一舞傾城︱唐文龍終出獄下場超悲慘 新內地女友真面目疑似曝光！
一舞傾城結局︱唐文龍終出獄下場超悲慘
TVB在官方頻道上傳多個《一舞傾城》的預告片，其中一個預告片講述飾演社團老大「青龍」唐文龍終於出獄。雖然能夠重遇「沙律姐」陳法蓉，但隨即又要面對「屠伯」鄭恕峰派人追殺嘅困境。從預告片中可見53歲嘅唐文龍依然身手敏捷，連場打鬥場口都打得非常到位，不過編劇就表示唐文龍將會在劇中死得好慘，一班觀眾都表示非常期待！
唐文龍陳法蓉劇中情路坎坷
《一舞傾城》劇中感情線又多又精彩，其中飾演過氣社團老大「青龍」唐文龍同皇牌媽媽生「沙律」陳法蓉嘅感情線就最為動人。沙律姐多年來默默等候為社團頂罪入獄的青龍，但可惜青龍在出獄後又要面對屠伯的追殺，兩人的情路非常坎坷。
唐文龍新女友真面目疑似曝光
雖然唐文龍在劇中情路非常坎坷，但現實中就蜜運中。一直被傳係「hehe」嘅唐文龍，去年在好友陳敏之網上節目中突然自爆有一位山東女友，早前又被網民拍到唐文龍與一名金髮女子在廣州茶餐廳約會的照片，令網民都紛紛猜測該名金髮女子是否就是其山東女友！
唐文龍自爆有拖拍 恨傳宗接代
近年主攻內地發展的唐文龍，去年接受陳敏之的YouTube頻道節目《Chi Chat》分享近況，二人結緣於《溏心風暴3》，並且成為好朋友。陳敏之單刀直入問唐文龍： 「你追求嘅愛情係點？」唐文龍突然自爆： 「我依家有女朋友嘅」陳敏之勁驚訝，唐文龍透露女友是圈外人，感情穩定，問到會否結婚生B？唐文龍坦言好恨有下一代，笑指「再唔諗驚生唔到﹗」
擇偶條件外在好重要 被爆鍾情大波妹
唐文龍因外型常被外界以為好花心，他即場澄清對感情好專一：「我拍親拖都幾乖，我如果要隱瞞其實好攰，同埋好高難度。我成日都好佩服啲人可以同時超過一段感情，覺得好叻。」他曾在訪問中坦言自己鍾情香港女孩，他希望對象外表端正、身材姣好，皮膚白。他直認外表雖然重要，但最重要是大家價值觀要相近，溝通好重要。陳敏之即用手勢大爆他喜歡上圍豐滿的女士，非常搞笑。
唐文龍家境好高材生 擁博士學位
唐文龍健身外還懂得洪拳、詠春、泰拳、滾軸溜冰等的技能，是位武林高手，所以年過五十仍然keep得好好。他家境不錯，家中經營高級洋服店，小學讀喇唦小學，五年級全家移民到美國三藩市。因為爺爺是位裁縫，所以他自小接觸很多時裝，曾在紐約流行設計學院（Fashion Institute of Technology，FIT）攻讀女裝設計藝術學士課程並成功取得全級第一名的優異成績，之後取得博士學位。
熱愛時裝的他後來經介紹下來港為香港歌手設計演唱會服裝，但卻被告知安排取消，並安排他作模特兒，而薪酬只是普通兼職的人工，身為學霸的他拒絕接受，在旺角擔任幾個月售貨員，之後找了設計工作，於93、94年得到港幣三萬元人工，前景好好。期間，理工大學錄取過他做教授，惟他又再拒絕。
唐文龍人生低處未算低 曾住70呎板間房
因緣際會下，唐文龍獲華星唱片高層睇中，於25歲出道作歌手，但成績不太理想，他曾接受訪問：「97年，我簽咗華星唱片，但好無奈，佢哋執咗，我錄咗音，未出碟，team人就被解僱咗，我淨係上過《Sunday新地帶》同《週末任你點》，我呢生人連《勁歌金曲》都冇去過。碟出唔到，又無錢，無嘢做，好彩去咗台灣出國語碟，兩年內出咗三隻國語碟，係救咗我。」
其後他回港拍電影，拍了《浪漫風暴》、《古惑女之決戰江湖》，無奈遇到翻版VCD出現，同時經理人離開公司，他不懂識朋友、飲酒，沒有錢交租，要在旺角租間70呎板間房，吃了兩年快餐食：「唔要飲品平三、四蚊，因為當時經濟真係唔得。」
他後來加入TVB，演出不少膾炙人口的作品包括《十月初五的月光》、《衛斯理》 、《棟篤神探》、《人生馬戲團》等，可惜從未擔正男主角，星路平平。之後他把心一横到內地發展事業，打出名堂，獲得和巨星奇洛李維斯合作的機會，拍攝電影。
孝順仔為家人奔波往返美國對亡父許下承諾
