唐詩詠自爆被前男友背叛公園痛哭一夜 回顧5段情史 全城估崔建邦定洪永城

最新娛聞
東方新地

廣告

視后唐詩詠一向予人知性溫柔的「乖乖女」形象，被網民封為「最佳女友」，但多年來感情路卻屢屢碰壁。近日她作客網台節目《巴打圍爐》時，罕有大方分享過往情傷經歷，更自爆曾被男友背叛後在公園痛哭一整夜至凌晨5點的慘痛回憶，令人心疼不已。

唐詩詠自認戀愛腦容易發脾氣

一直給人溫婉形象的唐詩詠，在節目中坦承自己其實是個「戀愛腦」，更透露以前拍拖時比較容易發脾氣，甚至試過當街發脾氣。她表示自己十分相信第一感覺，「如果咁啱係嗰個人，然後佢同我講咗嘅話呢，佢唔使做好多嘢我都可能就會一齊。但我可能冇經過相處好耐，究竟佢嘅性格同我啱唔啱，總之我個feel，我感覺係有嗰樣嘢，我就會去囉，有啲戀愛腦。」這種衝動的戀愛方式，或許正是她感情路不順的原因之一。

懷疑男友偷食發現與前女友復合

談到最痛苦的一段感情經歷時，唐詩詠憶述曾懷疑男友與另一個女仔有聯絡，起初因為自己「眼見為實」的性格並未完全相信。然而，她後來發現男方的確與前女友復合，證實了她的猜測，令她大受打擊。雖然她從未親眼目睹過男友與其他女性在一起，所有證據都只是間接的，但這段被背叛的經歷依然讓她心碎不已。她亦從不會哀求挽留對方，但雙方就會陷入冷戰，直至決定徹底分手。

公園痛哭一夜至凌晨5點獲同事陪伴

最令人心疼的是，唐詩詠透露當時正值拍攝期間，她在發現男友背叛後情緒崩潰，「我記得我喺個公園度喊咗一晚囉，喊到朝頭早5點我記得。」幸好有位製片助理與她住在同一區，對方察覺到她情緒低落，陪伴了她整晚，從晚上一直哭到清晨5點。這段慘痛的經歷，相信對當時的她來說是極大的打擊，也讓人看到這位視后感性脆弱的一面。

網民心疼視后感情路坎坷

唐詩詠過去曾認愛崔建邦、洪永城等都未能開花結果，近年更傳出與「洗米華」周焯華愛將盧啟邦、「教育界王力宏」陳思銘等的緋聞，但都沒有認愛。網民得知她的情傷經歷後紛紛留言表示心疼，「詩詠真係好女仔，點解啲男人唔識珍惜」、「視后咁好嘅女人都俾人傷害，啲渣男真係過分」、「希望詩詠可以搵到一個真心愛佢嘅人」。不少粉絲都為她的感情路感到不值，認為她值得更好的愛情。

唐詩詠 感情 （圖片來源：YouTube@ChillGoodTV）
（圖片來源：YouTube@ChillGoodTV）
唐詩詠 感情 （圖片來源：YouTube@ChillGoodTV）
（圖片來源：YouTube@ChillGoodTV）
唐詩詠 感情 （圖片來源：YouTube@ChillGoodTV）
（圖片來源：YouTube@ChillGoodTV）

細數唐詩詠過去情史：

入行初期拍劇撻著余文樂

2000年，年僅19歲的唐詩詠初入行拍港台劇《青春@Y2K》時，與同期出道的余文樂撻著，成為她入行以來的第一段戀情。但戀情維持了近一年，有指後來余文樂跟盧巧音拍拖，而導致他和唐詩詠分手。

