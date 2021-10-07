40歲唐詩詠自爆一個原因令髮線後移 狂呻：女仔冇頭髮真係唔得

大家由無綫青春劇《當四葉草碰上劍尖時》開始認識唐詩詠，至今已有18年，今年踏入40歲的她，原來由數年前開始已面對脫髮困擾，日前她出席一個護膚品牌活動時，自爆因為一個原因，令髮線向後移了一格，因此希望在拍完劇集《隱形戰隊》後，可以放長假休息，並大呻：「自己始終唔係18、22歲，女仔冇頭髮真係唔得，真係好想喊！」

文：東方新地｜圖：唐詩詠IG、TVB娛樂新聞台影片截圖、新傳媒圖片庫