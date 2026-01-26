唐詩詠自爆被前男友背叛公園痛哭一夜 回顧5段情史 全城估崔建邦定洪永城

視后唐詩詠一向予人知性溫柔的「乖乖女」形象，被網民封為「最佳女友」，但多年來感情路卻屢屢碰壁。近日她作客網台節目《巴打圍爐》時，罕有大方分享過往情傷經歷，更自爆曾被男友背叛後在公園痛哭一整夜至凌晨5點的慘痛回憶，令人心疼不已。