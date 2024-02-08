唐海汶「戰鬥格」綁頭髮姿勢好誘人 側身照盡見完美葫蘆身形！
唐海汶側身照盡見完美葫蘆身形！
唐海汶身穿一條深啡色貼身吊帶晚裝，側身照盡見完美葫蘆身形，綁頭髮姿勢真係好誘人！唔少網友力讚：「以前在螢光幕前收收埋埋，汶汶原來係有料之人」、「戰鬥格」、「呢件衫你完全carry到，冇得輸！」、「正到呢」等等。
唐海汶倒奶派福利 網民睇到噴血
唐海汶和溫蕎菲離巢後都放下了主播包袱，經常在社交網大派福利，被網民封為新聞界兩大咪神，更大讚兩人仲索過現任新聞女神林婷婷！近日二人和余琦琪相約一齊慶祝溫蕎菲生日，唐海汶就著上一件真空大露背兼夾Deep V倒奶的吊帶裙，成功搶盡鋒頭，更睇到網民嘩嘩聲，大讚她：「嘩！真係噴血」、「愈來愈索」、「好靚女好迷人」、「瑪麗蓮夢露」、「高貴得嚟又性感」等等。
唐海汶風騷預告「走花路」
不過壽星女溫蕎菲就毫不介意被搶Fo，仲感性表示：「幸福是每一歲的成長，都有寶貝們的陪伴，和對的人在一起呆著，每秒都在充電，許下心願，希望我們都能平安快樂到永遠。」余琦琪即冧爆回應：「Love you! good to have you.（愛你！有你真好。）」唐海汶則一連po出數張個人靚相，風騷地對兩位好友宣告：「準備一起走花路喔！」似乎對自己當日的性感打扮好滿意。
唐海汶 離巢後反差大
唐海汶畢業於香港浸會大學傳理學學士（財經新聞），讀大學期間，她曾於香港電台擔任實習財經記者，及在新城財經台報道財經新聞，後又曾到有線新聞台做財經記者，直到2019年10月，她加入無綫財經台，由高級財經記者開始，到擔任財經節目主播，曾主持《智富360》、《交易現場》及《十點有線財經》等財經節目，直至今年初離巢無綫，之後她轉型做富途財經節目主持，更一改以往幕前的嚴肅形象，不時在社交網大派福利！
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