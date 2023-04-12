41歲唐詩詠樣貌估你唔到密密變 回顧「唐姨陷阱」23年來變化
2000-2005年：純情妹豬樣冧死少男
唐詩詠年紀細細就步入娛圈，中學已經學人做兼職模特兒。2000年唐詩詠索性踩過界幫港台拍攝青春劇《青春@Y2K》嶄露頭角，開始用演員身份出道，有份在《嫁個有錢人》、《2002》、《墨斗先生》、《龍咁威2之皇母娘娘呢？》等電影做下配角儲演技咁啦！不過大家最熟悉都係唐詩詠公仔箱的演出，尤其2003年加入無綫電視後，首部劇集《當四葉草碰上劍尖時》嘅可愛少女造型，當時臉仔紅紅十足靚靚版小丸子，加上時不時碌大眼仔賣可愛，認真冧掂萬千少男！
2007-2012年：唐詩詠開始谷行女人味 嘗試甩走𡃁妹除
唐詩詠娛圈撈咗一段時間，開始套套劇有份做吓入屋配角，觀眾多咗機會夜晚見到唐詩詠。當時唐詩詠未稱得上超班，但都開始有板有眼，見得吓人唔失禮咁啦！當然女大十八變，唐詩詠開始執吓唔同造型，諗住谷行女人味冧觀眾，仲試過剪短頭髮走鐵女子風格，但撞見本刊塊面仲係紅到小番茄咁，副可愛𡃁妹樣走晒出嚟，就算2012年拍《造王者》搽晒粉底出鏡，依然白裏透紅碌大眼仔，十足凍齡洋娃娃，成日都犯規不經意賣萌，一股「妹豬味」滲晒出嚟！
2014-2015年：醞釀多時 唐詩詠啲女人味瀉出嚟啦喂
早期唐詩詠依然娃娃臉，走慣可愛路線嘅唐姨早就密謀變身真女人，踏入2014年唐詩詠接拍《載得有情人》索性轉look變身啡毛女郎，嗰陣女人味瀉晒出嚟，醞釀多時終於得米甩走可愛妹妹嘅味道！之後唐詩詠撻著洪永城甜到漏油，獲封「廿四孝最佳女友」美譽，形象正面到爆棚，就算之後2015年唐詩詠冬菇頭look拍《四個女仔三個Bar》一樣女人味滿瀉，但塊面仔唔再紅晒遮唔住，睇嚟唐詩詠開始升呢變「唐姨」啦喎！
2016-2017年：唐詩詠女人味勢不可擋 砌低「咪神」高Ling
唐詩詠又再進化！呢期大解放唔多怕醜狂晒苗條body，睇返唐詩詠2016年《不懂撒嬌的女人》開鏡儀式啲靚靚相，五官愈大愈四正，嗰副body開始大殺四方，就算彎晒身拍落「咪神」高海寧，嗰股索爆女人味無法可擋，連高海寧都被砌低！後尾《不懂撒嬌的女人》叫好叫座，唐詩詠拍住王浩信的狗血式離離合合，大獲觀眾讚賞，但點估到唐姨宣傳活動時坐晒人地大脾，密密培養默契咁鬼搏先！
2018-2019年：唐詩詠升晒呢晉級無綫御用女一
《不懂撒嬌的女人》叫好叫座，幾乎牽起全城追劇潮，搞到班師奶葡萄死唐詩詠劇中有得嗒猛男王浩信，連無綫都要急急腳補拍結局鏡頭，鋪路寫王浩信同唐詩詠復合，費時原先嘅分手結局嚇走師奶收投訴。套劇咁鬼受歡迎，唐姨點會唔身價幾倍升，順手拎埋2017年《萬千星輝頒發典禮》視后，成為當時嘅廣告吸金女王，睇下唐詩詠捱足多年，拎獎嗰時水汪汪的眼睛，粉絲見到也替她高興歡呼呢！而隨住唐詩詠同洪永城宣告玩完，另一段感情就搭上素有「教育界王力宏」之稱的陳思銘，據知佢坐擁近億升學王國，係當時城中筍盤！
2020年：唐詩詠不敵年華走樣了
沒有永恆不滅的傳奇，也沒有永恆靚爆鏡的唐姨！唐詩詠步近四字頭，面臨娘家花旦流失潮，唯有頂硬上密密接劇做女一，捱到樣貌都殘咗，個對眼袋現晒形，面容浮腫，但好彩五官都仲keep到，雙眼皮依然深刻甜美。而唐詩詠同「教育界王力宏」陳思銘的一段情亦玩完拜拜，唐姨又再回歸單身變荀盤啦！
2021年：唐詩詠變姨姨了
2021年，唐詩詠在抖音上載一條片，片中她頭髮凌亂及束起頭髮，身穿鬆身衫加上凌厲眼神，噸起個樣扮嬲﹗仲要話自己好生氣，七情上面。不過更多的留言是驚呼唐詩詠殘樣兼且頸紋盡現，慨嘆女神老了，「女神不再」、「頸紋好嚴重，不能只顧臉，其他部位也很重要」、「好顯老」、「胖了有師奶味」、「TVB捱得比較苦，但也要注重保養！」
2022年：唐姨回春變正妹晒泳裝
已經四張野的唐詩詠終於回春，仲宣佈離巢告別娘家尋理想，即刻心情靚爆去吓旅行，樣同身材都忽然回晒春！平時衣著都幾保守的唐詩詠，罕有以泳裝示人，雖然唔係三點式，只是肚兜款的泳衣，但對她來說已是極限，再加上自信爆棚狂擺性感pose，不少網民都大讚唐詩詠keep得好，更有網民留言「留鼻血」與「白滑靚女」，當中最到位的一句肯定是「離開無綫後有放監的感覺」。
2023年：唐姨姨都有「清朝額」
41歲無綫視后唐詩詠，去年9月和「娘家」結束近20年賓主關係，離開日夜顛倒拍劇生活的唐詩詠，還發表「就是按照自己喜歡的方式過這一生」，早前唐詩詠跟父親到日本旅遊慢活嘆世界，並在社交平台大晒日本打卡靚相，點知驚現「清朝額」，髮線嚴重向後移，看來回復自由身仍未能令髮再生，不過唐詩詠計年紀已經年輕不再，能夠活出自我享受吓生活，何嘗未係好事呢？祝福唐姨姨離巢生活愉快啦！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、五月天、Twins、鄭秀文、許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！