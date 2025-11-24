44歲唐詩詠出席活動顯老態 與23歲許軼做母女衝破心理關口 一原因答應出演

44歲唐詩詠昨日與陳豪到馬場分享咖啡與甜品時，自爆接拍ViuTV新劇《日落下的彩虹》的真正原因，原來她最初是被潘燦良吸引才答應演出，後來才知道要與23歲許軼（阿Day）飾演母女關係。不過網民看到她的受訪狀態後，紛紛留言指她「老咗10年」，更有人直言年紀差距合理。