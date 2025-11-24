44歲唐詩詠出席活動顯老態 與23歲許軼做母女衝破心理關口 一原因答應出演
唐詩詠坦承受潘燦良吸引才接戲
唐詩詠在訪問中透露接戲的真正原因，她表示「知道燦哥做我老公，之後先知係一個家庭，有對仔女」。她坦言最初是因為潘燦良而被吸引接拍這部劇集，後來才得知劇情設定中她要與許軼飾演母女關係。幸好角色並非傳統式媽咪，與阿Day的關係更似姊妹，所以很快就衝破心理關口答應飾演媽咪角色。
《日落下的彩虹》床戲考慮最久
雖然母女關係讓唐詩詠容易接受，但她透露最後才知道劇中有床上戲要性感演出，這部分反而是她考慮得最久的。她讚揚許軼什麼都會講，第一次圍讀時阿Day主動坐在她旁邊，完全沒有隔膜。唐詩詠更表示「佢仲教咗我好多佢generation嘅用語，但我冇機會用，唔記得晒！」顯示兩人在拍攝過程中建立了良好的合作關係。
網民質疑年齡差距過大
不過網民看到唐詩詠的受訪狀態後，反應相當直接。有網民留言「你都44，有個23歲女好奇咩」，亦有人指「條裙同個妝😱😱……老咗10年」。更有網民計算年齡差距，表示「年紀上又符合嘅🫣」，認為44歲與23歲的年齡差距在現實中確實可以是母女關係。部分網民則認為「佢可能吾記得左自己出年5月已經45歲」，對她的年齡認知提出質疑。
《日落下的彩虹》聚焦香港屋邨人情味
劉偉恒表示劇集主要講述不同關係，包括夫妻、父子、好姊妹、好朋友、兄弟姊妹、街坊老友等，雖然主場景是彩虹邨，但真正背景是香港人熟悉的屋邨生活。他認為大部分香港人都直接或間接與屋邨生活有關聯，「屋邨生活根本就是香港人的一部分」。導演希望透過這部劇集記錄彩虹邨的人情味道及情懷，勾起觀眾回憶和共鳴。
網民期待劉偉恒再創ViuTV收視佳績
劉偉恒曾為ViuTV執導《反起跑線聯盟》系列，首部於2022年播出後引發極大迴響，成為ViuTV開台以來第二高收視劇集。2023年推出的《反起跑線聯盟2》同樣備受好評，網民對他的新作品充滿期待。有網民留言表示「期待又一部高質素港劇」、「劉導演的作品總是很有香港味道」，亦有人關注Day與唐詩詠的母女檔會擦出什麼火花。