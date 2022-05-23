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唐詩詠自爆睇出軌男友手機搵證據 拒絕公開渣男身份 全城估崔建邦定洪永城

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現年41歲的唐詩詠（Natalie）先後與崔建邦及洪永城拍拖多年都分手收場，至今仍單身的她日前在網上節目《絲打圍爐》大講舊情史，坦言有偵測男友出軌的第六感，更曾忍唔住狂check其中一位前度的手機想搵對方出軌的證據，結果令自己傷得更深。對於誰是出軌前度？外界猜測是崔建邦或者洪永城，不過唐詩詠就話唔會講，永遠將秘密埋藏。

唐詩詠 唐詩詠上蝦頭與連詩雅主持的節目大講感情史。
唐詩詠上蝦頭與連詩雅主持的節目大講感情史。（圖片來源：IG#natalietong53）
唐詩詠 唐詩詠話自己有第六感，可以感受到男友出軌。
唐詩詠話自己有第六感，可以感應到男友出軌。（圖片來源：[email protected]

唐詩詠自爆有預感男友出軌

被封「女友天花板」的唐詩詠，近年事業運與愛情運同樣停滯不前，拎住視后再無代表作，拖又冇得拍，好dry。日前唐詩詠在楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的網台節目《絲打圍爐》分享感情史，講到另一半最難頂的事，三人異口同聲表示接受唔到男友出軌，唐詩詠表示自己擁有偵測到男友出軌的第六感。

唐詩詠 唐詩詠話每次男友有唔妥她都很快會發現。
唐詩詠話每次男友有唔妥她都很快會發現。（圖片來源：《絲打圍爐》影片截圖）
唐詩詠 她說感到對方出軌時就會突然有衝動去看對方的電話。
她說感到對方出軌時就會突然有衝動去看對方的電話。（圖片來源：《絲打圍爐》影片截圖）

唐詩詠曾經狂check前度電話

唐詩詠直言曾被前度背判傷到透，她表示自己擁有很強的第六感，很快便感到對方出軌，繼而不斷找證據證明對方出軌：「拍拖時一啲好小嘅行為，好易Feel到對你嘅愛係多咗定少咗。我Feel到佢有少到，就突然會有啲第六感覺得要睇一睇佢電話，當你開始睇電話，係停唔到，而嗰樣嘢係會不停重覆，我搵到佢出軌證據，但嗰刻你會唔會選擇分手呢？可能又唔會…我試過不停搵啲嘢去令自己死心，但又冇死心，可能你亦Feel到佢愛我，女人一旦感受到愛就好難放棄。不停去搵證據嘅過程其實好戇居，係好傻…點解要令到自己咁唔開心。」她奉勸大家千萬不要開始去看另一半的電話。

唐詩詠 唐詩詠表示睇電話這行為會不能自拔。
唐詩詠表示睇電話這行為會不能自拔。（圖片來源：《絲打圍爐》影片截圖）
唐詩詠 她奉勸大家唔好開始去check另一半電話：「千祈唔好去搵證據！真係好戇居，好戇居，個天總會有一日話你聽，佢係出咗軌。」
她奉勸大家唔好開始去check另一半電話：「千祈唔好去搵證據！真係好戇居，好戇居，個天總會有一日話你聽，佢係出咗軌。」（圖片來源：《絲打圍爐》影片截圖）

唐詩詠最失望的愛情經歷

唐詩詠在節目中透露曾經有一位前度對自己非常不信任，並要求Check她的電話，唐詩詠行得正企得正，冇秘密唔怕畀對方睇，不過對方食飯又睇，瞓覺前又睇，仲要睇晒唐詩詠與所有人的對話，她直言沒想過對方會Check電話成癮，覺得對方非常不信任自己，因而成為最失望的愛情經歷。

唐詩詠 說到check男友電話的最佳機會，唐詩詠話係對方沖涼及飲醉酒時。
說到check男友電話的最佳機會，唐詩詠話係對方沖涼及飲醉酒時。（圖片來源：《絲打圍爐》影片截圖）

網民發現另一重點

不少網民睇完唐詩詠個訪問，重點都去了她的容貌上，留言指覺得唐詩詠個樣變怪怪的﹗

唐詩詠
（圖片來源：《絲打圍爐》影片截圖）
唐詩詠
（圖片來源：《絲打圍爐》影片截圖）

唐詩詠封口唔講誰是渣男

唐詩詠近日為無綫回歸劇《我的驕傲》開工時被追問出軌渣男前度是誰，對於外界競猜是雀建邦與洪永城的嫌疑最大，她緊決封口說：「我唔會講，大家唔使估，因為我人生唔係只拍過兩次拖…下一個（男友）應該會好幸福，我相信緣分會跌落嚟。」

唐詩詠 05年，唐詩詠與崔建邦開始拍拖，經過多次離合，09年底發生崔建邦涉嫌虐打中巴混血兒鄺敏慧事件後，唐詩詠對崔建邦不離不棄並公開發聲護航，被封「100分好女友」。直至14年崔建邦再次出軌，唐詩詠終無法忍受男方不忠的性格而分手。
05年，唐詩詠與崔建邦開始拍拖，經過多次離合，09年底發生崔建邦涉嫌打中巴混血兒鄺敏慧事件後，唐詩詠對崔建邦不離不棄並公開發聲護航，被封「100分好女友」。有指其後崔建邦再次出軌，唐詩詠終無法忍受男方不忠的性格而分手。（圖片來源：新傳媒資料庫）
唐詩詠 13年，唐詩詠與洪永城因拍攝劇集《載得有情人》擦出愛火花，可惜戀情只維持了4年，17年兩人宣布正式分手。
13年，唐詩詠與洪永城因拍攝劇集《載得有情人》擦出愛火花，可惜戀情只維持了4年，17年兩人宣布正式分手。（圖片來源：新傳媒資料庫）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《絲打圍爐》影片截圖資料或影片來源：[email protected]絲打圍爐

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