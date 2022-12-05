41歲唐詩詠親密撓手公開新戀情？男主角曾是洪永城婚宴座上客

剛離巢大台的41歲女藝人唐詩詠，自從2017年宣佈與洪永城分手後，一直都只得「霧水情緣」，未有再公開過任何戀情。近日唐詩詠與友人出席慶生飯局，疑令新戀情曝光！在飯局的大合照中，唐詩詠更毫不避諱做出親密舉動，唔通即將有喜訊公佈？