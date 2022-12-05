41歲唐詩詠親密撓手公開新戀情？男主角曾是洪永城婚宴座上客
唐詩詠儼如女主人親密撓手
自2017年與洪永城結束四年情後，唐詩詠未有再公開過拍拖對象，不過出名嗲聲嗲氣的她身邊從來不乏緋聞對象，當中包括「契哥」馬國明、有「教育界王力宏」之稱的陳思銘，以及劇集《鐵拳英雄》拍檔伍允龍等。
今年九月離巢效力20年的無綫後，唐詩詠暫時未有新去向，似乎可以擺放更多心神於愛情上。日前唐詩詠與好友陳自瑤、黃翠如、蕭正楠、袁偉豪及張寶兒等人，為一名男性友人慶祝生日，見合照中唐詩詠儼如女主人一樣，坐在壽星身旁依傍著對方大舉勝利V字手勢。在另一張女士合照中，唐詩詠更直接撓實男方手臂、露出幸褔的笑容宣示主權。
新緋聞男友出席洪永城婚宴
據知最新緋聞男友來頭不小，名為VernonMa的他是大型商場的巿場部經理，由於經常籌辦商場公開活動，所以與不少圈中人都十分熟稔資，見Vernon的社交網站有正少跟藝人的合照，連唐詩詠前男友洪永城結婚，他也是其中一位座上客。
有第六感預知男友出軌
現年41歲的唐詩詠（Natalie）先後與崔建邦及洪永城拍拖多年都分手收場，至今仍單身的她早前在網上節目《絲打圍爐》大講舊情史，坦言有偵測男友出軌的第六感，更曾忍唔住狂check其中一位前度的手機想搵對方出軌的證據，結果令自己傷得更深。對於誰是出軌前度？外界猜測是崔建邦或者洪永城，不過唐詩詠就話唔會講，永遠將秘密埋藏。
唐詩詠自爆有預感男友出軌
被封「女友天花板」的唐詩詠，近年事業運與愛情運同樣停滯不前，拎住視后再無代表作，拖又冇得拍，好dry。日前唐詩詠在楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的網台節目《絲打圍爐》分享感情史，講到另一半最難頂的事，三人異口同聲表示接受唔到男友出軌，唐詩詠表示自己擁有偵測到男友出軌的第六感。
唐詩詠曾經狂check前度電話
唐詩詠直言曾被前度背判傷到透，她表示自己擁有很強的第六感，很快便感到對方出軌，繼而不斷找證據證明對方出軌：「拍拖時一啲好小嘅行為，好易Feel到對你嘅愛係多咗定少咗。我Feel到佢有少到，就突然會有啲第六感覺得要睇一睇佢電話，當你開始睇電話，係停唔到，而嗰樣嘢係會不停重覆，我搵到佢出軌證據，但嗰刻你會唔會選擇分手呢？可能又唔會…我試過不停搵啲嘢去令自己死心，但又冇死心，可能你亦Feel到佢愛我，女人一旦感受到愛就好難放棄。不停去搵證據嘅過程其實好戇居，係好傻…點解要令到自己咁唔開心。」她奉勸大家千萬不要開始去看另一半的電話。
唐詩詠最失望的愛情經歷
唐詩詠在節目中透露曾經有一位前度對自己非常不信任，並要求Check她的電話，唐詩詠行得正企得正，冇秘密唔怕畀對方睇，不過對方食飯又睇，瞓覺前又睇，仲要睇晒唐詩詠與所有人的對話，她直言沒想過對方會Check電話成癮，覺得對方非常不信任自己，因而成為最失望的愛情經歷。
網民發現另一重點
不少網民睇完唐詩詠個訪問，重點都去了她的容貌上，留言指覺得唐詩詠個樣變怪怪的﹗
唐詩詠封口唔講誰是渣男
唐詩詠近日為無綫回歸劇《我的驕傲》開工時被追問出軌渣男前度是誰，對於外界競猜是雀建邦與洪永城的嫌疑最大，她緊決封口說：「我唔會講，大家唔使估，因為我人生唔係只拍過兩次拖…下一個（男友）應該會好幸福，我相信緣分會跌落嚟。」
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常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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