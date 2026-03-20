44歲唐詩詠驚爆長期病患 厚重包紮觸目驚心令網民心疼 情路坎坷事業陷入僵局

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44歲前TVB視后唐詩詠今日在社交平台曝光一張在診所接受治療的照片，整個膝蓋及大腿小腿部分都被厚重紗布緊緊包紮，情況看似相當嚴重。她更透露這已是第8次接受治療，暗示腳部問題並非一朝一夕，而是需要持續療程的長期病患。離巢後專注打理麵包店生意的她，近期似乎流年不利，事業健康雙重打擊令人擔憂。

唐詩詠厚重包紮觸目驚心

從唐詩詠上載的照片中可見，她身穿短褲坐在診所內，整個膝蓋及大腿、小腿部分都被厚重的紗布緊緊包紮，顯然傷勢不輕。她在圖中寫道「希望10次內搞掂你，仲有兩次」，意味著這已是第8次接受治療，可見腳部問題已持續一段時間。厚重的包紮預示著傷情的嚴重性，不少粉絲在留言區表達關心，紛紛祝願她能早日康復。

唐詩詠麵包店生意傳告急

除了健康亮起紅燈，唐詩詠的事業近期也面臨挑戰。早前有報道指她火速開設分店的麵包店生意出現問題，熱潮急退陷入苦戰。作為離巢後的主要事業重心，麵包店的經營狀況直接影響她的收入來源。有傳媒更直擊她愁容滿面駐場的情況，顯示這位前視后正面對不少壓力。事業與健康同時遇上挫折，對任何人來說都是沉重的打擊。

唐詩詠情路坎坷被封渣男收割機

回顧唐詩詠的感情路，同樣充滿波折。入行多年來，她曾與余文樂、崔建邦、洪永城等男星拍拖，但每段感情都未能開花結果。由於她對待感情認真，即使傳出男方不忠，她也選擇原諒，因此曾被封為「不能錯過的最佳女友」。然而這種包容態度也讓她被網民嘲諷為「渣男收割機」，感情路上屢屢受傷。早前她在YouTube節目《巴打圍爐》中罕有重提舊日情傷，憶述當年懷疑男友出軌但苦無證據，直到發現對方真的與前度復合才心碎證實猜測。
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網民心疼唐詩詠遭遇

唐詩詠公開治療照片後，網民紛紛留言表達關心。有粉絲留言「詩詠加油，希望你快啲好返」、「睇到都心痛，要好好休息」。也有網民感嘆她近期的遭遇，「事業愛情健康都唔順，希望快啲雨過天晴」。不少人都為這位曾經的視后打氣，希望她能盡快度過這個低潮期。有網民更直言「詩詠係好女人，值得更好的人生」，對她的堅強表示敬佩。

唐詩詠 tvb視后 （圖片來源：IG@natalietong53）
（圖片來源：IG@natalietong53）
唐詩詠 tvb視后 （圖片來源：IG@natalietong53）
（圖片來源：IG@natalietong53）
唐詩詠 tvb視后 （圖片來源：IG@natalietong53）
（圖片來源：IG@natalietong53）

細數唐詩詠過去情史：

入行初期拍劇撻著余文樂

2000年，年僅19歲的唐詩詠初入行拍港台劇《青春@Y2K》時，與同期出道的余文樂撻著，成為她入行以來的第一段戀情。但戀情維持了近一年，有指後來余文樂跟盧巧音拍拖，而導致他和唐詩詠分手。

唐詩詠 tvb視后 宣傳《青春@Y2K》時的余文樂和唐詩詠。（圖片來源：新傳媒照片庫）
宣傳《青春@Y2K》時的余文樂和唐詩詠。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 tvb視后 當年阿Sa蔡卓妍都有份參演《青春@Y2K》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
當年阿Sa蔡卓妍都有份參演《青春@Y2K》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 tvb視后 唐詩詠在03年加入無綫拍《當四葉草碰上劍尖時》，當年的唐詩詠真係好fresh！（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠在03年加入無綫拍《當四葉草碰上劍尖時》，當年的唐詩詠真係好fresh！（圖片來源：新傳媒照片庫）

唐詩詠與崔建邦經歷「五離四合」

崔建邦一向被稱為金牌司儀，其口才十分了得，更得到不少女星的歡心。早於2005年的時候，他就跟當時一同主持《K-100》的唐詩詠撻著。然而他們的感情路走得不穩，在拍拖後的四年間，崔建邦周不時背著女友夜蒲，跟不少女星傳出過緋聞，令兩人經歷「五離四合」，最後還是分手收場。

唐詩詠 tvb視后 2005年的時候，崔建邦跟當時一同主持《K-100》的唐詩詠撻著。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2005年的時候，崔建邦跟當時一同主持《K-100》的唐詩詠撻著。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 tvb視后 兩人曾以情侶檔上《獎門人》節目玩遊戲。（圖片來源：新傳媒照片庫）
兩人曾以情侶檔上《獎門人》節目玩遊戲。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 tvb視后 05年，唐詩詠與崔建邦開始拍拖，經過多次離合，09年底發生崔建邦涉嫌虐打中巴混血兒鄺敏慧事件後，唐詩詠對崔建邦不離不棄並公開發聲護航，被封「100分好女友」。直至14年崔建邦再次出軌，唐詩詠終無法忍受男方不忠的性格而分手。
05年，唐詩詠與崔建邦開始拍拖，經過多次離合，09年底發生崔建邦涉嫌虐打中巴混血兒鄺敏慧事件後，唐詩詠對崔建邦不離不棄並公開發聲護航，被封「100分好女友」。直至14年崔建邦再次出軌，唐詩詠終無法忍受男方不忠的性格而分手。

