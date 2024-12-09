43歲唐寧最新狀態曝光 1原因全頭驚變灰白髮？

43歲唐寧5歲時便以童星身分出道，入行多年間參演唔少劇集，長大後於《戀愛自由式》及《大唐雙龍傳》中有出色表現，成功擄獲唔少觀眾嘅喜愛！不過唐寧於2022年移居紐西蘭，近年更轉型成為YouTuber，仲不時拍片分享移居後嘅生活。近日唐寧就在社交平台上載幾張全頭灰白髮嘅照片，最新狀態引來唔少網民熱議……

