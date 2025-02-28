43歲唐寧拍片親解全頭白髮之謎 大派心靈雞湯獲網民力撐

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43歲唐寧5歲時就已經以童星身分出道，入行多年來更曾參與唔少劇集拍攝，係觀眾緣唔錯嘅演員之一。不過唐寧2022年時便宣布移居紐西蘭，雖然已經難以在電視上見到佢，但係唐寧就keep住更新社交平台分享日常，日前（7日）佢仲拍片親解全頭白髮之謎……

唐寧拍片再度親解全頭白髮之謎

唐寧去年生日時就曾曬出過全白髮照，雖然當時已經解釋過變髮原因，但係就仍有唔少網民對此十分好奇。因此唐寧日前就再度上載新片，並在片中親解全頭白髮之謎：「第一，我啲頭髮係去染先變成咁嘅色嘅，就唔係真係而家已經變成咁嘅色。第二，我又覺得人生在世咩都試下，咪試下染淺色啲囉。」

唐寧隨後亦表示咁快就變白髮其實有遺傳因素：「咁我爸爸呢其實四十幾歲呢，佢已經近乎係全頭白髮㗎喇。」並直言染髮染到煩，因此就選擇將頭髮直接染淺，等白髮長出時冇咁突兀！

唐寧 生日 唐寧日前拍片親解全頭白髮之謎。（圖片來源：小紅書@唐寧&思遠閨蜜會）
唐寧日前拍片親解全頭白髮之謎。（圖片來源：小紅書@唐寧&思遠閨蜜會）
唐寧 生日 唐寧表示現時嘅髮色係經染色過嘅，並非呢個年紀就已經全頭白髮。（圖片來源：小紅書@唐寧&思遠閨蜜會）
唐寧表示現時嘅髮色係經染色過嘅，並非呢個年紀就已經全頭白髮。（圖片來源：小紅書@唐寧&思遠閨蜜會）
唐寧 生日 唐寧更透露自己10歲時就已經有白髮，當中亦有爸爸嘅遺傳因素。（圖片來源：小紅書@唐寧&思遠閨蜜會）
唐寧更透露自己10歲時就已經有白髮，當中亦有爸爸嘅遺傳因素。（圖片來源：小紅書@唐寧&思遠閨蜜會）

唐寧大派心靈雞湯獲力撐

唐寧除咗解釋全頭白髮原因外，更在影片嘅最後大派心靈雞湯：「你去做一啲形象嘅改變又好，或者做一啲性格上嘅改變都好，其實你最需要交代嘅就係你自己」、「我自己覺得係，做人做到呢個年紀，隨心一啲咪開心一啲囉。」

唐寧嘅發言更引來唔少網民力撐：「自己開心最重要，不用管別人說什麼」、「做自己就好了」、「支持你，心態決定一切」、「人生就是這樣，最重要就是自己開心」、「很喜歡你的人生觀！」

唐寧 生日 唐寧在片尾表示即使做形象或者性格上嘅改變，只要自己喜歡，又唔會影響到其他人，咁就冇問題。更直言做人做到呢個年紀，隨心啲開心啲更重要。（圖片來源：ig@leilakong1205）
唐寧在片尾表示即使做形象或者性格上嘅改變，只要自己喜歡，又唔會影響到其他人，咁就冇問題。更直言做人做到呢個年紀，隨心啲開心啲更重要。（圖片來源：ig@leilakong1205）

43歲唐寧po全頭白髮照賀牛一 網民力撐：自然就是美！

43歲唐寧昔日是TVB知名童星，長大後於《戀愛自由式》及《大唐雙龍傳》中有出色表現，成為唔少觀眾心中的寵兒。不過唐寧於2022年移居紐西蘭，近年更轉型成為YouTuber，仲不時拍片分享移居後嘅生活。近日唐寧就在社交平台上載幾張全頭灰白髮嘅照片，最新狀態引來唔少網民熱議！

唐寧自爆驚變全白髮原因

唐寧近日在社交平台曬出多張新相慶祝43歲生日，不過相中唐寧就以全頭灰白髮示人，引來唔少網民熱議！不過唐寧就配文自爆箇中原因：「其實我爸爸40歲已經全頭白髮，可能遺傳嘅關係，我依家每一條生出嚟嘅頭髮都已經係灰白色，為咗唔使成日染髮根，咁不如我一次過漂走原先嘅顏色啦！」大方透露40出頭變全灰白髮只是因為遺傳關係。

唐寧 生日 唐寧近日在社交平台上載全頭灰白髮嘅照片，並配文表示爸爸40歲時已是滿頭白髮，因此自己為咗唔使成日染髮根，並決定將原先嘅髮色一次過漂走。（圖片來源：ig@leilakong1205）
唐寧近日在社交平台上載全頭灰白髮嘅照片，並配文表示爸爸40歲時已是滿頭白髮，因此自己為咗唔使成日染髮根，並決定將原先嘅髮色一次過漂走。（圖片來源：ig@leilakong1205）
唐寧 生日 唐寧最近剛迎來43歲生日。（圖片來源：ig@leilakong1205）
唐寧最近剛迎來43歲生日。（圖片來源：ig@leilakong1205）

網民力撐自然就是美

雖然唐寧最新狀態以全頭灰白髮示人，但係就獲唔少網民力撐自然就是美：「白髮不代表老，可能用腦或遺傳，人始終會老的，不去整容，自然就美」、「其實仲好少女樣！」、「冇先出奇啦」、「我年齡係佢咁都一樣會有白髮啦」、「喜歡唐寧的自然美！更喜歡她對人的態度」、「唔好淨係睇個頭！我見過有啲人頭髮白，但個樣很年輕」

唐寧 生日 唐寧剛移居紐西蘭時亦黑髮造型示人。（圖片來源：ig@leilakong1205）
唐寧剛移居紐西蘭時亦黑髮造型示人。（圖片來源：ig@leilakong1205）
唐寧 生日 唐寧近年大多數以啡髮色示人。（圖片來源：ig@leilakong1205）
唐寧近年大多數以啡髮色示人。（圖片來源：ig@leilakong1205）

撰文：東方新地圖片來源：小紅書@唐寧&思遠閨蜜會、ig@leilakong1205資料或影片來源：原文刊於新假期

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