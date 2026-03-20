44歲唐詩詠驚爆長期病患 厚重包紮觸目驚心令網民心疼 情路坎坷事業陷入僵局

44歲前TVB視后唐詩詠今日在社交平台曝光一張在診所接受治療的照片，整個膝蓋及大腿小腿部分都被厚重紗布緊緊包紮，情況看似相當嚴重。她更透露這已是第8次接受治療，暗示腳部問題並非一朝一夕，而是需要持續療程的長期病患。離巢後專注打理麵包店生意的她，近期似乎流年不利，事業健康雙重打擊令人擔憂。