唐文龍離家拼搏多年，一直也未能親身照顧爸爸媽媽。隨著父母年紀漸長，爸爸更患有骨質疏鬆症，父母也更需要人貼身照顧。他於是經常抽時間往返美國探望父母，更聘請兩位姑娘照顧爸爸做運動。他指爸爸對他很嚴苛，常常指正他哪個鏡頭做得不夠好。爸爸離世後，他仍經常往返兩地陪伴媽媽，他在鏡頭前對著天上的爸爸諾：「我有一日會令你更加驕傲，你睇住嚟啦！」
擺脫Hehe之名 唐文龍緋聞逐個數
唐文龍入大學才第一次拍拖，他自爆於美國讀書時候，曾經喜歡一個和他住得相距較遠的女生，為了見對方一面，更常常走堂，同時又由於他當時的讀書成績很好，老師們都沒有追究他走堂一事。另外，他又試過為了追女仔而曾經親手摺星星送給女方，相信當時的女主角內心一定甜到漏！雖然他外表給人「花弗」的感覺，但他其後每段戀情也維持很長時間。
1. 傳同劉永健Hehe情
唐文龍與劉永健早前被媒體影到一同逛街市，因為劉永健多手掃一掃他背脊，而導致傳出Hehe緋聞。
劉永健與唐文龍拍《十月初五的月光》時一同飾演同父異母的兄弟，由於兩人都喜歡功夫的關係，早年又一同返內地工作互相照應，兄弟情很深厚。「劉家良師傅的專頁」更曾解釋唐文龍與劉永健的關係。
事後，唐文龍表示劉永健只是好兄弟及生意夥伴。經過今次事件後，他表示因為怕阻礙大家認識異性的關係，與對方已沒有再單獨出街。他更表示爸爸當年也因為這件事，而特地打電話問他是否「中途轉基」！
2. 陳少霞拍拖六年
唐文龍曾經在94年因合作電影《現代古惑仔》與被譽為「古裝御用美女」的陳少霞撻著，拍拖六年，不過最後由於女方迷信而提出分手。他解釋當時他們拍拖後，身邊總是有些不好的事情發生，例如事業走下坡，家人身體狀況等，所以認為大家不再適合拍拖。
陳少霞，999年與唐文龍分手後，與澳洲籍華裔富商結婚，並誕下兩名女兒，好景不常老公生意失敗，二人離婚收場，變成單親媽媽。在2006年，她更因經濟問題，要復出拍劇養家，可是當時TVB不接納她，後經由唐文龍引薦而重返亞視。於16年，她陳少霞終於找到真正幸福，經朋友介紹下認識了65歲擁八億身家的「法拉利之父」李文輝，並閃婚成為闊太。
3. 傳力追佘詩曼
因為拍攝《十月初五的月光》的關係，飾演「金勝」一角的唐文龍與當時的女主角佘詩曼傳過緋聞。有指當時唐文龍曾經力追她，不過多年後的訪問中，他提到因為與她太熟了，所以難以發展情侶關係。但男未婚、女未嫁，未來的事有誰知道呢？
4. 空姐女友 拍拖七年
02年，唐文龍與一名空姐女朋友拍拖。09年是他人生的低潮，他在香港所發展的演藝事業未如理想，感到前路迷惘，於是希望北上發展尋找出路。當時他與空姐女友已拍拖七年，想到自己已經九個月沒有收入、同時又要供樓，不想拖累女朋友的他，惟有忍心地提出分手，而這次是他人生中第一次主動提出分手。
5.傳與關心妍拍拖半年
03年，關心妍曾被拍到與唐文龍拖手行街，有指二人拍拖半年後分手，而事後關心妍則回應唐文龍是她的哥哥。而42歲的關心妍現在已為人母，是位幸福少奶奶。
6. 約會DaDa師妹羅子喬
14年，唐文龍曾經被拍得與DaDa師妹羅子喬行街睇戲，事後他大讚對方人品好，不過兩人的緋聞最後不了了之。羅子喬平日喜歡運動及習武，相信與身材fit爆的唐文龍走在一起，看上去一定很登對！
7. Facebook識女仔 拍拖一年
之前在訪問中，唐文龍自言是位宅男，他有談及自己於facebook識女仔的經歷，更曾經拍拖一年，可惜意見不合導致分手收場。
8.暗撻咪神黃文意 甜蜜合照「誤傳」上社交網
唐文龍與無綫奀星黃文意的貼頭親密相在網上瘋傳，有指有人當日一時「大意」將私相貼上社交網絡，隨即被cap圖大肆報道。但唐文龍與黃文意年紀相差23年，據悉兩人一齊只係兩個月。有報道指有人借緋聞上位，唐文龍維護女方：「我唔想咁樣猜度別人，黃文意係一個好女仔，好有智慧英文又好，所以我哋好好傾，大家係正常朋友，有約過食飯所以被人影到。」
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