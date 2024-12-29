唐詩詠被質疑麵包店衛生狀況 親自發文回應網民指控
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唐詩詠（Natalie）自從離巢後，於銅鑼灣創業開烘琣店做老闆娘。自從開店以來一直都深受網民歡迎，但日前有內地網民對她在開舖過程中的衛生習慣提出質疑，唐詩詠亦就此在IG作出回應！
唐詩詠親自回應麵包店衛生問題指控
有網民發現唐詩詠在店內店外都疑似用同一隻手套，質疑麵包店的衛生問題，隨即惹來大批網民熱議。唐詩詠日前就在社交平台發文澄清，表示自己經常更換手套，叫網民們不用太擔心：「唔使緊張，每次掂麵包之前，我都一定會換新的手套或消毒，我用手套嘅比例比任何一個人多。」
唐詩詠被內地網民質疑衛生標準
現年43歲的前TVB視后唐詩詠在打理自家新開的日式麵包店時一向親力親為，然而，最近一段她在店內工作的影片在內地社交平台上引發了熱烈討論。影片介紹指：「捕捉一枚認真工作的唐詩詠！」片中，唐詩詠戴著手套從店內將招牌放至店外，隨後返回廚房繼續製作麵包，這一行為被內地網民質疑其衛生標準。
有網民力撐可能入廚房後洗手套
有網民評論：「個手套掂完招牌，再掂下個門，然後再掂麵包？」、「天，戴手套到處碰也很不衛生」、「所以話有手套唔一定幹凈，唔戴手套反而仲可能會勤洗手滴」、「戴手套的意義是保護自己的手不被弄臟」等，但也有不少網民力撐唐詩詠，指出影片中並未顯示唐詩詠在未清潔手套的情況下直接接觸食物，認為她可能會在入廚房後洗手套或換過一對新手套。
圖片來源：IG@natalietong53、小紅書