唐詩詠 感情 宣傳《青春@Y2K》時的余文樂和唐詩詠。（圖片來源：新傳媒照片庫）
宣傳《青春@Y2K》時的余文樂和唐詩詠。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 感情 當年阿Sa蔡卓妍都有份參演《青春@Y2K》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
當年阿Sa蔡卓妍都有份參演《青春@Y2K》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 感情 唐詩詠在03年加入無綫拍《當四葉草碰上劍尖時》，當年的唐詩詠真係好fresh！（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠在03年加入無綫拍《當四葉草碰上劍尖時》，當年的唐詩詠真係好fresh！（圖片來源：新傳媒照片庫）

唐詩詠與崔建邦經歷「五離四合」

崔建邦一向被稱為金牌司儀，其口才十分了得，更得到不少女星的歡心。早於2005年的時候，他就跟當時一同主持《K-100》的唐詩詠撻著。然而他們的感情路走得不穩，在拍拖後的四年間，崔建邦周不時背著女友夜蒲，跟不少女星傳出過緋聞，令兩人經歷「五離四合」，最後還是分手收場。

唐詩詠 感情 2005年的時候，崔建邦跟當時一同主持《K-100》的唐詩詠撻著。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2005年的時候，崔建邦跟當時一同主持《K-100》的唐詩詠撻著。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 感情 兩人曾以情侶檔上《獎門人》節目玩遊戲。（圖片來源：新傳媒照片庫）
兩人曾以情侶檔上《獎門人》節目玩遊戲。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 感情 05年，唐詩詠與崔建邦開始拍拖，經過多次離合，09年底發生崔建邦涉嫌虐打中巴混血兒鄺敏慧事件後，唐詩詠對崔建邦不離不棄並公開發聲護航，被封「100分好女友」。直至14年崔建邦再次出軌，唐詩詠終無法忍受男方不忠的性格而分手。
05年，唐詩詠與崔建邦開始拍拖，經過多次離合，09年底發生崔建邦涉嫌虐打中巴混血兒鄺敏慧事件後，唐詩詠對崔建邦不離不棄並公開發聲護航，被封「100分好女友」。直至14年崔建邦再次出軌，唐詩詠終無法忍受男方不忠的性格而分手。

唐詩詠與洪永城有過四年情

在崔建邦正式斬纜後，唐詩詠曾與洪永城拍拖四年，但洪永城被指花弗用情不專，多次被爆跟前度藕斷絲連，又跟拍檔黃翠如、蔡思貝、林夏薇等傳過緋聞，與蔡思貝相約外出做運動，女方擘晒髀拉筋一幕最出位，雖然唐詩詠每次都投以信任票，可惜謊言與原諒在二人之間不斷重演，最終分手收場。

唐詩詠 感情 洪永城13年同唐詩詠拍《載得有情人》撻著，起初曾大玩地下情，不過最終二人於17年宣布分手，洪永城更被爆兩度同蔡思貝因拍劇過電。（圖片來源：新傳媒照片庫）
洪永城13年同唐詩詠拍《載得有情人》撻著，起初曾大玩地下情，不過最終二人於17年宣布分手，洪永城更被爆兩度同蔡思貝因拍劇過電。（圖片來源：新傳媒照片庫）
41歲 唐詩詠 唐詩詠
也有指兩人分手是因為在婚期上未能達成共識，所以經常有爭拗。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 感情 13年，唐詩詠與洪永城因拍攝劇集《載得有情人》擦出愛火花，可惜戀情只維持了4年，17年兩人宣布正式分手。
13年，唐詩詠與洪永城因拍攝劇集《載得有情人》擦出愛火花，可惜戀情只維持了4年，17年兩人宣布正式分手。

孖陳思銘甜密買餸返愛巢

唐詩詠2018年底曾與有「教育界王力宏」之稱的「英識教育」創辦人兼董事陳思銘（Samuel）多次拍拖斷正，但唐詩詠死口不認拍拖。2019年，唐詩詠再被拍到揸車去接陳思銘收工再然後買餸準，之後同返男方屯門寓所玩煮飯仔撐枱腳直落。2020年，陳思銘卻在社交網寫下長文，附上一張寫上「對她的溫柔」的圖片，暗示兩人情已逝，並指「烚熟狗頭」疑似暗指唐詩詠契哥馬國明。其後陳思銘回覆傳媒時表示兩人冇分手，因為從來冇一齊過，似乎不歡而散。

