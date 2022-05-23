唐詩詠自爆睇出軌男友手機搵證據 拒絕公開渣男身份 全城估崔建邦定洪永城

現年41歲的唐詩詠（Natalie）先後與崔建邦及洪永城拍拖多年都分手收場，至今仍單身的她日前在網上節目《絲打圍爐》大講舊情史，坦言有偵測男友出軌的第六感，更曾忍唔住狂check其中一位前度的手機想搵對方出軌的證據，結果令自己傷得更深。對於誰是出軌前度？外界猜測是崔建邦或者洪永城，不過唐詩詠就話唔會講，永遠將秘密埋藏。