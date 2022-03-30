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唐詩詠疑被指為洪永城「有刺前女友」 急po合照反擊

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洪永城近日上J2節目《人夫放假約出去滾》做嘉賓，大爆前女友好介意他和黃翠如的「親密」關係，因而心中「有條刺」，雖然無開名，卻引來外界議論紛紛，猜測他所講的「有刺前女友」正是曾與他拍拖4年的唐詩詠！

洪永城節目講前度 惹網民猜測為唐詩詠

洪永城同黃翠如是多年好友，關係經常被指「友達以上、戀人未滿」，在節目上他講到：「嗰時拍拖個女朋友都有少少擔心㗎，話我同佢（黃翠如）咁合拍，喺螢光幕面前咁夾，你哋有冇嘢㗎？」不過洪永城好肯定話從來無一刻鍾意過黃翠如，只將她當成工作夥伴，理由係大家都無感覺。

唐詩詠 洪永城在節目上無點名地爆前女友曾經好擔心他和黃翠如的「親密」關係。
洪永城在節目上無點名地爆前女友曾經好擔心他和黃翠如的「親密」關係。（圖片來源：《人夫放假約出去滾》截圖）
唐詩詠 更曾直接開口問他：「你哋有冇嘢㗎？」
更曾直接開口問他：「你哋有冇嘢㗎？」（圖片來源：《人夫放假約出去滾》截圖）
唐詩詠 黃翠如與洪永城合作無間，被指戀人未滿，有網民更質疑他們是否曾拍拖。
洪永城與黃翠如由有線時期已開始合作無間，曾被指戀人未滿，有網民更質疑他們是否曾拍拖。（圖片來源：新傳媒照片庫）

洪永城疑爆分手原因：好多嘢都有條刺

洪永城其後又坦言和當時那個「最好的女朋友」一起經歷過不少輿論壓力和網民的批評，可惜最終兩人仍是分手收場，他直言：「始終好多嘢都有條刺，好難去再修補創傷，繼續行落去，都冇辦法，緣份囉！冇緣份都冇辦法！」而網民把洪永城所指懷疑他和黃翠如關係的前度，與「最好的女朋友」混為一談，引起網上熱討﹗

唐詩詠 黃翠如 洪永城晒全家福﹗
洪永城現在已和梁諾妍結婚，並育有女兒Amber。（圖片來源：IG＠guruhung）
唐詩詠 黃翠如 18年4月黃翠如和蕭正楠在紐西蘭秘密註冊結婚， 19年5月在岩里舉行婚禮﹗ 早前突然黃翠如著鬆身衫疑似有喜，但似乎是流料﹗
黃翠如亦已和蕭正楠結婚近4年。（圖片來源：IG＠wongtsuiyu）

唐詩詠反擊與黃翠如友誼「不帶刺」

網民紛紛猜測洪永城所指的「有刺前女友」，正是有「絕世好女友」之稱的唐詩詠﹗正當大家議論紛紛之時，唐詩詠隨即在社交網上載了兩張與黃翠如的合照，反擊洪永城所指：「多年前我遇上了一段純真友情、不帶刺的，麻煩那位女生把帶刺的榴槤拿回來給我爸爸吃。」

唐詩詠 唐詩詠貼出與黃翠如的行山舊照。
唐詩詠貼出與黃翠如的行山舊照。（圖片來源：[email protected]
唐詩詠 上載埋背影照。
上載埋背影照。（圖片來源：[email protected]
唐詩詠 又發文指兩人的友誼「不帶刺」，疑隔空回應洪永城的言論。
又發文指兩人的友誼「不帶刺」，似乎隔空回應洪永城的言論。（圖片來源：[email protected]
唐詩詠 黃翠如就回答要帶有刺的榴槤回港，送給唐詩詠。
黃翠如就回答要帶有刺的榴槤回港，送給唐詩詠。（圖片來源：[email protected]

唐詩詠與洪永城有過4年情

在與崔建邦正式斬纜後，唐詩詠曾與洪永城拍拖4年，但洪永城被指花弗用情不專，多次被爆跟前度藕斷絲連，又跟拍檔黃翠如、蔡思貝、林夏薇等傳過緋聞，與蔡思貝相約外出做運動時，女方擘晒髀拉筋一幕最出位，雖然唐詩詠每次都投以信任票，可惜二人最終仍是分手收場。

洪永城遇上Inez前個底認真花，與唐詩詠拍拖三年從未定性。
洪永城13年同唐詩詠拍《載得有情人》撻著，起初曾大玩地下情，不過最終二人於17年宣布分手，洪永城更被爆兩度同蔡思貝因拍劇過電。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 也有指兩人分手是因為在婚期上未能達成共識，所以經常有爭拗。
也有指兩人分手是因為在婚期上未能達成共識，所以經常有爭拗。（圖片來源：新傳媒照片庫）

《人夫放假約出去滾》洪永城講黃翠如：

撰文：東方新地圖片來源：《人夫放假約出去滾》截圖、新傳媒照片庫、IG＠guruhung、IG＠wongtsuiyu、[email protected]影片來源：J2

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