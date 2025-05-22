43歲移英唐寧轉戰內地拍片遭質疑撈唔掂 搞見面會疑預告即將復出
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43歲唐寧2022年宣布移居紐西蘭後，專心經營個人YouTube頻道分享當地嘅生活。唐寧近年更不時在社交平台分享做運動片段，健康形象獲唔少網民支持。不過移居紐西蘭3年嘅唐寧近期就突然轉移到內地拍片，更被質疑係唔係撈唔掂……
唐寧內地搞見面會疑預告即將復出
唐寧自移居紐西蘭後淡出娛樂圈，雖然keep住更新社交平台，但係亦令唔少網民都直言十分掛念活躍於幕前嘅佢。早前唐寧就在內地舉辦見面會，事後唐寧更拍片親自感謝fans嘅支持，並疑似暗示即將再於幕前出現：「你們記住留意我的動向，因為可能啊，我不知道再過一下子，可能我會多一點的活動啊」，令外界對其會否再次活躍於演藝圈十分關注。
進駐小紅書 返內地拍Vlog惹熱議
除咗在內地舉辦見面會之外，唐寧近期開始進駐小紅書，並keep住分享旅遊和美食Vlog，日前唐寧句上傳一段遊北京故宮嘅新片，並在片中分享當年拍古裝片的回憶。不過唐寧曬出嘅新片就引來網民質疑佢撈唔掂：「加拿大搵唔到錢？」、「定居新西蘭突然又返大陸？」、「竟然返大陸」、「我都以為自己眼花」、「點解喺IG唔提自己去咗北京嘅？」
撰文：東方新地圖片來源：小紅書@唐寧&思遠閨蜜會、小紅書圖片、ig@leilakong1205資料或影片來源：原文刊於新假期