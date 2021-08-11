兩年拍4劇全變倉底貨 傳唐詩詠有意離巢TVB 網民建議：去ATV同阿儀爭做一姐

唐詩詠近日盛傳有意離巢外闖，不再和TVB續約，原因係近兩年來她所拍的4部劇集全部無得出街，包括早已放出預告的《唐人街》等，令她曝光機會大減，近3年來近乎零廣告收入，加上有感遭受到網絡欺凌，因此令她萌生去意，對此有不少網友認為她只是想「跳草裙舞」，亦有網友建議她過檔ATV，同近日人氣急升的阿儀（薛影儀）爭做ATV一姐！

文：東方新地｜圖：唐詩詠IG、抖音影片截圖及新傳媒圖片庫