唐海汶真空倒奶為溫蕎菲慶生 新聞界兩大咪神共聚網民勁讚索過林婷婷

同樣已離巢無綫的前主播唐海汶（Iris）和溫蕎菲（Chelsea），與現任無綫主播的余琦琪（Katrina）是多年好友，近日三人共聚為溫蕎菲慶祝生日，唐海汶卻真空倒奶現身，搶盡壽星女Fo！
唐海汶倒奶派福利 網民睇到噴血
唐海汶和溫蕎菲離巢後都放下了主播包袱，經常在社交網大派福利，被網民封為新聞界兩大咪神，更大讚兩人仲索過現任新聞女神林婷婷！近日二人和余琦琪相約一齊慶祝溫蕎菲生日，唐海汶就著上一件真空大露背兼夾Deep V倒奶的吊帶裙，成功搶盡鋒頭，更睇到網民嘩嘩聲，大讚她：「嘩！真係噴血」、「愈來愈索」、「好靚女好迷人」、「瑪麗蓮夢露」、「高貴得嚟又性感」等等。
余琦琪（左）、溫蕎菲（中）和唐海汶曾是無綫財經組的同事。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
唐海汶自今年初離巢無綫，而溫蕎菲已在去年初離巢。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
三人中唐海汶打扮最性感。（圖片來源：qiao_qiao9）
溫蕎菲似乎穿得較密實，但仍睇得出上圍好澎湃。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
唐海汶風騷預告「走花路」
不過壽星女溫蕎菲就毫不介意被搶Fo，仲感性表示：「幸福是每一歲的成長，都有寶貝們的陪伴，和對的人在一起呆著，每秒都在充電，許下心願，希望我們都能平安快樂到永遠。」余琦琪即冧爆回應：「Love you! good to have you.（愛你！有你真好。）」唐海汶則一連po出數張個人靚相，風騷地對兩位好友宣告：「準備一起走花路喔！」似乎對自己當日的性感打扮好滿意。
中門大開的唐海汶表現仲風騷過壽星女溫蕎菲。（圖片來源： [email protected]）
影埋背面，原來係真空上陣。（圖片來源： [email protected]）
唐海汶笑指這幾張靚相全部由溫蕎菲操刀拍攝。（圖片來源： [email protected]）
溫蕎菲曾任央視主播
溫蕎菲曾是無綫財經台的普通話新聞主播，她在內地江西贛州出世及長大，後到香港城市大學讀書，2013年曾擔任過中央電視台CCTV 4台的新聞主播，到2015年大學畢業後，她的第一份正式工作便是加入無綫，期間與林婷婷一樣曾試過著旗袍報天氣，直至去年初她宣布離巢，現在已過檔新城財經台工作，同時亦有做司儀的工作，她近日便曾以一身戰鬥格晚裝為活動擔任司儀。
溫蕎菲在無綫報新聞期間，已曾因Fit爆身形而引起網民關注。（圖片來源：無綫新聞截圖）
亦曾著旗袍報天氣。（圖片來源：無綫新聞截圖）
溫蕎菲曾透露在無綫做新聞主播是她的第一份工。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲離巢後不時在社交網派福利。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
著泳衣的溫蕎菲（左）。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
網民大讚溫蕎菲身形係真材實料。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
早前溫蕎菲做活動司儀，以一副戰鬥格晚裝上陣。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
輕易夾出5吋長事業線。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
著小背心出街非常吸街！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
唐海汶 離巢後反差大
唐海汶畢業於香港浸會大學傳理學學士（財經新聞），讀大學期間，她曾於香港電台擔任實習財經記者，及在新城財經台報道財經新聞，後又曾到有線新聞台做財經記者，直到2019年10月，她加入無綫財經台，由高級財經記者開始，到擔任財經節目主播，曾主持《智富360》、《交易現場》及《十點有線財經》等財經節目，直至今年初離巢無綫，之後她轉型做富途財經節目主持，更一改以往幕前的嚴肅形象，不時在社交網大派福利！
2017年唐海汶曾在新城財經台報道財經新聞。（圖片來源：FB@新城財經台）
擔任主播時唐海汶穿著密實又斯文。（圖片來源： [email protected]）
唐海汶離巢後大解放，早前曬出到西貢海灘遊玩的靚相，獲網民大讚有幾分似湯唯！（圖片來源： [email protected]）
唐海汶亦曾著旗袍影靚相。（圖片來源： [email protected]）
唐海汶衣著愈來愈大膽，經常睇到網民噴晒血。（圖片來源： [email protected]）
唐海汶現已轉職成為富途財經節目主持。（圖片來源： [email protected]）
以往三位好友聚會時，都係唐海汶的打扮最性感。（圖片來源： [email protected]）
余琦琪 是Edan中學校友
而在今次三人聚會中，著得最密實的余琦琪，因樣子甜美，亦擁有不少粉絲。現任無綫財經主播的她，曾是MIRROR成員Edan呂爵安的可風中學校友，Edan更封她為女神。2017年，她在英國修適士大學（University of Sussex）以媒體及文化研究雙學位畢業，回港後再於2018年取得香港中文大學新聞學文學碩士學位，同年加入Now TV擔任財經台記者，2020年再過檔無綫財經資訊台，主要主持《智富360》及《交易現場》等節目，她的旗袍Look被網民視為經典，經常被翻炒。
余琦琪是現任的無綫財經台主播。（圖片來源：IG@katrinakky）
主持財經節目時的余琦琪。（圖片來源：IG@katrinakky）
余琦琪的旗袍Look深受網民讚賞。（圖片來源：IG@katrinakky）
去旅行時著吊帶裙，似乎已經係余琦琪的性感極限，但加上甜美笑容，都令網民like爆。（圖片來源：IG@katrinakky）
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了 ，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！ 2023香港演唱會+搶飛攻略一覽