41歲唐詩詠離巢第一炮 孖21歲ANSONBEAN拍戲 大對方兩輪玩姊弟戀？

41歲的視后唐詩詠月前正式與無綫結束近20年的賓主關係，之前有指她將會同恩師甄詠蓓合作舞台劇，但原來離巢第一炮是拍電影，除了與謝安琪、鄧月萍兩大女神合作，還有小鮮肉ANSONBEAN，初次碰面唐詩詠就大讚ANSONBEAN好可愛，不過被問到想唔想與對方有感情戲，唐詩詠就自嘲大ANSONBEAN廿年，真係免喇！