唐文龍

唐文龍全身包膠倡環保 網民嘲拍拖拉低智商

最新娛聞
Poyan

廣告

唐文龍身在異地依然初心不變，鼓勵網民支持環保，近日更在抖音上載一條半裸上半身的短片提醒網民減少使用紙袋及塑膠用品。

赤裸半身笠滿紙代

總所周知唐文龍是環保人士，近年來他到內地發展事業都不忘將環保意識帶到內地，不時提醒內地網民要減塑，最近他更將環保概念帶到抖音平台。日前他半裸上身，並在身上掛滿林林總總的紙袋，呼籲大家外出購物時要自備購物袋，減少增加使用紙袋。

唐文龍 套上各種紙袋
套上各種紙袋（圖片來源：抖音@唐文龍Michael ）
唐文龍 赤裸半身
赤裸半身（圖片來源：抖音@唐文龍Michael ）

影片中他又將膠袋纏繞上身及頭部，呼籲大家減少使用塑膠產品，為環保出一分力。這個新穎又有趣的呼籲方法讓不少內地網民都清楚他的用意，亦有網民指熱戀中的唐文龍智商被拉低才作出這些行為。

唐文龍 頭部和上半身都纏繞塑膠
頭部和上半身都纏繞塑膠（圖片來源：抖音@唐文龍Michael ）
唐文龍 用塑膠包裹自己
用塑膠包裹自己（圖片來源：抖音@唐文龍Michael ）
唐文龍 宣揚環保意識
宣揚環保意識（圖片來源：抖音@唐文龍Michael ）
唐文龍 網民笑稱戀愛令唐文龍的行為突變
網民笑稱戀愛令唐文龍的行為突變（圖片來源：抖音@唐文龍Michael ）

與回收桶合照成標誌

其實他為了推崇環保意識更是身體力行，不但常常在個人社交平台教網民要將廢物分類、回收，又經常上載與分類回收桶的合照，提醒人們不要忘記初心實行環保。

唐文龍 常和回收桶合照
常和回收桶合照（圖片來源：[email protected]
唐文龍 回收桶合照標誌人物
回收桶合照標誌人物（圖片來源：[email protected]

唐文龍最近接受陳敏之網上節目訪問，對住好友無所不談，忽然講性取向，又激罕談感情事，更認心急想有下一代，透露現時有女朋友﹗

唐文龍離港返內地 隔離完驚變滄老大叔

唐文龍現已到內地準備開工，完成隔離的他大晒近照，隔離日子無剃鬚，加上頭髮斑白，網民指頓變滄桑，紛紛留言請他快點刮清鬍子變番型爆大叔﹗唐文龍曾經有多段戀情及緋聞，但未能開花結果，及後更因為被傳媒影到被好友劉永健掃唐文龍背脊，引起中途轉機疑雲。在訪談中激罕談戀情﹗

唐文龍 突然變滄老，跟之前接受陳敏之時的樣顯老﹗
唐文龍完成隔離後突然變滄老，跟之前接受陳敏之時的樣子顯老﹗（圖片來源：微博＠唐文龍）

唐文龍自爆有拖拍 恨傳宗接代

近年主攻內地發展的唐文龍，近日接受陳敏之的YouTube頻道節目《Chi Chat》分享近況，二人結緣於《溏心風暴3》，並且成為好朋友。陳敏之單刀直入問唐文龍： 「你追求嘅愛情係點？」唐文龍突然自爆： 「我依家有女朋友嘅」陳敏之勁驚訝，唐文龍透露女友是圈外人，感情穩定，問到會否結婚生B？唐文龍坦言好恨有下一代，笑指「再唔諗驚生唔到﹗」

唐文龍 唐文龍認有女朋友﹗
唐文龍認有女朋友﹗（圖片來源：YouTube《Chi Chat》截圖）
唐文龍 唐文龍認蜜運中，陳敏之反被他的坦白嚇一驚﹗
唐文龍認蜜運中，陳敏之反被他的坦白嚇一驚﹗（圖片來源：YouTube《Chi Chat》截圖）

擇偶條件外在好重要 被爆鍾情大波妹

唐文龍因外型常被外界以為好花心，他即場澄清對感情好專一：「我拍親拖都幾乖，我如果要隱瞞其實好攰，同埋好高難度。我成日都好佩服啲人可以同時超過一段感情，覺得好叻。」他曾在訪問中坦言自己鍾情香港女孩，他希望對象外表端正、身材姣好，皮膚白。他直認外表雖然重要，但最重要是大家價值觀要相近，溝通好重要。陳敏之即用手勢大爆他喜歡上圍豐滿的女士，非常搞笑。

