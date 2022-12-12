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絲打圍爐 | 唐詩詠自爆因壓力大離開無綫？ 入行前慘遭幕後潛規則鹹豬手

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楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的熱門節目《絲打圍爐》一直都深受網民歡迎，二人除了會和嘉賓探討一些感情問題之外，還會深入了解嘉賓的想法。今集（9日）便請來唐詩詠大談女明星的私下辛酸事，除了自爆壓力大出現脫髮問題之外，唐詩詠更分享行內遇到鹹豬手的經歷和如何面對這種情況。

唐詩詠壓力爆煲引發4大身體問題

加入無綫近20年的唐詩詠在今年9月正式離巢，她在節目中大爆自己由幾年前開始因為拍劇而感到非常大壓力，因而令到身體無法負荷，引致不少毛病。她指自己除了生濕疹之外，又有脫髮問題、髮線向上移，還有尿頻的問題。身體情況每況越下，脫髮問題更嚴重至前額少了一行頭髮。

唐詩詠 她指除了有脫髮問題外，更經常想去廁所。
她指除了有脫髮問題外，更經常想去廁所。（圖片來源：[email protected] TV）

離巢無綫：想似正常人生活

蝦頭問道壓力大是否離開無綫的主要原因時，唐詩詠則說道：「除咗壓力好大之外，我覺得身體真係差咗好多，呢兩年我係冇休息過，入行初期我試過一年（拍）四套（劇集），當時接受到。但近兩年再拍一年四套，我發現返唔到去個狀態。」她坦言現在的自己是希望擁有自己的時間：「我想生活，想做自己想做嘅嘢，好似正常人咁生活。」

唐詩詠 離開服務近20年的無綫後，唐詩詠坦言未有計劃，但是便想優先做自己想做的事。
離開服務近20年的無綫後，唐詩詠坦言未有計劃，但是便想優先做自己想做的事。（圖片來源：[email protected] TV）
唐詩詠 唐詩詠坦言近20年也沒有像正常人的生活一樣。
唐詩詠坦言近20年也沒有像正常人的生活一樣。（圖片來源：[email protected] TV）
唐詩詠 而被問道會否和其他電視台合作時，她則只是表示：「我想同唔同嘅人合作。」
而被問道會否和其他電視台合作時，她則只是表示：「我想同唔同嘅人合作。」（圖片來源：[email protected] TV）

唐詩詠蝦頭慘遭鹹豬手

蝦頭後來又分享自己曾經因為拍攝舞台劇而遭遇鹹豬手的經歷，她憶述曾經有男演員和她靠得非常接近，對方的手是刻意觸碰到她的身體令她感到疑惑。她指演藝圈總有這一些職業操守差的人，問連詩雅和唐詩詠有沒有遇上類似的不愉快經歷。

唐詩詠 楊詩敏曾有過被同劇話劇演員鹹豬手的經歷。
楊詩敏曾有過被同劇話劇演員鹹豬手的經歷。（圖片來源：[email protected] TV）

唐詩詠自爆遇行內潛規則被摸玉背

唐詩詠亦表示自己有遇上類似的經歷，她指她在未加入無綫電視前，曾在一次選角面試之中遇上幕後對她鹹豬手。當時面試完畢後，站在她對面的幕後站起來走到她身旁，一邊上下撫摸她的背部說道：「係啦，所以你都諗吓啦，你想唔想做呢個角色呀⋯⋯」而唐詩詠馬上把側開身體並說道：「係喎，我問下媽咪先！」

唐詩詠 唐詩詠IG大曬玉背。
唐詩詠IG大曬玉背。（圖片來源：[email protected]
唐詩詠 唐詩詠憶述被掃背經歷。
唐詩詠憶述被掃背經歷。（圖片來源：[email protected] TV）

拍嘴戲遇對方伸脷點應對？

在情境題環節目被問道，如果對戲演員拍親熱戲時突然伸了舌頭過來要怎樣處理時，唐詩詠笑言：「我諗我會即刻，咦等等先。唔好意思呀導演等等呀。OK嗎你？OK呀吓？你無嘢呀嗎？」她指不會拆穿對方，因為要繼續拍下一場戲。不過如果對方第二次繼續伸脷，她便會找導演求救：「導演，唔好意思，你地傾下先」。

唐詩詠 被問道，如果對戲演員拍親熱戲時突然伸了舌頭過來要怎樣處理時，唐詩詠會假裝問候對方，希望對方知難而退。
被問道，如果對戲演員拍親熱戲時突然伸了舌頭過來要怎樣處理時，唐詩詠會假裝問候對方，希望對方知難而退。（圖片來源：[email protected] TV）

唐詩詠《超能使者》罕有做「阿姨輩」

在TVB熱播台慶劇《超能使者》中，唐詩詠難得演阿姨輩，飾演「Q姨」喬若嵐，角色擁有治療能力之餘，仲充滿正能量，影響埋陳展鵬飾演的鍾孝年，一齊成為超能英雄去拯救街坊，不過網民對她這個「Q姨」角色都拒絕收貨，紛紛狠批她講對白太嘈，而且個樣仲顯得老過陳展鵬！

超能使者 唐詩詠被陳展鵬按摩，豁出去演，表情勁high！
唐詩詠被陳展鵬按摩，豁出去演，表情勁high！（圖片來源：《超能使者》劇照）
超能使者 唐詩詠的high樣，被網友狂cap圖！
唐詩詠的high樣，被網友狂cap圖！（圖片來源：《超能使者》劇照）

