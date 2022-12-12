絲打圍爐 | 唐詩詠自爆因壓力大離開無綫？ 入行前慘遭幕後潛規則鹹豬手

楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的熱門節目《絲打圍爐》一直都深受網民歡迎，二人除了會和嘉賓探討一些感情問題之外，還會深入了解嘉賓的想法。今集（9日）便請來唐詩詠大談女明星的私下辛酸事，除了自爆壓力大出現脫髮問題之外，唐詩詠更分享行內遇到鹹豬手的經歷和如何面對這種情況。