唐文龍 被陳敏之當場踢爆鍾情大波妹﹗
被陳敏之當場踢爆鍾情大波妹﹗（圖片來源：[email protected]陳敏之截圖）

家境好高材生 擁博士學位

唐文龍健身外還懂得洪拳、詠春、泰拳、滾軸溜冰等的技能，是位武林高手，所以年過五十仍然keep得好好。他家境不錯，家中經營高級洋服店，小學讀喇唦小學，五年級全家移民到美國三藩市。因為爺爺是位裁縫，所以他自小接觸很多時裝，曾在紐約流行設計學院（Fashion Institute of Technology，FIT）攻讀女裝設計藝術學士課程並成功取得全級第一名的優異成績，之後取得博士學位。

熱愛時裝的他後來經介紹下來港為香港歌手設計演唱會服裝，但卻被告知安排取消，並安排他作模特兒，而薪酬只是普通兼職的人工，身為學霸的他拒絕接受，在旺角擔任幾個月售貨員，之後找了設計工作，於93、94年得到港幣三萬元人工，前景好好。期間，理工大學錄取過他做教授，惟他又再拒絕。

唐文龍
（圖片來源：SundayKiss 照片庫）

人生低處未算低 曾住70呎板間房

因緣際會下，唐文龍獲華星唱片高層睇中，於25歲出道作歌手，但成績不太理想，他曾接受訪問：「97年，我簽咗華星唱片，但好無奈，佢哋執咗，我錄咗音，未出碟，team人就被解僱咗，我淨係上過《Sunday新地帶》同《週末任你點》，我呢生人連《勁歌金曲》都冇去過。碟出唔到，又無錢，無嘢做，好彩去咗台灣出國語碟，兩年內出咗三隻國語碟，係救咗我。」

其後他回港拍電影，拍了《浪漫風暴》、《古惑女之決戰江湖》，無奈遇到翻版VCD出現，同時經理人離開公司，他不懂識朋友、飲酒，沒有錢交租，要在旺角租間70呎板間房，吃了兩年快餐食：「唔要飲品平三、四蚊，因為當時經濟真係唔得。」

他後來加入TVB，演出不少膾炙人口的作品包括《十月初五的月光》、《衛斯理》 、《棟篤神探》、《人生馬戲團》等，可惜從未擔正男主角，星路平平。之後他把心一横到內地發展事業，打出名堂，獲得和巨星奇洛李維斯合作的機會，拍攝電影。

唐文龍
（圖片來源：SundayKiss 照片庫）

孝順仔為家人奔波往返美國對亡父許下承諾

唐文龍離家拼搏多年，一直也未能親身照顧爸爸媽媽。隨著父母年紀漸長，爸爸更患有骨質疏鬆症，父母也更需要人貼身照顧。他於是經常抽時間往返美國探望父母，更聘請兩位姑娘照顧爸爸做運動。他指爸爸對他很嚴苛，常常指正他哪個鏡頭做得不夠好。爸爸離世後，他仍經常往返兩地陪伴媽媽，他在鏡頭前對著天上的爸爸諾：「我有一日會令你更加驕傲，你睇住嚟啦！」

唐文龍 首次公開父母照片﹗
首次公開父母照片﹗（圖片來源：YouTube《Chi Chat》截圖）

擺脫Hehe之名 唐文龍緋聞逐個數

唐文龍入大學才第一次拍拖，他自爆於美國讀書時候，曾經喜歡一個和他住得相距較遠的女生，為了見對方一面，更常常走堂，同時又由於他當時的讀書成績很好，老師們都沒有追究他走堂一事。另外，他又試過為了追女仔而曾經親手摺星星送給女方，相信當時的女主角內心一定甜到漏！雖然他外表給人「花弗」的感覺，但他其後每段戀情也維持很長時間。

1. 傳同劉永健Hehe情

唐文龍與劉永健早前被媒體影到一同逛街市，因為劉永健多手掃一掃他背脊，而導致傳出Hehe緋聞。

唐文龍,劉永健
劉永健（圖片來源：新傳媒圖片庫）
唐文龍緋聞
（劉永健、劉家榮、劉家良）（左至右）（圖片來源：新傳媒圖片庫）

劉永健與唐文龍拍《十月初五的月光》時一同飾演同父異母的兄弟，由於兩人都喜歡功夫的關係，早年又一同返內地工作互相照應，兄弟情很深厚。「劉家良師傅的專頁」更曾解釋唐文龍與劉永健的關係。

