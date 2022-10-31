41歲唐詩詠離巢第一炮 孖21歲ANSONBEAN拍戲 大對方兩輪玩姊弟戀？
唐詩詠新戲開鏡狀態勇
離巢無綫的唐詩詠無約一身輕，消遙自在去完日本旅行，放下包袱大解放，被指「離開無綫有放監的感覺！」養精蓄銳一段時間，唐詩詠日前出席電影《臥底的退隱生活》開鏡，狀態唔錯的她首次與謝安琪、鄧月萍及ANSONBEAN結片緣，這個組合頗有新鮮感。據知唐詩詠會在電影中飾演空手道高手，她表示開拍前有上堂跟教練練習，由於之前有拍打戲經驗，故對手腳協調有信心。
唐詩詠接受姊弟戀
對於與小鮮肉合作ANSONBEAN(陳毅燊)合作，唐詩詠表示在電影圍讀時已覺得對方很有想法，仲話同對方合作會好開心，希望可以擦出火花。當被問到在會否想在戲中加感情線，唐詩詠耍手擰頭，她坦言自己接受姊弟戀，亦唔覺得係件好特別的事，仲讚21歲的ANSONBEAN眼仔細細好可愛，不過要同佢戲中談情就不了，唐姨仲自嘲大佢兩輪。
ANSONBEAN成影壇新貴
近年電影界不停有新血加入，除了MIRROR成員陸續涉獵影壇外，ANSONBEAN亦成為新貴，之前客串完《飯氣攻心》，ANSONBEAN再與視后唐詩詠合作，他接受傳媒訪問時表示希望可以盡快開工，不過他與唐姨一樣聽到感情線即Say No，ANSONBEAN仲話想藉此向視后唐詩詠請教，向她學習演技。
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唐詩詠 (Natalie)正式離開無綫後，一直處於休假狀態，面對這段十年難得一遇的過度期，唐詩詠選擇做自己喜歡的事，先與友人去日本旅遊，返港再去酒店Staycation好好享受，總之就四圍去玩，好好享受無拘無束的日子。唐詩詠在社交網上載了多張最新靚相，激罕以水著示人，更留言表示：「捉緊夏天的尾巴」。而早前她亦曾借性感相寫道：「從前害怕曬太陽，顧慮的事情太多，現在學習放下包袱，擁抱一切，好的壞的，都享受其中」，似乎暗示離巢之前有太多束縛！
肚兜泳衣品味獨特
平時衣著都幾保守的唐詩詠，今次罕有以泳裝示人，雖然唔係三點式，只是肚兜款的泳衣，但對她來說已是極限，再加上自信爆棚狂擺性感pose，不少網民都大讚唐詩詠keep得好，更有網民留言「留鼻血」與「白滑靚女」，當中最到位的一句肯定是「離開無綫後有放監的感覺」。
唐詩詠其他噴血相
樂易玲出銀彈攻勢挽留唐詩詠
唐詩詠多年以來係無綫花旦，近年影視工作劇接劇，於《萬千星輝頒獎典禮2017》憑劇集《不懂撒嬌的女人》首奪視后，之後都站穩女主角位。據知今次她轉戰舞台劇界，是為了透過舞台劇解開多年以來父母離異及孤獨成長有關的心結。無綫方面一直極力挽留唐詩詠，除加人工之外，高層樂易玲更出面幫手，惟都難阻她決定。
唐詩詠多年來盛傳離巢
唐詩詠離巢傳聞多年來囂於塵上，更被指會簽約古天樂公司旗下，但均被她屢次否認。據報道指，唐詩詠2020年已有計劃做舞台劇，當時她自編自導自演做一小時的獨腳戲，惟當時因疫情關係而一度受阻，最終變成短片在網上播放。這次則是為了專心完成劇本創作及排練的工作，唐詩詠將會暫停拍劇。
唐詩詠仍有劇未播 11個字回覆傳媒
唐詩詠既為TVB當紅花旦，兩年多以來就拍了《我家無難事》、《回歸》、《白色強人II》等；而未播出的有《超能使者》、《隱形戰隊》和剛剛完成的《美麗戰場》；《超能使者》將成為台慶劇，並安排於下月播出，《隱形戰隊》緊隨其後，不過到底會否參與劇集宣傳，就係未知之數。至於她、吳卓羲及陳山聰擔演、以PTU為題材的新劇，本來於7月開機，但因劇本問題而延遲開拍而決定辭演，呢套新劇應該要易角。唐詩詠回覆傳媒時表示「唔好意思，我依家唔喺香港」，對離巢一事不置可否。
樂易玲親回：支持她換個合作方式
消息傳出後約半日，TVB高層樂易玲在個人IG上表示，會考慮與唐詩詠換個方式合作，並大讚她可愛、好爽朗亦好抵錫！
唐詩詠被鬧「垃圾都不如」
