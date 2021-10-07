AA

40歲唐詩詠自爆一個原因令髮線後移 狂呻：女仔冇頭髮真係唔得

最新娛聞
撰文：東方新地

大家由無綫青春劇《當四葉草碰上劍尖時》開始認識唐詩詠，至今已有18年，今年踏入40歲的她，原來由數年前開始已面對脫髮困擾，日前她出席一個護膚品牌活動時，自爆因為一個原因，令髮線向後移了一格，因此希望在拍完劇集《隱形戰隊》後，可以放長假休息，並大呻：「自己始終唔係18、22歲，女仔冇頭髮真係唔得，真係好想喊！」

文：東方新地｜圖：唐詩詠IG、TVB娛樂新聞台影片截圖、新傳媒圖片庫

唐詩詠 否認因黐頭套脫髮

唐詩詠日前出席一個護膚品牌活動時，自爆由數年前開始已面對脫髮危機，特別是每次沖涼後清潔浴缸時，都會發現有一大束頭髮塞著去水口，令她愈來愈驚，有一次更被髮型師指出她的髮線向後移了一格，但當時她已有很長時間無再拍古裝劇，只拍時裝劇，因此她認為脫髮問題與拍古裝劇要黐頭套關係不大。

唐詩詠近年原來飽受脫髮困擾。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
唐詩詠近年原來飽受脫髮困擾。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
沖涼後經常發現有一大束頭髮塞著去水口。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
沖涼後經常發現有一大束頭髮塞著去水口。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
有一次唐詩詠更被髮型師指出髮線向後移了一格。（圖片來源：唐詩詠IG）
有一次唐詩詠更被髮型師指出髮線向後移了一格。（圖片來源：唐詩詠IG）
唐詩詠直言好驚好想喊，因為覺得女仔真係唔可以無頭髮。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
唐詩詠直言好驚好想喊，因為覺得女仔真係唔可以無頭髮。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
唐詩詠對上一次拍的古裝劇，是在2017年拍攝、2018年播出的無綫劇《天命》。（圖片來源：《天命》劇照）
唐詩詠對上一次拍的古裝劇，是在2017年拍攝、2018年播出的無綫劇《天命》。（圖片來源：《天命》劇照）

希望拍劇唔好拍得咁密

最終唐詩詠發現出現脫髮問題，是由於身體差及工作壓力大的關係，特別是開工太密，令她壓力倍增，唐詩詠大呻：「男仔光頭都仲可以好有型，但女仔冇頭髮真係唔得，真係好想喊！所以真係要搵方法去改善，自己始終唔係18、22歲，希望拍劇唔好拍得咁密，需要多啲休息。」

唐詩詠指開工太密，令她壓力倍增，是她出現脫髮問題的最大原因。（圖片來源：唐詩詠IG）
唐詩詠指開工太密，令她壓力倍增，是她出現脫髮問題的最大原因。（圖片來源：唐詩詠IG）
唐詩詠直言希望拍劇唔好拍得咁密，畀多啲時間佢休息。（圖片來源：唐詩詠IG）
唐詩詠直言希望公司唔好安排佢拍劇拍得太密，畀多啲時間佢休息。（圖片來源：唐詩詠IG）
2018年，唐詩詠已始出現脫髮危機。（圖片來源：唐詩詠IG）
2018年，唐詩詠已開始出現脫髮危機。（圖片來源：唐詩詠IG）

食黑豆、芝麻對抗脫髮

唐詩詠直言希望拍完劇集《隱形戰隊》後，可以放長假休息，讓她好好調理一下身體，她表示：「以前我以為只有男人，好似我阿爸同阿哥，先會有脫髮嘅問題，女人唔會有。我依家每日都有食黑豆、芝麻、麥皮同用生髮產品護髮。」

無綫劇《隱形戰隊》由唐詩詠、馬國明及陳山聰等主演，預計將拍到今年12月。（圖片來源：唐詩詠IG）
無綫劇《隱形戰隊》由唐詩詠、馬國明及陳山聰等主演，預計將拍到今年12月，唐詩詠透露劇中有非常多的打鬥場面。（圖片來源：唐詩詠IG）
在近日播出的《我家無難事》中，40歲唐詩詠同53歲馬德鐘飾演夫妻。（圖片來源：唐詩詠IG）
在近日播出的《我家無難事》中，40歲唐詩詠同53歲馬德鐘飾演夫妻。（圖片來源：唐詩詠IG）
唐詩詠話自己已經唔係「十八廿二」，需要好好調理身體。（圖片來源：唐詩詠IG）
唐詩詠話自己已經唔係「十八廿二」，需要好好調理身體。（圖片來源：唐詩詠IG）
依家唐詩詠每日都有食黑豆、芝麻、麥皮同用生髮產品護髮。（圖片來源：唐詩詠IG）
依家唐詩詠每日都有食黑豆、芝麻、麥皮同用生髮產品護髮。（圖片來源：唐詩詠IG）
希望可以擺脫甩頭髮嘅危機（圖片來源：唐詩詠IG）
希望可以擺脫甩頭髮嘅危機。（圖片來源：唐詩詠IG）
劇集三大靚女主角有當年20歲的Race黃婉伶、22歲唐詩詠及18歲戴夢夢，劇中Race與當年還未紅的黎諾懿湊成了一對。
重溫初入行的唐詩詠只得22歲，青春無敵。（圖片來源：新傳媒圖片）
曾有網站舉辦過一個「歷代四葉女最靚選舉」，結果唐詩詠以高票當選，壓倒同為「四葉女」的陳自瑤和龔嘉欣。
曾有網站舉辦過一個「歷代四葉女最靚選舉」，結果唐詩詠以高票當選，壓倒同為「四葉女」的陳自瑤和龔嘉欣。（圖片來源：新傳媒圖片）
2017年唐詩詠更憑《不懂撒嬌的女人》，登上視后寶座。（圖片來源：無綫影片截圖）
2017年，唐詩詠更憑《不懂撒嬌的女人》，登上視后寶座。（圖片來源：無綫影片截圖）

讀者留言

熱門文章

 