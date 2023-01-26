唐詩詠伍允龍年初二約張曦雯茶敍 Double Dating疑似翻撻

去年離巢無綫的視后唐詩詠，工作上已有連串計劃，不過41歲的她感情未有著落，備受關注。在大年初二，好友張曦雯帶混血男友茶敍見家長，合照中除了有唐詩詠份，仲有曾經與她傳緋聞的伍允龍，被指似Double Dating，而唐詩詠就話今年有買桃花催愛情運，睇嚟佢自己都心急。