41歲唐詩詠脫髮危機再現 遊日驚現「清朝額」

41歲無綫視后唐詩詠，去年9月完約便和「娘家」結束近20年賓主關係，離開日夜顛倒拍劇生活的唐詩詠，還發表「就是按照自己喜歡的方式過這一生」，早前唐詩詠跟父親到日本旅遊慢活嘆世界，並在社交平台大晒日本打卡靚相，點知驚現「清朝額」，髮線嚴重向後移，看來回復自由身仍未能令髮再生。