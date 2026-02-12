馬到功成萬象新 2026 蓉港新春晚會｜56歲唐文龍晒16年真功夫！天台激戰詠春Man到爆燈
唐文龍天台耍詠春 盡顯16年沉厚功力
在《馬到功成萬象新 2026 蓉港新春晚會》中，最搶焦的表演之一，絕對是唐文龍的詠春功架展示！他穿起由香港著名中式時裝設計師林春菊設計的型格唐裝，登上大廈天台，一招一式盡顯真功夫。據悉唐文龍已有逾16年習武經驗，是圈中知名的詠春高手。畫面中他耍起詠春時「沉穩感十足」，每個動作都充滿力量與美感，絕非花拳繡腿，而是多年苦練的成果，場面相當吸引，完美展現了中華武術的魅力。
56歲唐文龍逆齡生長 Man到極致身手超靈活
最令人震驚的是，唐文龍雖已年屆56歲，但狀態卻維持在巔峰！從畫面上可見他「明顯保養得宜」，臉上雖多了一份歲月的歷練，但望落「像年青時一樣有型有款、Man 到極致」。更難得的是，他的身手完全沒有因年齡而變得遲緩，反而「依然相當靈活」，動作乾脆利落。這種年過半百依然能打的狀態，在現今演藝圈實屬罕見，完美演繹了何謂愈老愈有型，讓一眾後輩望塵莫及。
圈中知名詠春高手 唐文龍習武之路回顧
唐文龍的真功夫並非一朝一夕練成，他對詠春的熱愛在圈中廣為人知。堅持習武超過16年，需要極大的毅力與付出，尤其在繁忙的演藝工作中，更顯難得。他將武術融入生活，視之為修行，這份堅持也體現在他數十年如一日的健碩體態上。這次表演不僅是他個人成果的展示，也讓人回想起香港影視圈「武打明星」的輝煌傳承。此外，晚會亦邀得中國香港武術運動員莫宛螢在天壇大佛前表演太極，同樣賞心悅目，展現了武術動靜皆宜的兩種面貌。
網民洗版大讚：「呢啲先係真男人！」「型過好多後生仔！」
唐文龍的詠春表演片段曝光後，網民反應極之熱烈，一面倒洗版式激讚！大量留言湧入討論區：「嘩！56歲？呃人嘅！仲fit過好多廿幾歲𡃁仔！」、「呢啲先叫真功夫，唔係花拳繡腿，睇得出有練過。」、「唐文龍真係愈老愈有味道，Man到爆！簡直係行走的荷爾蒙！」更有網民搞笑表示：「求唐文龍開班授徒！想學詠春順便睇型男！」、「TVB識貨！呢啲表演好睇過唱歌跳舞多多聲！」可見其實力派的硬橋硬馬演出，成功俘虜了所有觀眾的心。