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唐詩詠零濾鏡驚變大媽 遭內地網民嫌棄：女神不再﹗

東方新地 - 娛聞

唐詩詠踏入40歲，注重養生又勤力運動，保養得宜完全唔似四字頭。近年唐詩詠熱愛與內地網民交流愛上玩抖音，近日上載一段片，唐詩詠無用濾鏡以最真一面上鏡，對鏡頭扮嬲後瞬間變溫柔，表情豐富晒演技，不過卻遭內地網民指頸紋盡現，更毫不留情面指唐詩詠樣殘，女神不再﹗真係慘慘豬﹗
文：東方新地｜圖：唐詩詠IG及抖音影片截圖、新傳媒圖片

唐詩詠愛上玩抖音

唐詩詠近日在抖音上載一段片，示範正常人和港劇女主角的嬲樣不同模樣，特別之處是化了淡妝的唐詩詠，沒有用瀘鏡，以免出現一般藝人重手變樣，選擇以較真實一面呈現，可惜卻被內地網民群起嫌棄﹗

唐詩詠 頸紋
唐詩詠保養得宜，絕對唔似女人四十﹗（圖片來源：唐詩詠IG）

唐詩詠晒演技

唐詩詠近日在抖音上載一條片，片中她頭髮凌亂及束起頭髮，身穿鬆身衫加上凌厲眼神，噸起個樣扮嬲﹗仲要話自己好生氣，七情上面。

唐詩詠 頸紋
唐詩詠束起頭髮，身穿鬆身衫，眼神凌厲，一臉嬲豬﹗網民焦點卻落在她的頸上，指她頸紋盡現﹗（圖片來源：唐詩詠抖音影片截圖）
唐詩詠 頸紋
唐詩詠晒演技扮嬲﹗卻被內地網民指殘了﹗（圖片來源：唐詩詠抖音影片截圖）
後來一秒換裝，唐詩詠穿上粉色上衣，眼神變溫柔，甜笑問：「你肚子餓不餓？ 我煮個麵給你吃啊﹗」說時不停擺出嬌媚手勢，唐詩詠瞬間考演技，得到不少網民讚好﹗

唐詩詠 頸紋
唐詩詠火速變臉換裝，變溫柔體貼﹗不過網民又指她眼肚及虎紋好嚴重，完全放錯重點﹗（圖片來源：唐詩詠抖音影片截圖）

網民狠批

不過更多的留言是驚呼唐詩詠殘樣兼且頸紋盡現，慨嘆女神老了，「女神不再」、「頸紋好嚴重，不能只顧臉，其他部位也很重要」、「好顯老」、「胖了有師奶味」、「TVB捱得比較苦，但也要注重保養」﹗

唐詩詠 頸紋
唐詩詠有不能錯過女朋友之稱號﹗（圖片來源：唐詩詠抖音影片截圖）

唐詩詠誠實使用濾鏡出事

唐詩詠沒有像一般藝人用上濾鏡變蛇精，反被內地網民指樣殘﹗其實除了頸紋，網民焦點亦落在唐詩詠的雙眼，指她現時眼睛跟幾年前有明顯不同，指她眼皮變深卻顯得不自然，連帶雙眼距離也變窄了，令人看得不不自然「看著她出道，為何現在雙眼變得不自然？」、「眼睛一定有動過手腳，不然不會如此奇怪」、「本來雙眼很迷人，為何現在變成羅茲威爾外星人一樣﹗」

唐詩詠 頸紋
唐詩詠被網民指雙眼變得不自然，與黃翠如、陸永太太等飯聚時，瞇起雙眼，眼皮零舍深邃 ﹗（圖片來源：黃翠如IG）
唐詩詠 頸紋
唐詩詠被內地網民狠批，又驚訝為何出道時單眼皮的唐詩詠，現在突變成深邃的雙眼皮，驚嘆變變變生命力﹗（圖片來源：唐詩詠抖音影片截圖）
唐詩詠 頸紋
半開合眼時顯很不自然﹗被網民懷疑動過手腳﹗（圖片來源：唐詩詠抖音影片截圖）

唐詩詠久休開劇 網民：連雙眼皮都深咗

無綫新劇《超能使者》去年舉行開鏡拜神儀式，女主角唐詩詠停工多月終於有劇開，呢日佢以薄妝示人，個樣硬晒有啲唔自然，望真啲，眼袋勁礙眼，塊面仲好浮腫，不過兩邊蘋果肌就依然脹卜卜，放咁耐假都唔執好個樣先復工，唐詩詠今勻真失策！

唐詩詠鼻高高因由

唐詩詠19歲同余文樂合作第一部劇《青春@Y2K》，唔知呢張相有冇喚醒大家對佢舊時個樣嘅記憶呢？
唐詩詠19歲同余文樂合作第一部劇《青春@Y2K》，唔知呢張相有冇喚醒大家對佢舊時個樣嘅記憶呢？（圖片來源：新傳媒圖片）

