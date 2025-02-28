43歲唐寧拍片親解全頭白髮之謎 大派心靈雞湯獲網民力撐
唐寧拍片再度親解全頭白髮之謎
唐寧去年生日時就曾曬出過全白髮照，雖然當時已經解釋過變髮原因，但係就仍有唔少網民對此十分好奇。因此唐寧日前就再度上載新片，並在片中親解全頭白髮之謎：「第一，我啲頭髮係去染先變成咁嘅色嘅，就唔係真係而家已經變成咁嘅色。第二，我又覺得人生在世咩都試下，咪試下染淺色啲囉。」
唐寧隨後亦表示咁快就變白髮其實有遺傳因素：「咁我爸爸呢其實四十幾歲呢，佢已經近乎係全頭白髮㗎喇。」並直言染髮染到煩，因此就選擇將頭髮直接染淺，等白髮長出時冇咁突兀！
唐寧大派心靈雞湯獲力撐
唐寧除咗解釋全頭白髮原因外，更在影片嘅最後大派心靈雞湯：「你去做一啲形象嘅改變又好，或者做一啲性格上嘅改變都好，其實你最需要交代嘅就係你自己」、「我自己覺得係，做人做到呢個年紀，隨心一啲咪開心一啲囉。」
唐寧嘅發言更引來唔少網民力撐：「自己開心最重要，不用管別人說什麼」、「做自己就好了」、「支持你，心態決定一切」、「人生就是這樣，最重要就是自己開心」、「很喜歡你的人生觀！」
43歲唐寧po全頭白髮照賀牛一 網民力撐：自然就是美！
43歲唐寧昔日是TVB知名童星，長大後於《戀愛自由式》及《大唐雙龍傳》中有出色表現，成為唔少觀眾心中的寵兒。不過唐寧於2022年移居紐西蘭，近年更轉型成為YouTuber，仲不時拍片分享移居後嘅生活。近日唐寧就在社交平台上載幾張全頭灰白髮嘅照片，最新狀態引來唔少網民熱議！
唐寧自爆驚變全白髮原因
唐寧近日在社交平台曬出多張新相慶祝43歲生日，不過相中唐寧就以全頭灰白髮示人，引來唔少網民熱議！不過唐寧就配文自爆箇中原因：「其實我爸爸40歲已經全頭白髮，可能遺傳嘅關係，我依家每一條生出嚟嘅頭髮都已經係灰白色，為咗唔使成日染髮根，咁不如我一次過漂走原先嘅顏色啦！」大方透露40出頭變全灰白髮只是因為遺傳關係。
網民力撐自然就是美
雖然唐寧最新狀態以全頭灰白髮示人，但係就獲唔少網民力撐自然就是美：「白髮不代表老，可能用腦或遺傳，人始終會老的，不去整容，自然就美」、「其實仲好少女樣！」、「冇先出奇啦」、「我年齡係佢咁都一樣會有白髮啦」、「喜歡唐寧的自然美！更喜歡她對人的態度」、「唔好淨係睇個頭！我見過有啲人頭髮白，但個樣很年輕」