唐文龍
（圖片來源：[email protected]劉家良）
唐文龍
（圖片來源：[email protected]劉家良截圖）

事後，唐文龍表示劉永健只是好兄弟及生意夥伴。經過今次事件後，他表示因為怕阻礙大家認識異性的關係，與對方已沒有再單獨出街。他更表示爸爸當年也因為這件事，而特地打電話問他是否「中途轉基」！

唐文龍
（圖片來源：[email protected]

2. 陳少霞拍拖六年

唐文龍曾經在94年因合作電影《現代古惑仔》與被譽為「古裝御用美女」的陳少霞撻著，拍拖六年，不過最後由於女方迷信而提出分手。他解釋當時他們拍拖後，身邊總是有些不好的事情發生，例如事業走下坡，家人身體狀況等，所以認為大家不再適合拍拖。

陳少霞，999年與唐文龍分手後，與澳洲籍華裔富商結婚，並誕下兩名女兒，好景不常老公生意失敗，二人離婚收場，變成單親媽媽。在2006年，她更因經濟問題，要復出拍劇養家，可是當時TVB不接納她，後經由唐文龍引薦而重返亞視。於16年，她陳少霞終於找到真正幸福，經朋友介紹下認識了65歲擁八億身家的「法拉利之父」李文輝，並閃婚成為闊太。

唐文龍,陳少霞,唐文龍緋聞
分手後再見亦是朋友﹗（圖片來源：新傳媒圖片庫）
唐文龍 陳少霞第二段婚姻很美滿﹗
陳少霞第二段婚姻很美滿﹗（圖片來源：新傳媒圖片庫）

3. 傳力追佘詩曼

因為拍攝《十月初五的月光》的關係，飾演「金勝」一角的唐文龍與當時的女主角佘詩曼傳過緋聞。有指當時唐文龍曾經力追她，不過多年後的訪問中，他提到因為與她太熟了，所以難以發展情侶關係。但男未婚、女未嫁，未來的事有誰知道呢？

唐文龍
（圖片來源：TVB《十月初五的月光》截圖）
唐文龍
（圖片來源：TVB《十月初五的月光》截圖）
唐文龍
（圖片來源：[email protected]_sheh）

4. 空姐女友 拍拖七年

02年，唐文龍與一名空姐女朋友拍拖。09年是他人生的低潮，他在香港所發展的演藝事業未如理想，感到前路迷惘，於是希望北上發展尋找出路。當時他與空姐女友已拍拖七年，想到自己已經九個月沒有收入、同時又要供樓，不想拖累女朋友的他，惟有忍心地提出分手，而這次是他人生中第一次主動提出分手。

唐文龍
（圖片來源：[email protected]

5.傳與關心妍拍拖半年

03年，關心妍曾被拍到與唐文龍拖手行街，有指二人拍拖半年後分手，而事後關心妍則回應唐文龍是她的哥哥。而42歲的關心妍現在已為人母，是位幸福少奶奶。

唐文龍
（圖片來源：[email protected]
唐文龍
（圖片來源：[email protected]

6. 約會DaDa師妹羅子喬

14年，唐文龍曾經被拍得與DaDa師妹羅子喬行街睇戲，事後他大讚對方人品好，不過兩人的緋聞最後不了了之。羅子喬平日喜歡運動及習武，相信與身材fit爆的唐文龍走在一起，看上去一定很登對！

唐文龍
（圖片來源：[email protected]

7. Facebook識女仔 拍拖一年

之前在訪問中，唐文龍自言是位宅男，他有談及自己於facebook識女仔的經歷，更曾經拍拖一年，可惜意見不合導致分手收場。

8.暗撻咪神黃文意 甜蜜合照「誤傳」上社交網

唐文龍與無綫奀星黃文意的貼頭親密相在網上瘋傳，有指有人當日一時「大意」將私相貼上社交網絡，隨即被cap圖大肆報道。但唐文龍與黃文意年紀相差23年，據悉兩人一齊只係兩個月。有報道指有人借緋聞上位，唐文龍維護女方：「我唔想咁樣猜度別人，黃文意係一個好女仔，好有智慧英文又好，所以我哋好好傾，大家係正常朋友，有約過食飯所以被人影到。」

唐文龍與黃文意
唐文龍與無綫奀星黃文意的貼頭親密相在網上瘋傳。（圖片來源：新傳媒資料庫）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

圖片來源：抖音@唐文龍Michael 、[email protected]

讀者留言

熱門文章

 