唐詩詠

唐詩詠揸辣跑接載伍允龍爆緋聞 回應：佢好照顧我 細數情史段段坎坷

最新娛聞
東方新地

繼2019年同「英識教育創辦人」男友陳思銘分手後，唐詩詠一直單身，近日再有新緋聞，有指她因為拍無綫劇《鐵拳英雄》，而與同劇拍檔伍允龍撻著，早前2月14日情人節兩人一齊出席劇集宣傳活動時，唐詩詠被發現大膽出手摸伍允龍胸肌，活動後她更揸住架黑色辣跑，親自接載伍允龍離開！

唐詩詠 親自回應緋聞

現年40歲的唐詩詠對於與伍允龍的緋聞，唐詩詠對傳媒表示只是正常車一個朋友去搭車，叫大家唔使小題大做，但就指拍劇時伍允龍好照顧自己，但指劇集已拍完兩年，現在才傳緋聞似乎已變了舊聞，。

唐詩詠 早前劇集宣傳活動結束後，唐詩詠被指親自出動黑色辣跑接伍允龍離開離電視城，不過途中發現有人跟實，唐詩詠就轉駛到將軍澳港鐵站放伍允龍離開，之後再自己返回香閨。
日前二出席劇集宣傳活動結束後，唐詩詠親自出動黑色辣跑接伍允龍離開離電視城，不過途中發現有人跟實，唐詩詠就轉駛到將軍澳港鐵站放低伍允龍然後離開，之後再自己返回香閨。（圖片來源：[email protected]
唐詩詠 唐詩詠話之前拍《鐵拳英雄》打戲時，伍允龍真係好照顧佢，所以今次宣傳當還番個「人情」畀對方。
唐詩詠話之前拍《鐵拳英雄》打戲時，伍允龍真係好照顧佢，所以今次宣傳當還番個「人情」畀對方。（圖片來源：[email protected]

唔敢公開戀情

現年40歲的唐詩詠，雖然有「不能錯過的女友」稱號，不過多年來情路坎坷，同崔健邦及洪永城的感情都未能開花結果，失敗經驗令她深怕公開戀情帶來壓力，再墮愛河亦堅決唔公開。唐詩詠 唐詩詠笑指自己已過了和別人傳緋聞的階段，叫記者去寫一些年輕藝人。

唐詩詠笑指自己已過了和別人傳緋聞的階段，叫記者去寫一些年輕藝人。（圖片來源：[email protected]

唐詩詠 兩人私底下亦試過一齊出席新年團拜。
兩人私底下亦試過一齊出席新年團拜。（圖片來源：[email protected]
唐詩詠 劇組開餐時亦黐住坐。
劇組開餐時亦黐住坐。（圖片來源：[email protected]
唐詩詠 早前出席另一宣傳活動，唐詩詠仲繞實伍允龍臂彎。
早前出席另一宣傳活動，唐詩詠仲翹實伍允龍臂彎。（圖片來源：[email protected]
唐詩詠在獄中受到吳家樂催眠，忽然狂性大法，無人阻止到佢！
唐詩詠在《鐵拳英雄》獄中受到吳家樂催眠，忽然狂性大法，無人阻止到佢！（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
自知失控的唐詩詠，深性自己殺唐人街的街坊好友，深感自責。
唐詩詠的黑寡婦戰衣，成為劇集結局周焦點。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）

絕世好女友想做絕世好太太

唐詩詠曾被網友譽為 「絕世好女友」 ，但她表示自己最想做的其實是 「絕世好太太」 ，她覺得做女人應該以 『絕世好太太』為目標，她心目中覺得一個好太太應該係既可以擁有自己獨立嘅事業，同時又可以照顧好一個家庭，咁就最Perfect！

