唐詩詠零濾鏡驚變大媽 遭內地網民嫌棄：女神不再﹗

唐詩詠踏入40歲，注重養生又勤力運動，保養得宜完全唔似四字頭。近年唐詩詠熱愛與內地網民交流愛上玩抖音，近日上載一段片，唐詩詠無用濾鏡以最真一面上鏡，對鏡頭扮嬲後瞬間變溫柔，表情豐富晒演技，不過卻遭內地網民指頸紋盡現，更毫不留情面指唐詩詠樣殘，女神不再﹗真係慘慘豬﹗

文：東方新地｜圖：唐詩詠IG及抖音影片截圖、新傳媒圖片