近日唐詩詠受邀到陳敏之個人YouTube Channel節目《Chi Chat》，大談演技大躍進，成功奪到視后的原因。她在鏡頭誠懇地感謝發掘她的星探，她指當初第一眼看見星探的回憶仍十分深刻：「如果我再有一個機會係台上就係會多謝佢，而佢就係iano，佢對我嚟講係好緊要，我好記得喺銅鑼灣Sogo嘅門口，係你去搵我拍一個廙告，係因為佢先會有機會做模特兒，才會有今時今日嘅我。」她補充：「好多謝你當日搵我，我都唔明會點解你會搵個咁嘅女仔拍廣告，但係真係好多謝你，如果唔係你，我可能會去做會計或是寫字樓工作，而無諗過最多自己最後可以成為一個演員，確實呢個係我自己一直都好想做嘅事，而你令到我可以夢想成真，多謝Piano。」陳敏之更笑言希望可以憑著她的Youtube Channel尋人成功。
唐詩詠又透露曾在馬來西亞跟法國老師學戲，自此演技有大進步：「喺嗰個舞台直頭覺得自己係塵都不如，原來差到咁樣，我好記得我上咗一個禮拜我喊咗三日，個老師真係鬧到，我第二日佢直頭係鬧到我……佢有畀我做，但做幾吓佢就鬧我『你垃圾都不如』，可能玩遊戲開始，佢已經睇到每個人的自我，我相信我當時個包袱好大。」這一趟旅程對她來說是一個人生的里程碑，完結課堂後，她在《不懂撒嬌的女人》擔正做女一，成功奪到視后。據知該名法國老師為Philippe Gaulier，十分猛料，亦是詹瑞文的師傅。
唐詩詠童年不快樂遺憾未曾向母表達愛意
陳敏之問到唐詩詠其實是不是從小到大都是不敢講內心話出來的人，唐詩詠承認：「我諗我其實係真係內向得好緊要，細個加埋害羞，再加孤獨感好強，所以我覺得上天係點解要我入呢行（演藝），其實就係要改變我，就係要我面對我最害怕嘅嘢。」
陳敏之透過看到由唐詩詠與團隊創作的「迷失的小孩」，才知道原來唐詩詠不喜歡笑，唐詩詠直言這個動畫是她人生中一件很重要的事，在做動畫的過程中才明白自己一直以來只是刻意去忘記童年不快事情，其實沒有實正放下。此動畫幫助她更了解自己和媽媽的關係，將她心結一次過解開，成就一個不一樣的「唐詩詠」，她坦言想完成此動畫的下半部份。
唐詩詠家庭環境不富裕，在她小時候爸爸長駐內地工作，早年負資產，當時只靠唐媽媽一人支撐，在港為口奔馳，很小時間陪伴她。在動畫中她提到自己孤獨的童年：「成日都無人陪，總係得自己一個。唔鍾意留喺屋企，唔想成日聽到大人鬧交嘅聲音，好嘈！唔明啲大人講緊咩，只係想匿喺自己世界裡面。就算喺學校都同啲同學相處唔到，同其他人格格不入﹐食午飯時會耷低頭食，因為箍牙唔想畀同學見到！ 」她形容自己很少笑，也很寡言，除了對住爸爸，她很想分享很多內心話，可是爸爸太忙，沒有機會跟他談話。
她小時候缺乏家人陪伴，直到出來工作，媽媽想花點時間去陪她，與她一起出席各個活動，每天煮晚飯，爭取時間與她見面，可惜唐詩詠當時未懂珍惜，只「覺得佢好煩」，好多時沒有時間回家坐低吃飯。2009年，媽媽因病逝世，唐詩詠很後悔自己未曾向媽媽表達愛意，可惜沒有機會去彌補，只好繼續努力工作去完成媽媽的心願：「我知道佢（媽媽）好想我喺呢一行發展，所以我同自己講，呢一行就算點辛苦，我都要繼續做落去。」同年碰巧炒燶股票的哥哥被銀行裁員，大嫂生小朋友，加上爸爸退休及做手術，唐詩詠當時要獨力支撐成頭家，惟有硬著頭皮去工作，再次變得沉默。
2017年，她首封視后時在台上灑淚多謝已離世的媽媽：「佢上半生獻畀愛情，下半生獻咗畀我。好多謝佢教識我點樣去愛人，點樣去堅持，因為呢兩樣嘢我先可以行到今日。雖然佢（媽媽）已經唔喺度，但的知道佢會睇住，你教過我嘅嘢我會繼續努力做落去。」場面感人。
早前唐詩詠所創立的動畫於大館參與藝術展，並與戲劇老師甄詠蓓一同受訪，唐詩詠受訪透露談及到自己從小沒有將童年經歷告訴別人，希望自己可以她透過這影片自己平伏心情，坦言完成這條影片十分感動，而且希望可以鼓勵別人，十分感恩各界人士的幫忙。
唐詩詠性格內向但有底線
雖然為人內向，不過唐詩詠在節目中談及如有人觸及到她的底線，就會和平時別人的她完全不一樣，就如火山爆發一樣，陳敏之笑言：「點解你呢句對白咁似馬國明嘅？」唐詩詠即時大爆自己曾見證馬國明大發脾氣一面：「我直頭感受過佢火山爆發！（係點㗎？）譬如本來係10蚊，但我哋講咗係8蚊，咁佢突然就發好大脾氣，我哋成車係⋯⋯（咁少嘢可以觸動佢？）係呀，但可能之前已經醞釀咗一啲情緒，可能忍咗好耐。」唐詩詠表示當刻心裡冒汗，場面非常靜，但唐詩詠坦言自己也是這樣。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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