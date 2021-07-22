唐詩詠零濾鏡驚變大媽 遭內地網民嫌棄：女神不再﹗
文：東方新地｜圖：唐詩詠IG及抖音影片截圖、新傳媒圖片
唐詩詠愛上玩抖音
唐詩詠近日在抖音上載一段片，示範正常人和港劇女主角的嬲樣不同模樣，特別之處是化了淡妝的唐詩詠，沒有用瀘鏡，以免出現一般藝人重手變樣，選擇以較真實一面呈現，可惜卻被內地網民群起嫌棄﹗
唐詩詠晒演技
唐詩詠近日在抖音上載一條片，片中她頭髮凌亂及束起頭髮，身穿鬆身衫加上凌厲眼神，噸起個樣扮嬲﹗仲要話自己好生氣，七情上面。
網民狠批
不過更多的留言是驚呼唐詩詠殘樣兼且頸紋盡現，慨嘆女神老了，「女神不再」、「頸紋好嚴重，不能只顧臉，其他部位也很重要」、「好顯老」、「胖了有師奶味」、「TVB捱得比較苦，但也要注重保養」﹗
唐詩詠誠實使用濾鏡出事
唐詩詠沒有像一般藝人用上濾鏡變蛇精，反被內地網民指樣殘﹗其實除了頸紋，網民焦點亦落在唐詩詠的雙眼，指她現時眼睛跟幾年前有明顯不同，指她眼皮變深卻顯得不自然，連帶雙眼距離也變窄了，令人看得不不自然「看著她出道，為何現在雙眼變得不自然？」、「眼睛一定有動過手腳，不然不會如此奇怪」、「本來雙眼很迷人，為何現在變成羅茲威爾外星人一樣﹗」
唐詩詠久休開劇 網民：連雙眼皮都深咗
無綫新劇《超能使者》去年舉行開鏡拜神儀式，女主角唐詩詠停工多月終於有劇開，呢日佢以薄妝示人，個樣硬晒有啲唔自然，望真啲，眼袋勁礙眼，塊面仲好浮腫，不過兩邊蘋果肌就依然脹卜卜，放咁耐假都唔執好個樣先復工，唐詩詠今勻真失策！
唐詩詠鼻高高因由
19歲拍《青春@Y2K》入行嘅唐詩詠，轉眼已經撈咗廿年，當年卜卜脆少女變咗熟成唐姨，視后都攞埋不過老公就仲未搵到，女人到咗呢個年紀仲要做呢行，個樣當然好重要，眼大大又鼻高高嘅唐詩詠，做咗三十九年人，舊年先喺親戚口中知道嫲嫲係荷蘭同印尼混血兒，亦即係話佢都擁有「歐洲血統」⋯⋯
本來腮骨外露塊面闊闊嘅唐詩詠，經過女大十八變自我分階段進化，近年變得面容緊緻，蘋果肌長期脹卜卜令到反光，不過就要長期保養囉！去年初受到新冠肺炎影響，唐詩詠停工避炎，日日留家玩貓喪煲劇，忙過開工。去年終於為新劇《超能使者》開工，唐詩詠帶住大眼袋同殘樣，成塊面都浮浮腫腫咁，不過網民就讚佢連雙眼皮都深咗。
個樣唔夠後生女搶fo，唐詩詠又出茅招，喺母親節預告7月會送神秘禮物給亡母，有網民揣測係同馬國明閃婚掀起熱話，連累馬明都被追問傳聞真假。明明係自己講啲唔講啲製造話題，唐詩詠竟然嬲嬲豬怪責大家錯誤解讀同扭曲佢嘅說話，佢仲自爆「神秘禮物」係佢同同學一齊參與慈善工作，大家會用唔同嘅藝術方式表達，重申唔係結婚，希望大家唔好再傳佢同馬明係一對﹗之後馬國明更被爆同湯洛雯拍拖，令外界對馬明與契妹唐詩詠的童話幻滅﹗
講返唐詩詠個樣，初出道嘅佢樣子清純真係幾討好，人愈大面容愈緊緻，仲冇晒baby fat，而最明顯嘅進化應該係以前蘋果肌平坦，依家變得立體。
好姊妹同進化
無獨有偶，佢個好姊妹黃翠如都係一樣，本來五官唔多突出嘅佢，近年又係蘋果肌變得脹卜卜，對得多一齊進化都好正常。出年就踏入四字頭的唐詩詠，話就話女人四十一支花，但女人唔補好易老，持住自己係混血兒唔好好保養，出事㗎嘛！