唐詩詠疑被指為洪永城「有刺前女友」 急po合照反擊
洪永城近日上J2節目《人夫放假約出去滾》做嘉賓，大爆前女友好介意他和黃翠如的「親密」關係，因而心中「有條刺」，雖然無開名，卻引來外界議論紛紛，猜測他所講的「有刺前女友」正是曾與他拍拖4年的唐詩詠！
洪永城節目講前度 惹網民猜測為唐詩詠
洪永城同黃翠如是多年好友，關係經常被指「友達以上、戀人未滿」，在節目上他講到：「嗰時拍拖個女朋友都有少少擔心㗎，話我同佢（黃翠如）咁合拍，喺螢光幕面前咁夾，你哋有冇嘢㗎？」不過洪永城好肯定話從來無一刻鍾意過黃翠如，只將她當成工作夥伴，理由係大家都無感覺。
洪永城疑爆分手原因：好多嘢都有條刺
洪永城其後又坦言和當時那個「最好的女朋友」一起經歷過不少輿論壓力和網民的批評，可惜最終兩人仍是分手收場，他直言：「始終好多嘢都有條刺，好難去再修補創傷，繼續行落去，都冇辦法，緣份囉！冇緣份都冇辦法！」而網民把洪永城所指懷疑他和黃翠如關係的前度，與「最好的女朋友」混為一談，引起網上熱討﹗
唐詩詠反擊與黃翠如友誼「不帶刺」
網民紛紛猜測洪永城所指的「有刺前女友」，正是有「絕世好女友」之稱的唐詩詠﹗正當大家議論紛紛之時，唐詩詠隨即在社交網上載了兩張與黃翠如的合照，反擊洪永城所指：「多年前我遇上了一段純真友情、不帶刺的，麻煩那位女生把帶刺的榴槤拿回來給我爸爸吃。」
唐詩詠與洪永城有過4年情
在與崔建邦正式斬纜後，唐詩詠曾與洪永城拍拖4年，但洪永城被指花弗用情不專，多次被爆跟前度藕斷絲連，又跟拍檔黃翠如、蔡思貝、林夏薇等傳過緋聞，與蔡思貝相約外出做運動時，女方擘晒髀拉筋一幕最出位，雖然唐詩詠每次都投以信任票，可惜二人最終仍是分手收場。
《人夫放假約出去滾》洪永城講黃翠如：
撰文：東方新地圖片來源：《人夫放假約出去滾》截圖、新傳媒照片庫、IG＠guruhung、IG＠wongtsuiyu、[email protected]影片來源：J2
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