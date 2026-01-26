唐詩詠自爆被前男友背叛公園痛哭一夜 回顧5段情史 全城估崔建邦定洪永城
唐詩詠自認戀愛腦容易發脾氣
一直給人溫婉形象的唐詩詠，在節目中坦承自己其實是個「戀愛腦」，更透露以前拍拖時比較容易發脾氣，甚至試過當街發脾氣。她表示自己十分相信第一感覺，「如果咁啱係嗰個人，然後佢同我講咗嘅話呢，佢唔使做好多嘢我都可能就會一齊。但我可能冇經過相處好耐，究竟佢嘅性格同我啱唔啱，總之我個feel，我感覺係有嗰樣嘢，我就會去囉，有啲戀愛腦。」這種衝動的戀愛方式，或許正是她感情路不順的原因之一。
懷疑男友偷食發現與前女友復合
談到最痛苦的一段感情經歷時，唐詩詠憶述曾懷疑男友與另一個女仔有聯絡，起初因為自己「眼見為實」的性格並未完全相信。然而，她後來發現男方的確與前女友復合，證實了她的猜測，令她大受打擊。雖然她從未親眼目睹過男友與其他女性在一起，所有證據都只是間接的，但這段被背叛的經歷依然讓她心碎不已。她亦從不會哀求挽留對方，但雙方就會陷入冷戰，直至決定徹底分手。
公園痛哭一夜至凌晨5點獲同事陪伴
最令人心疼的是，唐詩詠透露當時正值拍攝期間，她在發現男友背叛後情緒崩潰，「我記得我喺個公園度喊咗一晚囉，喊到朝頭早5點我記得。」幸好有位製片助理與她住在同一區，對方察覺到她情緒低落，陪伴了她整晚，從晚上一直哭到清晨5點。這段慘痛的經歷，相信對當時的她來說是極大的打擊，也讓人看到這位視后感性脆弱的一面。
網民心疼視后感情路坎坷
唐詩詠過去曾認愛崔建邦、洪永城等都未能開花結果，近年更傳出與「洗米華」周焯華愛將盧啟邦、「教育界王力宏」陳思銘等的緋聞，但都沒有認愛。網民得知她的情傷經歷後紛紛留言表示心疼，「詩詠真係好女仔，點解啲男人唔識珍惜」、「視后咁好嘅女人都俾人傷害，啲渣男真係過分」、「希望詩詠可以搵到一個真心愛佢嘅人」。不少粉絲都為她的感情路感到不值，認為她值得更好的愛情。
細數唐詩詠過去情史：
入行初期拍劇撻著余文樂
2000年，年僅19歲的唐詩詠初入行拍港台劇《青春@Y2K》時，與同期出道的余文樂撻著，成為她入行以來的第一段戀情。但戀情維持了近一年，有指後來余文樂跟盧巧音拍拖，而導致他和唐詩詠分手。
唐詩詠與崔建邦經歷「五離四合」
崔建邦一向被稱為金牌司儀，其口才十分了得，更得到不少女星的歡心。早於2005年的時候，他就跟當時一同主持《K-100》的唐詩詠撻著。然而他們的感情路走得不穩，在拍拖後的四年間，崔建邦周不時背著女友夜蒲，跟不少女星傳出過緋聞，令兩人經歷「五離四合」，最後還是分手收場。
唐詩詠與洪永城有過四年情
在崔建邦正式斬纜後，唐詩詠曾與洪永城拍拖四年，但洪永城被指花弗用情不專，多次被爆跟前度藕斷絲連，又跟拍檔黃翠如、蔡思貝、林夏薇等傳過緋聞，與蔡思貝相約外出做運動，女方擘晒髀拉筋一幕最出位，雖然唐詩詠每次都投以信任票，可惜謊言與原諒在二人之間不斷重演，最終分手收場。
孖陳思銘甜密買餸返愛巢
唐詩詠2018年底曾與有「教育界王力宏」之稱的「英識教育」創辦人兼董事陳思銘（Samuel）多次拍拖斷正，但唐詩詠死口不認拍拖。2019年，唐詩詠再被拍到揸車去接陳思銘收工再然後買餸準，之後同返男方屯門寓所玩煮飯仔撐枱腳直落。2020年，陳思銘卻在社交網寫下長文，附上一張寫上「對她的溫柔」的圖片，暗示兩人情已逝，並指「烚熟狗頭」疑似暗指唐詩詠契哥馬國明。其後陳思銘回覆傳媒時表示兩人冇分手，因為從來冇一齊過，似乎不歡而散。
唐詩詠與契哥馬國明緋聞傳不停
早於09年合作拍無綫劇集《鐵馬尋橋》，馬明與唐詩詠已經互生好感，無論外形、性格二人都相襯，有指當時神女無心、襄王有夢，奈何當時女方有另一半，因此以契兄妹相稱；而馬明向來都對外表示唐詩詠係好女仔。即使曾被影到無懼疫情影響出雙入對，更親密到一部車兩份揸，緋聞傳不停，馬明與唐詩詠兩位當事人依然採取不承認、亦不否認的態度，現在馬明與湯洛雯已經結婚，看來以後這對契兄妹都要保持距離，以免「靚湯」呷醋。