現年39歲的唐詩詠自1999年入行做模特兒，後來在2000年拍攝港台製作的青春劇《 青春 @Y2K 》嶄露頭角，2003年開始加入無綫拍劇，直到2017年終憑劇集《 不懂撒嬌的女人 》升格為視后。
現年40歲的唐詩詠自1999年入行做模特兒，後來在2000年拍攝港台製作的青春劇《 青春 @Y2K 》嶄露頭角，2003年開始加入無綫拍劇，直到2017年終憑劇集《 不懂撒嬌的女人 》升格為視后。（圖片來源：[email protected]
唐詩詠今年初透露自己在拜年時同親戚講起，才驚覺嫲嫲是荷蘭加印尼混血兒，因此她原來有荷蘭血統，她笑說：「 唔好再問我個鼻點解咁高，因為我有荷蘭鼻！」
唐詩詠曾透露自己在拜年時同親戚講起，才驚覺嫲嫲是荷蘭加印尼混血兒，因此她原來有荷蘭血統，她笑說：「 唔好再問我個鼻點解咁高，因為我有荷蘭鼻！」（圖片來源：[email protected]
唐詩詠近日正在拍攝的另一部新劇《 超能使者 》，同樣由《 唐人街 》原班人馬打造。
唐詩詠拍攝的另一部新劇《 超能使者 》，同樣由《鐵拳英雄》原班人馬打造。（圖片來源：[email protected]

細數唐詩詠過去情史：

入行初期拍劇撻著余文樂

2000年，年僅19歲的唐詩詠初入行拍港台劇《青春@Y2K》時，與同期出道的余文樂撻著，成為她入行以來的第一段戀情。但戀情維持了近一年，有指後來余文樂跟盧巧音拍拖，而導致他和唐詩詠分手。

唐詩詠 宣傳《青春@Y2K》時的余文樂和唐詩詠。
宣傳《青春@Y2K》時的余文樂和唐詩詠。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 當年阿Sa蔡卓妍都有份參演《青春@Y2K》。
當年阿Sa蔡卓妍都有份參演《青春@Y2K》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 唐詩詠在03年加入無綫拍《當四葉草碰上劍尖時》，當年的唐詩詠真係好fresh！
唐詩詠在03年加入無綫拍《當四葉草碰上劍尖時》，當年的唐詩詠真係好fresh！（圖片來源：新傳媒照片庫）

與崔建邦經歷「五離四合」

崔建邦一向被稱為金牌司儀，其口才十分了得，更得到不少女星的歡心。早於2005年的時候，他就跟當時一同主持《K-100》的唐詩詠撻著。然而他們的感情路走得不穩，在拍拖後的四年間，崔建邦周不時背著女友夜蒲，跟不少女星傳出過緋聞，令兩人經歷「五離四合」，最後還是分手收場。

崔建邦,陳雅倫,唐詩詠,李怡,緋聞
2005年的時候，崔建邦跟當時一同主持《K-100》的唐詩詠撻著。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 兩人曾以情侶檔上《獎門人》節目玩遊戲。
兩人曾以情侶檔上《獎門人》節目玩遊戲。（圖片來源：新傳媒照片庫）

與洪永城有過四年情

在崔建邦正式斬纜後，唐詩詠曾與洪永城拍拖四年，但洪永城被指花弗用情不專，多次被爆跟前度藕斷絲連，又跟拍檔黃翠如、蔡思貝、林夏薇等傳過緋聞，與蔡思貝相約外出做運動，女方擘晒髀拉筋一幕最出位，雖然唐詩詠每次都投以信任票，可惜謊言與原諒在二人之間不斷重演，最終分手收場。

洪永城遇上Inez前個底認真花，與唐詩詠拍拖三年從未定性。
洪永城13年同唐詩詠拍《載得有情人》撻著，起初曾大玩地下情，不過最終二人於17年宣布分手，洪永城更被爆兩度同蔡思貝因拍劇過電。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 也有指兩人分手是因為在婚期上未能達成共識，所以經常有爭拗。
也有指兩人分手是因為在婚期上未能達成共識，所以經常有爭拗。（圖片來源：新傳媒照片庫）

