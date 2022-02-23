唐詩詠揸辣跑接載伍允龍爆緋聞 回應：佢好照顧我 細數情史段段坎坷

繼2019年同「英識教育創辦人」男友陳思銘分手後，唐詩詠一直單身，近日再有新緋聞，有指她因為拍無綫劇《鐵拳英雄》，而與同劇拍檔伍允龍撻著，早前2月14日情人節兩人一齊出席劇集宣傳活動時，唐詩詠被發現大膽出手摸伍允龍胸肌，活動後她更揸住架黑色辣跑，親自接載伍允龍離開！