40歲唐詩詠自爆一個原因令髮線後移 狂呻：女仔冇頭髮真係唔得
大家由無綫青春劇《當四葉草碰上劍尖時》開始認識唐詩詠，至今已有18年，今年踏入40歲的她，原來由數年前開始已面對脫髮困擾，日前她出席一個護膚品牌活動時，自爆因為一個原因，令髮線向後移了一格，因此希望在拍完劇集《隱形戰隊》後，可以放長假休息，並大呻：「自己始終唔係18、22歲，女仔冇頭髮真係唔得，真係好想喊！」
文：東方新地｜圖：唐詩詠IG、TVB娛樂新聞台影片截圖、新傳媒圖片庫
唐詩詠 否認因黐頭套脫髮
唐詩詠日前出席一個護膚品牌活動時，自爆由數年前開始已面對脫髮危機，特別是每次沖涼後清潔浴缸時，都會發現有一大束頭髮塞著去水口，令她愈來愈驚，有一次更被髮型師指出她的髮線向後移了一格，但當時她已有很長時間無再拍古裝劇，只拍時裝劇，因此她認為脫髮問題與拍古裝劇要黐頭套關係不大。
希望拍劇唔好拍得咁密
最終唐詩詠發現出現脫髮問題，是由於身體差及工作壓力大的關係，特別是開工太密，令她壓力倍增，唐詩詠大呻：「男仔光頭都仲可以好有型，但女仔冇頭髮真係唔得，真係好想喊！所以真係要搵方法去改善，自己始終唔係18、22歲，希望拍劇唔好拍得咁密，需要多啲休息。」
食黑豆、芝麻對抗脫髮
唐詩詠直言希望拍完劇集《隱形戰隊》後，可以放長假休息，讓她好好調理一下身體，她表示：「以前我以為只有男人，好似我阿爸同阿哥，先會有脫髮嘅問題，女人唔會有。我依家每日都有食黑豆、芝麻、麥皮同用生髮產品護髮。」