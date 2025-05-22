43歲移英唐寧轉戰內地拍片遭質疑撈唔掂 搞見面會疑預告即將復出

43歲唐寧2022年宣布移居紐西蘭後，專心經營個人YouTube頻道分享當地嘅生活。唐寧近年更不時在社交平台分享做運動片段，健康形象獲唔少網民支持。不過移居紐西蘭3年嘅唐寧近期就突然轉移到內地拍片，更被質疑係唔係撈唔掂……