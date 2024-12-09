43歲唐寧最新狀態曝光 1原因全頭驚變灰白髮？
廣告
43歲唐寧5歲時便以童星身分出道，入行多年間參演唔少劇集，長大後於《戀愛自由式》及《大唐雙龍傳》中有出色表現，成功擄獲唔少觀眾嘅喜愛！不過唐寧於2022年移居紐西蘭，近年更轉型成為YouTuber，仲不時拍片分享移居後嘅生活。近日唐寧就在社交平台上載幾張全頭灰白髮嘅照片，最新狀態引來唔少網民熱議……
唐寧自爆驚變全白髮原因
唐寧近日在社交平台曬出多張新相慶祝43歲生日，不過相中唐寧就以全頭灰白髮示人，引來唔少網民熱議！不過唐寧就配文自爆箇中原因：「其實我爸爸40歲已經全頭白髮，可能遺傳嘅關係，我依家每一條生出嚟嘅頭髮都已經係灰白色，為咗唔使成日染髮根，咁不如我一次過漂走原先嘅顏色啦！」大方透露40出頭變全灰白髮只是因為遺傳關係。
網民力撐自然就是美
雖然唐寧最新狀態以全頭灰白髮示人，但係就獲唔少網民力撐自然就是美：「白髮不代表老，可能用腦或遺傳，人始終會老的，不去整容，自然就美」、「其實仲好少女樣！」、「冇先出奇啦」、「我年齡係佢咁都一樣會有白髮啦」、「喜歡唐寧的自然美！更喜歡她對人的態度」、「唔好淨係睇個頭！我見過有啲人頭髮白，但個樣很年輕」
撰文：東方新地圖片來源：ig@leilakong1205