19歲拍《青春@Y2K》入行嘅唐詩詠，轉眼已經撈咗廿年，當年卜卜脆少女變咗熟成唐姨，視后都攞埋不過老公就仲未搵到，女人到咗呢個年紀仲要做呢行，個樣當然好重要，眼大大又鼻高高嘅唐詩詠，做咗三十九年人，舊年先喺親戚口中知道嫲嫲係荷蘭同印尼混血兒，亦即係話佢都擁有「歐洲血統」⋯⋯

終於復工喇！唐詩詠眼袋明顯，面容浮腫，露手臂同纖腰又點？點都補唔返！
去年終於復工拍《超能使者》，唐詩詠眼袋明顯，面容浮腫，露手臂同纖腰又點？點都補唔返！（圖片來源：新傳媒圖片）

本來腮骨外露塊面闊闊嘅唐詩詠，經過女大十八變自我分階段進化，近年變得面容緊緻，蘋果肌長期脹卜卜令到反光，不過就要長期保養囉！去年初受到新冠肺炎影響，唐詩詠停工避炎，日日留家玩貓喪煲劇，忙過開工。去年終於為新劇《超能使者》開工，唐詩詠帶住大眼袋同殘樣，成塊面都浮浮腫腫咁，不過網民就讚佢連雙眼皮都深咗。

同劇有唔少新晉花旦，唔好話同劉穎鏇、劉珮玥比，就連王君馨都sharp過唐詩詠多多聲！
同劇有唔少新晉花旦，劉穎鏇、劉珮玥、王君馨都sharp過唐詩詠！（圖片來源：新傳媒圖片）

個樣唔夠後生女搶fo，唐詩詠又出茅招，喺母親節預告7月會送神秘禮物給亡母，有網民揣測係同馬國明閃婚掀起熱話，連累馬明都被追問傳聞真假。明明係自己講啲唔講啲製造話題，唐詩詠竟然嬲嬲豬怪責大家錯誤解讀同扭曲佢嘅說話，佢仲自爆「神秘禮物」係佢同同學一齊參與慈善工作，大家會用唔同嘅藝術方式表達，重申唔係結婚，希望大家唔好再傳佢同馬明係一對﹗之後馬國明更被爆同湯洛雯拍拖，令外界對馬明與契妹唐詩詠的童話幻滅﹗

同馬明搞曖昧搞足十年，唐詩詠故弄玄虛話7月有新搞作，連累馬明被追問係咪同佢秘婚。
同馬明搞曖昧搞足十年，唐詩詠去年故弄玄虛話有事宣布，外界一度誤以為同馬明公開認愛兼秘婚。（圖片來源：新傳媒圖片）

講返唐詩詠個樣，初出道嘅佢樣子清純真係幾討好，人愈大面容愈緊緻，仲冇晒baby fat，而最明顯嘅進化應該係以前蘋果肌平坦，依家變得立體。

03年加入無綫拍《當四葉草碰上劍尖時》，當年嘅唐詩詠真係好fresh呀！
03年加入無綫拍《當四葉草碰上劍尖時》，當年嘅唐詩詠真係好fresh呀！（圖片來源：新傳媒圖片）
未經修飾嘅唐詩詠，大家又認唔認得？原來佢好早已經鍾意天然呆嘅樹熊。
未經修飾嘅唐詩詠，大家又認唔認得？原來佢好早已經鍾意天然呆嘅樹熊。（圖片來源：新傳媒圖片）
以前嘅唐詩詠蘋果肌平坦，皮膚一啲都唔膠。
以前嘅唐詩詠蘋果肌平坦，皮膚一啲都唔膠。（圖片來源：新傳媒圖片）

好姊妹同進化

無獨有偶，佢個好姊妹黃翠如都係一樣，本來五官唔多突出嘅佢，近年又係蘋果肌變得脹卜卜，對得多一齊進化都好正常。出年就踏入四字頭的唐詩詠，話就話女人四十一支花，但女人唔補好易老，持住自己係混血兒唔好好保養，出事㗎嘛！

真係兩姊妹蘋果肌都脹卜卜而且仲令到反晒光。
真係兩姊妹蘋果肌都脹卜卜而且仲令到反晒光。（圖片來源：新傳媒圖片）
日前唐詩詠喺社交網上載同黃翠如喺酒店房身穿浴袍開餐嘅照片，二人去酒店「開房」做Spa，室內都要戴黑超，唐詩詠搞乜？
早前唐詩詠喺社交網上載同黃翠如喺酒店房身穿浴袍開餐嘅照片，二人去酒店「開房」做Spa，室內都要戴黑超，唐詩詠搞乜？（圖片來源：新傳媒圖片）
抗痠期間日日留家玩貓同煲劇，到開工見人就唔在狀態，唐詩詠真係要搞搞個樣。
抗痠期間日日留家玩貓同煲劇，到開工見人就唔在狀態，唐詩詠真係要搞搞個樣。（圖片來源：新傳媒圖片）

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