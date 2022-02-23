唐詩詠揸辣跑接載伍允龍爆緋聞 回應：佢好照顧我 細數情史段段坎坷

繼2019年同「英識教育創辦人」男友陳思銘分手後，唐詩詠一直單身，近日再有新緋聞，有指她因為拍無綫劇《鐵拳英雄》，而與同劇拍檔伍允龍撻著，早前2月14日情人節兩人一齊出席劇集宣傳活動時，唐詩詠被發現大膽出手摸伍允龍胸肌，活動後她更揸住架黑色辣跑，親自接載伍允龍離開！
唐詩詠 親自回應緋聞
現年40歲的唐詩詠對於與伍允龍的緋聞，唐詩詠對傳媒表示只是正常車一個朋友去搭車，叫大家唔使小題大做，但就指拍劇時伍允龍好照顧自己，但指劇集已拍完兩年，現在才傳緋聞似乎已變了舊聞，。
唔敢公開戀情
現年40歲的唐詩詠，雖然有「不能錯過的女友」稱號，不過多年來情路坎坷，同崔健邦及洪永城的感情都未能開花結果，失敗經驗令她深怕公開戀情帶來壓力，再墮愛河亦堅決唔公開。
唐詩詠笑指自己已過了和別人傳緋聞的階段，叫記者去寫一些年輕藝人。（圖片來源：[email protected]）
絕世好女友想做絕世好太太
唐詩詠曾被網友譽為 「絕世好女友」 ，但她表示自己最想做的其實是 「絕世好太太」 ，她覺得做女人應該以 『絕世好太太』為目標，她心目中覺得一個好太太應該係既可以擁有自己獨立嘅事業，同時又可以照顧好一個家庭，咁就最Perfect！
細數唐詩詠過去情史：
入行初期拍劇撻著余文樂
2000年，年僅19歲的唐詩詠初入行拍港台劇《青春@Y2K》時，與同期出道的余文樂撻著，成為她入行以來的第一段戀情。但戀情維持了近一年，有指後來余文樂跟盧巧音拍拖，而導致他和唐詩詠分手。
與崔建邦經歷「五離四合」
崔建邦一向被稱為金牌司儀，其口才十分了得，更得到不少女星的歡心。早於2005年的時候，他就跟當時一同主持《K-100》的唐詩詠撻著。然而他們的感情路走得不穩，在拍拖後的四年間，崔建邦周不時背著女友夜蒲，跟不少女星傳出過緋聞，令兩人經歷「五離四合」，最後還是分手收場。
與洪永城有過四年情
在崔建邦正式斬纜後，唐詩詠曾與洪永城拍拖四年，但洪永城被指花弗用情不專，多次被爆跟前度藕斷絲連，又跟拍檔黃翠如、蔡思貝、林夏薇等傳過緋聞，與蔡思貝相約外出做運動，女方擘晒髀拉筋一幕最出位，雖然唐詩詠每次都投以信任票，可惜謊言與原諒在二人之間不斷重演，最終分手收場。
孖陳思銘甜密買餸返愛巢
唐詩詠2018年底曾與有「教育界王力宏」之稱的「英識教育」創辦人兼董事陳思銘（Samuel）多次拍拖斷正，但唐詩詠死口不認拍拖。2019年，唐詩詠再被拍到揸車去接陳思銘收工再然後買餸準，之後同返男方屯門寓所玩煮飯仔撐枱腳直落。2020年，陳思銘卻在社交網寫下長文，附上一張寫上「對她的溫柔」的圖片，暗示兩人情已逝，並指「烚熟狗頭」疑似暗指唐詩詠契哥馬國明。其後陳思銘回覆傳媒時表示兩人冇分手，因為從來冇一齊過，似乎不歡而散。
與契哥馬國明緋聞傳不停
早於09年合作拍無綫劇集《鐵馬尋橋》，馬明與唐詩詠已經互生好感，無論外形、性格二人都相襯，有指當時神女無心、襄王有夢，奈何當時女方有另一半，因此以契兄妹相稱；而馬明向來都對外表示唐詩詠係好女仔。即使曾被影到無懼疫情影響出雙入對，更親密到一部車兩份揸，緋聞傳不停，馬明與唐詩詠兩位當事人依然採取不承認、亦不否認的態度，現在馬明更有了女友湯洛雯，看來以後這對契兄妹都要保持距離，以免「靚湯」呷醋。