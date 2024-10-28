唐詩詠轉行開麵包店新舖爆紅 搵日本職人監修 好友黃翠如親自推介必試麵包
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現年43歲的前TVB視后唐詩詠於兩年前約滿離巢後，一度轉戰HOY TV拍節目。最近，她在銅鑼灣開設了一家專賣日式吐司的麵包店，並已開始試業，好友黃翠如更親自到其舖頭撐場，推介必試麵包！
唐詩詠開舖賣麵包4點前賣晒
唐詩詠不僅是店主，還親力親為參與店鋪的日常運營，雖然店舖低調開張，但有不少朋友都自發幫手宣傳，包括「日本通」陳方藤（Meter Chan）都有幫襯，他在社交媒體上分享了唐詩詠在店內的工作照，並大讚她有型。有朋友指未到下午4點店中的麵包吐司都已售罄，不過店舖每日上午10點、下午1點及4點都有麵包新鮮出爐。而好友黃翠如亦有到場拍片，推介大家食店內的黑松露Cube Bread。
由日本知名吐司職人監修
其實唐詩詠一直有學習烘焙，今次新店更搵來日本知名麵包店nichinichi的創辦人、日式吐司職人川島善行負責監修，店中主打的日式吐司都是每日新鮮出爐，當中使用了北海道小麥麵粉及牛奶，令麵包口感鬆軟，此外店中還有丹麥酥、小吐司、骰仔牛角包等，口味選擇眾多。
曾師從日本著名烘焙師
原來唐詩詠去年曾專程前往日本學習製作日式麵包，並成為日本著名烘焙師渡邊美紀的學生。渡邊美紀不僅技藝高超，還曾經出版過多本關於麵包製作的書籍，尤其是關於星野天然酵母麵包的製作方法。唐詩詠曾在社交媒體上分享了她在烘焙工作室的照片，照片中她站在剛出爐的麵包前，臉上洋溢著滿足的笑容，顯示出她對烘焙的熱愛及成就感。
撰文：東方新地圖片來源：IG@meterchen、IG@wongtsuiyu、IG@33cubread、IG@natalietong53