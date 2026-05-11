45歲唐詩詠面容脹脹惹關注 最新狀態曝光顯老態令人憂心 7字回應麵包店生意下跌

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45歲唐詩詠日前出席活動時面容明顯脹脹，與過往瘦削臉型形成強烈對比，引起網民熱議關注。這位前TVB視后自離巢後專心經營日式麵包店，近期被拍到最新狀態照片，歲月痕跡清晰可見，令不少粉絲為她感到惋惜。

唐詩詠面容變化引網民憂心

唐詩詠日前出席樂施會活動時，雖然身形依然保持纖瘦，穿著黑色T恤展現隨性氣質，但臉部明顯比以往豐滿，與她過去一向的瘦長臉型截然不同。現場拍攝的近照顯示，她的面部多了些許肉感，讓人不禁關注她的健康狀況。有網民在社交平台留言詢問「她身體看著也不胖，是發腮了嗎？」，表達對這位45歲女星的關心。

唐詩詠澄清麵包店營運狀況

面對早前有關麵包店生意低迷的報道，唐詩詠在活動上作出澄清回應。她表示「其實已經上咗軌道，我啲partner都好努力」，強調生意狀況良好，近期接獲不少新店開張到會及婚禮美食訂單。她解釋現時已分散麵包出爐時間，避免顧客排隊辛苦，同時開設了Pop-up Store方便購買，這些措施令過往的排隊人龍現象消失。唐詩詠坦言自己主要負責投資銅鑼灣店舖，其他分店並無參與營運。

愛情觀曝光事業為先拍拖隨緣

談及感情生活，唐詩詠坦承一直抱持隨緣心態，分享個人愛情觀念。她表示「依家想要嘅嘢愈來愈少，女性要記住，唔好放愛情第一位，有自己諗法和事業先最緊要」，認為所有幸福快樂都可以靠自己給予。她更自爆近來發現與新朋友溝通出現障礙，笑言「同麵包唔使講嘢」，可能會令人誤會她對對方反感。問及是否因未遇心儀對象所致，她坦言遇到喜歡的人更會害羞說不出話。

網民反應兩極化有人惋惜有人支持

唐詩詠最新狀態照片在網上引起兩極化反應。有網民為她感到惋惜，留言「她以前真的好好看，很高級很時尚的臉和身材，現在有年齡感了」、「好看的時候不給她出頭，哎」，對她的外貌變化表示遺憾。不過亦有支持者認為她依然是優雅靚女，以45歲來說保養得相當不錯，絕對是優雅老去的典範。她近期亦有參與ViuTV新劇《日落下的彩虹邨》拍攝工作，預計7月播出。

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唐詩詠 麵包店 （圖片來源：IG@natalietong53）
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唐詩詠 麵包店 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
唐詩詠 麵包店 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
唐詩詠 麵包店 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
唐詩詠 麵包店 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
唐詩詠 麵包店 （圖片來源：小紅書）
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唐詩詠 麵包店 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
唐詩詠 麵包店 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
唐詩詠 麵包店 （圖片來源：IG@natalietong53）
（圖片來源：IG@natalietong53）
唐詩詠 麵包店 唐詩詠在03年加入無綫拍《當四葉草碰上劍尖時》，當年的唐詩詠真係好fresh！（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠在03年加入無綫拍《當四葉草碰上劍尖時》，當年的唐詩詠真係好fresh！（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 麵包店 當年阿Sa蔡卓妍都有份參演《青春@Y2K》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
當年阿Sa蔡卓妍都有份參演《青春@Y2K》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 麵包店 （圖片來源：IG@natalietong53）
（圖片來源：IG@natalietong53）

圖片來源：IG@natalietong53、小紅書、ViuTV、新傳媒照片庫資料或影片來源：原文刊於新假期

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