孖陳思銘甜密買餸返愛巢

唐詩詠2018年底曾與有「教育界王力宏」之稱的「英識教育」創辦人兼董事陳思銘（Samuel）多次拍拖斷正，但唐詩詠死口不認拍拖。2019年，唐詩詠再被拍到揸車去接陳思銘收工再然後買餸準，之後同返男方屯門寓所玩煮飯仔撐枱腳直落。2020年，陳思銘卻在社交網寫下長文，附上一張寫上「對她的溫柔」的圖片，暗示兩人情已逝，並指「烚熟狗頭」疑似暗指唐詩詠契哥馬國明。其後陳思銘回覆傳媒時表示兩人冇分手，因為從來冇一齊過，似乎不歡而散。

唐詩詠與陳思銘曾被發現於去年一同行山，上載了背景一樣的行山照，因而傳出二人的緋聞，更有報道指他們已同居。
唐詩詠與陳思銘曾被發現於2019年一同行山，兩人上載了背景一樣的行山照，因而傳出緋聞，更有報道指他們同居關係。（圖片來源：[email protected][email protected]
唐詩詠 首次被斷正單獨約會時，當時揸住架黑色Benz的唐詩詠顯得措手不及，陳思銘亦好唔自在，不停用手掩鼻，。
首次被斷正單獨約會時，當時揸住架黑色Benz的唐詩詠顯得措手不及，陳思銘亦好唔自在，不停用手掩鼻，。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 2019年，唐詩詠曾被本刊斷正揸車接陳思銘收工，煙韌拍拖買餸後，再同返男方屯門寓所。
2019年，唐詩詠曾被本刊斷正揸車接陳思銘收工，煙韌拍拖買餸後，再同返男方屯門寓所。之不過，當時唐詩詠就重申陳思銘不是她的男友：「講咗好多次佢唔係我男朋友，當時大家參加朋友聚會，唔想再講，大家畀啲時間空間我，我怕身邊嘅男士會好大壓力，嚇怕咗，唔跟我同枱食飯喇！」（圖片來源：新傳媒照片庫）

與契哥馬國明緋聞傳不停

早於09年合作拍無綫劇集《鐵馬尋橋》，馬明與唐詩詠已經互生好感，無論外形、性格二人都相襯，有指當時神女無心、襄王有夢，奈何當時女方有另一半，因此以契兄妹相稱；而馬明向來都對外表示唐詩詠係好女仔。即使曾被影到無懼疫情影響出雙入對，更親密到一部車兩份揸，緋聞傳不停，馬明與唐詩詠兩位當事人依然採取不承認、亦不否認的態度，現在馬明更有了女友湯洛雯，看來以後這對契兄妹都要保持距離，以免「靚湯」呷醋。

唐詩詠與馬國明09年拍攝劇集《鐵馬尋橋》開始相熟及互有好感，不過戀人未滿，因此以契兄妹相稱。早前馬明封視帝，唐詩詠負責頒獎，看她在台上摸住馬明塊面，情難自禁咁款。
唐詩詠與馬國明09年拍攝劇集《鐵馬尋橋》開始相熟及互有好感，不過戀人未滿，因此以契兄妹相稱。早前馬明封視帝，唐詩詠負責頒獎，看她在台上摸住馬明塊面，情難自禁咁款。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠與相識逾十年的馬明已達非常了解的程度，去年在劇集《白色強人》中首次演夫妻，暗地裡已撻著愛火花，一個眼神一個動作，都充分表現出二人關係。
唐詩詠與相識逾十年的馬明已達非常了解的程度，去年在劇集《白色強人》中首次演夫妻，一個眼神一個動作，都充分表現出二人關係。（圖片來源：新傳媒照片庫）
同馬明搞曖昧搞足十年，唐詩詠故弄玄虛話7月有新搞作，連累馬明被追問係咪同佢秘婚。
唐詩詠2020年故弄玄虛話有事宣布，外界一度誤以為她和馬明要公開認愛兼秘婚！最後佢仲自爆「神秘禮物」只係佢同同學一齊參與慈善工作。（圖片來源：新傳媒照片庫）

撰文：東方新地圖片來源：新傳媒照片庫、[email protected][email protected]

讀者留言

熱門文章

 