唐詩詠 感情 唐詩詠與陳思銘曾被發現於2019年一同行山，兩人上載了背景一樣的行山照，因而傳出緋聞，更有報道指他們同居關係。（圖片來源：IG@natalietong53、IG@ukchitchat）
唐詩詠與陳思銘曾被發現於2019年一同行山，兩人上載了背景一樣的行山照，因而傳出緋聞，更有報道指他們同居關係。（圖片來源：IG@natalietong53、IG@ukchitchat）
唐詩詠 感情 首次被斷正單獨約會時，當時揸住架黑色Benz的唐詩詠顯得措手不及，陳思銘亦好唔自在，不停用手掩鼻。（圖片來源：新傳媒照片庫）
首次被斷正單獨約會時，當時揸住架黑色Benz的唐詩詠顯得措手不及，陳思銘亦好唔自在，不停用手掩鼻。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 感情 2019年，唐詩詠曾被本刊斷正揸車接陳思銘收工，煙韌拍拖買餸後，再同返男方屯門寓所。之不過，當時唐詩詠就重申陳思銘不是她的男友：「講咗好多次佢唔係我男朋友，當時大家參加朋友聚會，唔想再講，大家畀啲時間空間我，我怕身邊嘅男士會好大壓力，嚇怕咗，唔跟我同枱食飯喇！」（圖片來源：新傳媒照片庫）
2019年，唐詩詠曾被本刊斷正揸車接陳思銘收工，煙韌拍拖買餸後，再同返男方屯門寓所。之不過，當時唐詩詠就重申陳思銘不是她的男友：「講咗好多次佢唔係我男朋友，當時大家參加朋友聚會，唔想再講，大家畀啲時間空間我，我怕身邊嘅男士會好大壓力，嚇怕咗，唔跟我同枱食飯喇！」（圖片來源：新傳媒照片庫）

唐詩詠與契哥馬國明緋聞傳不停

早於09年合作拍無綫劇集《鐵馬尋橋》，馬明與唐詩詠已經互生好感，無論外形、性格二人都相襯，有指當時神女無心、襄王有夢，奈何當時女方有另一半，因此以契兄妹相稱；而馬明向來都對外表示唐詩詠係好女仔。即使曾被影到無懼疫情影響出雙入對，更親密到一部車兩份揸，緋聞傳不停，馬明與唐詩詠兩位當事人依然採取不承認、亦不否認的態度，現在馬明與湯洛雯已經結婚，看來以後這對契兄妹都要保持距離，以免「靚湯」呷醋。

唐詩詠 感情 唐詩詠與馬國明09年拍攝劇集《鐵馬尋橋》開始相熟及互有好感，不過戀人未滿，因此以契兄妹相稱。早前馬明封視帝，唐詩詠負責頒獎，看她在台上摸住馬明塊面，情難自禁咁款。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠與馬國明09年拍攝劇集《鐵馬尋橋》開始相熟及互有好感，不過戀人未滿，因此以契兄妹相稱。早前馬明封視帝，唐詩詠負責頒獎，看她在台上摸住馬明塊面，情難自禁咁款。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 感情 唐詩詠與相識逾十年的馬明已達非常了解的程度，曾在劇集《白色強人》中首次演夫妻，一個眼神一個動作，都充分表現出二人關係。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠與相識逾十年的馬明已達非常了解的程度，曾在劇集《白色強人》中首次演夫妻，一個眼神一個動作，都充分表現出二人關係。（圖片來源：新傳媒照片庫）

圖片來源：YouTube@ChillGoodTV、新傳媒照片庫、IG@natalietong53、IG@ukchitchat資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 