按摩戲份豁出去放聲狂嗌

劇情講到「母胎單身」Feel的唐詩詠，於片場被陳展鵬獻殷勤按摩，令她一度「意亂情迷」，非常享受。由於按摩戲逃不了要盡情放聲去演，唐詩詠表示拍攝當日全靠Jazz指引才能釋放自己：「拍之前都知道會有好多人喺側邊望住，所以入片場前都做足心理準備，亦唔會理其他人眼光，只係盡力去做好呢場戲。雖然係有啲心理關口要過，但演喜劇都係要放低自我，好開心自己可以跳出框框同心理關口去做。」

唐詩詠 超能使者 阿七和劉穎鏇笑唐詠詩在片場太豪放。
阿七和劉穎鏇笑唐詠詩在片場太豪放。（圖片來源：《超能使者》劇照）

唐詩詠離巢TVB 仲有劇未播

唐詩詠效力TVB近20年，直到今年9月離巢，不過近年她密密拍劇少有休息，除了正在播出的《超能使者》，還有一套《隱形戰隊》待播。在《超能使者》中，唐詩詠飾演的「Q姨」有勁多戲份，仲有大量爆喊戲，但竟然因此引來網民負評。

超能使者 唐詩詠劇中飾演超能英雄「Q姨」，發出超能力時個樣似足緋紅女巫。
唐詩詠劇中飾演超能英雄「Q姨」，發出超能力時個樣似足緋紅女巫。（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）
唐詩詠 超能使者
（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）

被網民狠批：個樣又老又膠

有不少網民都指出唐詩詠把聲講對白時太嘈，亦有網民指41歲的她，望落去竟比45歲的陳展鵬更顯老，紛紛留言指：「唐C呢幾年老化得好快，望落去真係似仲老過展鵬」、「唐e個樣又老又膠」、「由美麗戰埸已發覺唐詩詠身材肥左、個樣有些浮腫、老咗，真係歲月不饒人」、「搞到對眼咁怪為乜」、「塊面好浮腫」等等。

超能使者 唐詩詠劇中同陳展鵬有不少對手戲。
唐詩詠劇中同陳展鵬有不少對手戲。（圖片來源：TVB《超能使者》劇照）
超能使者 唐詩詠在《白色強人2》再現視后功架，呢後喊戲睇到人心都痛埋。
事實上唐詩詠每次拍劇都要大曬喊功。（圖片來源：《白色強人2》截圖）
超能使者 唐詩詠 有傳媒當時探班話見到唐詩詠喊到流出三吋長鼻涕。
更試過喊到流出三吋長鼻涕！（圖片來源：《神探高倫布》截圖）

唐詩詠多年來盛傳離巢

唐詩詠離巢傳聞多年來囂於塵上，更被指會簽約古天樂公司旗下，但均被她屢次否認。據報道指，唐詩詠2020年已有計劃做舞台劇，當時她自編自導自演做一小時的獨腳戲，惟當時因疫情關係而一度受阻，最終變成短片在網上播放。這次則是為了專心完成劇本創作及排練的工作，唐詩詠將會暫停拍劇。

唐詩詠 唐詩詠有意往舞台劇界參一腳。
唐詩詠有意往舞台劇界參一腳。（圖片來源：[email protected]

41歲唐詩詠近日再傳新戀情

剛離巢大台的41歲女藝人唐詩詠，自從2017年宣佈與洪永城分手後，一直都只得「霧水情緣」，未有再公開過任何戀情。近日唐詩詠與友人出席慶生飯局，疑令新戀情曝光！在飯局的大合照中，唐詩詠更毫不避諱做出親密舉動，唔通即將有喜訊公佈？

唐詩詠坐在「男主角」身邊儼如女主人。
唐詩詠坐在「男主角」身邊儼如女主人。（圖片來源：[email protected]

唐詩詠儼如女主人親密撓手

自2017年與洪永城結束四年情後，唐詩詠未有再公開過拍拖對象，不過出名嗲聲嗲氣的她身邊從來不乏緋聞對象，當中包括「契哥」馬國明、有「教育界王力宏」之稱的陳思銘，以及劇集《鐵拳英雄》拍檔伍允龍等。

今年九月離巢效力20年的無綫後，唐詩詠暫時未有新去向，似乎可以擺放更多心神於愛情上。日前唐詩詠與好友陳自瑤、黃翠如、蕭正楠、袁偉豪及張寶兒等人，為一名男性友人慶祝生日，見合照中唐詩詠儼如女主人一樣，坐在壽星身旁依傍著對方大舉勝利V字手勢。在另一張女士合照中，唐詩詠更直接撓實男方手臂、露出幸褔的笑容宣示主權。

唐詩詠 在另一張合照更毫不忌諱大方撓手。
唐詩詠在另一張合照更坐正隔籬，毫不忌諱大方撓手。（圖片來源：[email protected]

新緋聞男友出席洪永城婚宴

據知最新緋聞男友來頭不小，名為VernonMa的他是大型商場的巿場部經理，由於經常籌辦商場公開活動，所以與不少圈中人都十分熟稔資，見Vernon的社交網站有正少跟藝人的合照，連唐詩詠前男友洪永城結婚，他也是其中一位座上客。

唐詩詠新緋聞男友Vernon曾獲邀出席洪永城婚宴。
唐詩詠新緋聞男友Vernon（左）曾獲邀出席洪永城婚宴。（圖片來源：[email protected]

唐詩詠再任蝦頭、連詩雅節目嘉賓，自爆當年遇「鹹豬手」經歷。

常見問題

世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？

IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹

聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] TV、[email protected][email protected]、《神探高倫布》截圖、《白色強人2》截圖、《超能使者》截圖、《超能使者》劇照

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