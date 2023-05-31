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前TVB財經主播唐海汶離巢後反差大 罕有派福利被封翻版湯唯

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前TVB財經新聞主播唐海汶（Iris）今年初宣布離巢，之後她轉型做網台財經節目主持，更一改以往幕前的嚴肅形象，不時在社交網大派福利！

唐海汶 財經主播唐海汶加入了TVB三年多，直到今年1月離巢。
財經主播唐海汶加入了TVB三年多，直到今年1月離巢。（圖片來源：[email protected]

唐海汶 誤打誤撞加入TVB

現年29歲的唐海汶曾主持《智富360》、《交易現場》及《十點有線財經》等TVB財經節目，今年1月，她突然宣布離巢無綫，並感慨表示：「總覺得這幾年間好像一場夢，感恩遇上幫助我很多的同事們，由在荃灣西一起趕寫故仔的你，到在將軍澳、灣仔一齊brainstorm專題idea的你，謝謝你們啊！」她又剖白自己其實是誤打誤撞加入TVB：

「從財經記者到節目主持我常說我是符碌入行，畢竟我大學主要寫英文財經功課，或者intern時期還是對電台比較有興趣，但……就這樣了喔哈哈，曾經也試過病倒要休息一個月再重新開始，感謝同伴當時的鼓勵、以及自己的努力，一切得來不易，到最近做節目能夠享受過程，能和嘉賓在live開開玩笑（希望無覺得我很鬧），甚至有觀眾、或者前輩跟我說進步了，是真的很開心，謝謝你們陪伴了我。」

唐海汶 一眾財經主播包括李寶善左三）、余琦琪、何佩珊等都一齊歡送唐海汶。
一眾財經主播包括李寶善（左三）、余琦琪、何佩珊等都一齊歡送唐海汶。（圖片來源：[email protected]
唐海汶 仲有財經主播孫雪祺唐海汶後方）。
仲有財經主播孫雪祺（唐海汶後方）。（圖片來源：[email protected]
唐海汶 又同好友余琦琪不捨合照。
又同好友余琦琪不捨合照。（圖片來源：[email protected]

浸大傳理學系畢業

唐海汶畢業於香港浸會大學傳理學學士（財經新聞），讀大學期間，她曾於香港電台擔任實習財經記者，及在新城財經台報道財經新聞，後又曾到有線新聞台做財經記者，直到2019年10月，她加入TVB財經台，由高級財經記者開始，到擔任財經節目主播，效力了TVB共3年多的時間。

唐海汶 唐海汶曾在新城財經台報道財經新聞。
2017年唐海汶曾在新城財經台報道財經新聞。（圖片來源：[email protected]新城財經台）
唐海汶 擔任主播時唐海汶穿著密實又斯文。
擔任主播時唐海汶穿著密實又斯文。（圖片來源：[email protected]
唐海汶 現時唐海汶在網台擔任財經節目主播。
現時唐海汶在網台擔任財經節目主播。（圖片來源：[email protected]

西貢沙灘大解放令網民噴血

鏡頭前唐海汶打扮斯文而且十分樸實無華，但私底下的她熱愛運動和旅遊，不時在社交網分享她的旅遊照，離巢後她更是大解放，近日到西貢浪茄灣戲水，亦不忘大曬比堅尼照，獲網民大讚：「太吸引啦」、「Hot pictures！同陽光玩遊戲」、「超福利，謝謝！」、「流鼻血流死我」等等，更有網民指她外貌有幾分似湯唯！

唐海汶 近日又曬出到西貢海灘遊玩的靚相。
唐海汶近日曬出到西貢海灘遊玩的靚相。（圖片來源：[email protected]
唐海汶 更不時分享同主播好友余琦琪及温蕎菲聚的合照。
更不時分享同主播好友余琦琪及溫蕎菲聚會的合照。（圖片來源：[email protected]
唐海汶 呢個係正版湯唯，大家覺得似唔似？
呢個係正版湯唯，大家覺得似唔似？（圖片來源：[email protected]_ld）

仲有其他唐海汶靚相：

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]新城財經台、[email protected]_ld

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