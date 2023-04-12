41歲唐詩詠樣貌估你唔到密密變 回顧「唐姨陷阱」23年來變化

41歲唐詩詠話咁快隨《隱形戰隊》播畢就告別娘家，細數下原來「唐姨」已經出道23年，由以前《四葉草》純情小妹豬冧盡萬千少男，搖身一變成熟女演技派視后，唐詩詠真係「陪你長大」咁話！然而唐詩詠咁多年嚟樣貌密密變，網民話似足坐過山車咁時好時壞！藉住「唐姨」淡出大台，我地就回顧一下唐詩詠23年來靚樣變化，睇吓邊個時期嘅「唐姨陷阱」最令人嗒糖！