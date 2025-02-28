43歲唐寧拍片親解全頭白髮之謎 大派心靈雞湯獲網民力撐

43歲唐寧5歲時就已經以童星身分出道，入行多年來更曾參與唔少劇集拍攝，係觀眾緣唔錯嘅演員之一。不過唐寧2022年時便宣布移居紐西蘭，雖然已經難以在電視上見到佢，但係唐寧就keep住更新社交平台分享日常，日前（7日）佢仲拍片親解全頭白髮之謎……