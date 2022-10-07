唐詩詠離巢無綫大解放 激罕晒肚兜泳照 網民：有放監嘅感覺

現時40歲的視后唐詩詠月前正式離巢無綫，結束近20年的賓主關係，有指她將會同恩師甄詠蓓合作舞台劇。無約一身輕的唐詩詠活得消遙自在，晒完日本旅行照，再上載多張肚兜泳衣照，唐詩詠放下包袱大解放，難怪有網民留言：「離開無綫有放監的感覺！」