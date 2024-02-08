唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！

唐海汶「戰鬥格」綁頭髮姿勢好誘人 側身照盡見完美葫蘆身形！

最新娛聞
Keith

廣告

唔少男生都係馬尾控，女生綁頭髮時的魅力更加係冇得頂，讓男生有無限想像，已離巢無綫的前主播唐海汶（Iris）身材出眾，是新聞界咪神之一。近日她晒出晚裝靚相，側身照盡見完美葫蘆身形！

唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！ 唐海汶 擔任主播時唐海汶穿著密實又斯文。
擔任主播時唐海汶穿著密實又斯文。（圖片來源：[email protected]

唐海汶側身照盡見完美葫蘆身形！

唐海汶身穿一條深啡色貼身吊帶晚裝，側身照盡見完美葫蘆身形，綁頭髮姿勢真係好誘人！唔少網友力讚：「以前在螢光幕前收收埋埋，汶汶原來係有料之人」、「戰鬥格」、「呢件衫你完全carry到，冇得輸！」、「正到呢」等等。

唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！ 綁頭髮姿勢真係好誘人！
綁頭髮姿勢真係好誘人！（圖片來源：[email protected]
唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！ 曲線身段！
曲線身段！（圖片來源：[email protected]
唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！
（圖片來源：[email protected]

唐海汶倒奶派福利 網民睇到噴血

唐海汶和溫蕎菲離巢後都放下了主播包袱，經常在社交網大派福利，被網民封為新聞界兩大咪神，更大讚兩人仲索過現任新聞女神林婷婷！近日二人和余琦琪相約一齊慶祝溫蕎菲生日，唐海汶就著上一件真空大露背兼夾Deep V倒奶的吊帶裙，成功搶盡鋒頭，更睇到網民嘩嘩聲，大讚她：「嘩！真係噴血」、「愈來愈索」、「好靚女好迷人」、「瑪麗蓮夢露」、「高貴得嚟又性感」等等。

唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！ 唐海汶 余琦琪左）、溫蕎菲中）和唐海汶曾是無綫財經組的同事。
余琦琪（左）、溫蕎菲（中）和唐海汶曾是無綫財經組的同事。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！ 唐海汶 唐海汶自今年初離巢無綫，而溫蕎菲已在去年初離巢。
唐海汶自今年初離巢無綫，而溫蕎菲已在去年初離巢。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！ 唐海汶 三人中唐海汶打扮最性感。
三人中唐海汶打扮最性感。（圖片來源：qiao_qiao9）
唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！ 唐海汶 溫蕎菲似乎穿得較密實，但仍睇得出上圍好澎湃。
溫蕎菲似乎穿得較密實，但仍睇得出上圍好澎湃。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！ 唐海汶
（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

唐海汶風騷預告「走花路」

不過壽星女溫蕎菲就毫不介意被搶Fo，仲感性表示：「幸福是每一歲的成長，都有寶貝們的陪伴，和對的人在一起呆著，每秒都在充電，許下心願，希望我們都能平安快樂到永遠。」余琦琪即冧爆回應：「Love you! good to have you.（愛你！有你真好。）」唐海汶則一連po出數張個人靚相，風騷地對兩位好友宣告：「準備一起走花路喔！」似乎對自己當日的性感打扮好滿意。

唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！ 唐海汶 中門大開的唐海汶表現仲風騷過壽星女溫蕎菲。
中門大開的唐海汶表現仲風騷過壽星女溫蕎菲。（圖片來源：[email protected]
唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！ 唐海汶 狂po單人靚相。
狂po單人靚相。（圖片來源：[email protected]
唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！ 唐海汶 影埋背面，原來係真空上陣。
影埋背面，原來係真空上陣。（圖片來源：[email protected]
唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！ 唐海汶 唐海汶笑指這幾張靚相全部由溫蕎菲操刀拍攝。
唐海汶笑指這幾張靚相全部由溫蕎菲操刀拍攝。（圖片來源：[email protected]

唐海汶 離巢後反差大

唐海汶畢業於香港浸會大學傳理學學士（財經新聞），讀大學期間，她曾於香港電台擔任實習財經記者，及在新城財經台報道財經新聞，後又曾到有線新聞台做財經記者，直到2019年10月，她加入無綫財經台，由高級財經記者開始，到擔任財經節目主播，曾主持《智富360》、《交易現場》及《十點有線財經》等財經節目，直至今年初離巢無綫，之後她轉型做富途財經節目主持，更一改以往幕前的嚴肅形象，不時在社交網大派福利！

唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！ 唐海汶 唐海汶曾在新城財經台報道財經新聞。
2017年唐海汶曾在新城財經台報道財經新聞。（圖片來源：FB@新城財經台）
唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！ 唐海汶 唐海汶離巢後大解放，早前曬出到西貢海灘遊玩的靚相，獲網民大讚有幾分似湯唯！
唐海汶離巢後大解放，早前曬出到西貢海灘遊玩的靚相，獲網民大讚有幾分似湯唯！（圖片來源：[email protected]
唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！ 唐海汶 唐海汶亦曾著旗袍影靚相。
唐海汶亦曾著旗袍影靚相。（圖片來源：[email protected]
唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！ 唐海汶 唐海汶衣著愈來愈大膽，經常睇到網民噴晒血。
唐海汶衣著愈來愈大膽，經常睇到網民噴晒血。（圖片來源：[email protected]
唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！ 唐海汶 唐海汶現已轉職成為富途財經節目主持。
唐海汶現已轉職成為富途財經節目主持。（圖片來源：[email protected]
唐海汶 側身照盡見完美葫蘆身形！ 唐海汶 以往三位好友聚會時，都係唐海汶的打扮最性感。
以往三位好友聚會時，都係唐海汶的打扮最性感。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：[email protected]、IG@qiao_qiao9、qiao_qiao9、FB@新城財經台

熱門文章

 