！更喜歡她對人的態度」、「唔好淨係睇個頭！我見過有啲人頭髮白，但個樣很年輕」
圖片來源：ig@leilakong1205資料或影片來源：原文刊於新假期