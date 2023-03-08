41歲唐詩詠脫髮危機再現 遊日驚現「清朝額」
唐詩詠帶父遊日散心 「清朝額」勁搶fo
過去多年，唐詩詠都給人文清feel，但今次帶住父親去日本打卡相就出事，雖然都有不少網民留言大讚靚女，不過最吸晴嘅都係其中一張單人照驚現「清朝額」，41歲的唐詩詠髮線向後移速度快得驚人，網民出自關心或擔心留言：「容貌和青春是女人最大的本錢」、「其實可以髮型改善高額情況，即把頭髮遮蓋左右額角，已沒大問題了」，不過依然有mean爆網民留言：「是但啦！反正戲屎，髮唔髮線，都唔影響到觀眾轉台轉移視線」。
唐詩詠三十幾歲已有脫髮危機
其實唐詩詠於2021年已在一個活動上自爆三十幾歲時已有脫髮危機，仲話每次沖涼後清潔浴缸都會發現有一大束頭髮塞住去水口，令她非常驚慌。雖然當時都曾被髮型師提醒，髮線開始愈來愈後，原本以為呢個情況是多年嚟拍古裝劇黐頭套有關，點知暫停拍古裝劇都有幾年，但仍然未有改善脫髮問題。
坦言女仔冇頭髮真係唔得
唐詩詠最後認為導致脫髮問題，最大原因是身體差同工作壓力大，當時她曾表示：「男仔光頭都仲可以好有型，但女仔冇頭髮真係唔得，真係好想喊！所以真係要搵方法去改善，自己始終唔係18、22歲，希望拍劇唔好拍得咁密，需要多啲休息。」好明顯唐詩詠認為脫髮多年是因為在娘家日接夜夜接日不停拍劇所致，現時回復自由身的唐詩詠希望有多點時間休息令身心放鬆，可惜依然被脫髮問題纏繞。
唐詩詠離巢揚言：按照自己喜歡的方式過一生
離開娘家差唔多半年，唐詩詠選擇自己想過的生活，她日前上載與父親及哥哥遊日的照片，留言：「世界上所謂的『成功』有千萬種，最實在的成功只有一種，就是按照自己喜歡的方式過一生」。而離巢後《隱形戰鬥》開播，唐詩詠也只是出席了一次宣傳，佢認為身體同屋企人要緊呀！
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