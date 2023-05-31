前TVB財經主播唐海汶離巢後反差大 罕有派福利被封翻版湯唯
唐海汶 誤打誤撞加入TVB
現年29歲的唐海汶曾主持《智富360》、《交易現場》及《十點有線財經》等TVB財經節目，今年1月，她突然宣布離巢無綫，並感慨表示：「總覺得這幾年間好像一場夢，感恩遇上幫助我很多的同事們，由在荃灣西一起趕寫故仔的你，到在將軍澳、灣仔一齊brainstorm專題idea的你，謝謝你們啊！」她又剖白自己其實是誤打誤撞加入TVB：
「從財經記者到節目主持我常說我是符碌入行，畢竟我大學主要寫英文財經功課，或者intern時期還是對電台比較有興趣，但……就這樣了喔哈哈，曾經也試過病倒要休息一個月再重新開始，感謝同伴當時的鼓勵、以及自己的努力，一切得來不易，到最近做節目能夠享受過程，能和嘉賓在live開開玩笑（希望無覺得我很鬧），甚至有觀眾、或者前輩跟我說進步了，是真的很開心，謝謝你們陪伴了我。」
浸大傳理學系畢業
唐海汶畢業於香港浸會大學傳理學學士（財經新聞），讀大學期間，她曾於香港電台擔任實習財經記者，及在新城財經台報道財經新聞，後又曾到有線新聞台做財經記者，直到2019年10月，她加入TVB財經台，由高級財經記者開始，到擔任財經節目主播，效力了TVB共3年多的時間。
西貢沙灘大解放令網民噴血
鏡頭前唐海汶打扮斯文而且十分樸實無華，但私底下的她熱愛運動和旅遊，不時在社交網分享她的旅遊照，離巢後她更是大解放，近日到西貢浪茄灣戲水，亦不忘大曬比堅尼照，獲網民大讚：「太吸引啦」、「Hot pictures！同陽光玩遊戲」、「超福利，謝謝！」、「流鼻血流死我」等等，更有網民指她外貌有幾分似湯唯！
仲有其他唐海汶靚相：
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、劉德華、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！