唐詩詠與洪永城有過四年情

在崔建邦正式斬纜後，唐詩詠曾與洪永城拍拖四年，但洪永城被指花弗用情不專，多次被爆跟前度藕斷絲連，又跟拍檔黃翠如、蔡思貝、林夏薇等傳過緋聞，與蔡思貝相約外出做運動，女方擘晒髀拉筋一幕最出位，雖然唐詩詠每次都投以信任票，可惜謊言與原諒在二人之間不斷重演，最終分手收場。

唐詩詠 tvb視后 洪永城13年同唐詩詠拍《載得有情人》撻著，起初曾大玩地下情，不過最終二人於17年宣布分手，洪永城更被爆兩度同蔡思貝因拍劇過電。（圖片來源：新傳媒照片庫）
洪永城13年同唐詩詠拍《載得有情人》撻著，起初曾大玩地下情，不過最終二人於17年宣布分手，洪永城更被爆兩度同蔡思貝因拍劇過電。（圖片來源：新傳媒照片庫）
41歲 唐詩詠 唐詩詠
也有指兩人分手是因為在婚期上未能達成共識，所以經常有爭拗。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 tvb視后 13年，唐詩詠與洪永城因拍攝劇集《載得有情人》擦出愛火花，可惜戀情只維持了4年，17年兩人宣布正式分手。
13年，唐詩詠與洪永城因拍攝劇集《載得有情人》擦出愛火花，可惜戀情只維持了4年，17年兩人宣布正式分手。

孖陳思銘甜密買餸返愛巢

唐詩詠2018年底曾與有「教育界王力宏」之稱的「英識教育」創辦人兼董事陳思銘（Samuel）多次拍拖斷正，但唐詩詠死口不認拍拖。2019年，唐詩詠再被拍到揸車去接陳思銘收工再然後買餸準，之後同返男方屯門寓所玩煮飯仔撐枱腳直落。2020年，陳思銘卻在社交網寫下長文，附上一張寫上「對她的溫柔」的圖片，暗示兩人情已逝，並指「烚熟狗頭」疑似暗指唐詩詠契哥馬國明。其後陳思銘回覆傳媒時表示兩人冇分手，因為從來冇一齊過，似乎不歡而散。

唐詩詠 tvb視后 唐詩詠與陳思銘曾被發現於2019年一同行山，兩人上載了背景一樣的行山照，因而傳出緋聞，更有報道指他們同居關係。（圖片來源：IG@natalietong53、IG@ukchitchat）
唐詩詠與陳思銘曾被發現於2019年一同行山，兩人上載了背景一樣的行山照，因而傳出緋聞，更有報道指他們同居關係。（圖片來源：IG@natalietong53、IG@ukchitchat）
唐詩詠 tvb視后 首次被斷正單獨約會時，當時揸住架黑色Benz的唐詩詠顯得措手不及，陳思銘亦好唔自在，不停用手掩鼻。（圖片來源：新傳媒照片庫）
首次被斷正單獨約會時，當時揸住架黑色Benz的唐詩詠顯得措手不及，陳思銘亦好唔自在，不停用手掩鼻。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 tvb視后 2019年，唐詩詠曾被本刊斷正揸車接陳思銘收工，煙韌拍拖買餸後，再同返男方屯門寓所。之不過，當時唐詩詠就重申陳思銘不是她的男友：「講咗好多次佢唔係我男朋友，當時大家參加朋友聚會，唔想再講，大家畀啲時間空間我，我怕身邊嘅男士會好大壓力，嚇怕咗，唔跟我同枱食飯喇！」（圖片來源：新傳媒照片庫）
2019年，唐詩詠曾被本刊斷正揸車接陳思銘收工，煙韌拍拖買餸後，再同返男方屯門寓所。之不過，當時唐詩詠就重申陳思銘不是她的男友：「講咗好多次佢唔係我男朋友，當時大家參加朋友聚會，唔想再講，大家畀啲時間空間我，我怕身邊嘅男士會好大壓力，嚇怕咗，唔跟我同枱食飯喇！」（圖片來源：新傳媒照片庫）

唐詩詠與契哥馬國明緋聞傳不停

早於09年合作拍無綫劇集《鐵馬尋橋》，馬明與唐詩詠已經互生好感，無論外形、性格二人都相襯，有指當時神女無心、襄王有夢，奈何當時女方有另一半，因此以契兄妹相稱；而馬明向來都對外表示唐詩詠係好女仔。即使曾被影到無懼疫情影響出雙入對，更親密到一部車兩份揸，緋聞傳不停，馬明與唐詩詠兩位當事人依然採取不承認、亦不否認的態度，現在馬明與湯洛雯已經結婚，看來以後這對契兄妹都要保持距離，以免「靚湯」呷醋。

唐詩詠 tvb視后 唐詩詠與馬國明09年拍攝劇集《鐵馬尋橋》開始相熟及互有好感，不過戀人未滿，因此以契兄妹相稱。早前馬明封視帝，唐詩詠負責頒獎，看她在台上摸住馬明塊面，情難自禁咁款。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠與馬國明09年拍攝劇集《鐵馬尋橋》開始相熟及互有好感，不過戀人未滿，因此以契兄妹相稱。早前馬明封視帝，唐詩詠負責頒獎，看她在台上摸住馬明塊面，情難自禁咁款。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 tvb視后 唐詩詠與相識逾十年的馬明已達非常了解的程度，曾在劇集《白色強人》中首次演夫妻，一個眼神一個動作，都充分表現出二人關係。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠與相識逾十年的馬明已達非常了解的程度，曾在劇集《白色強人》中首次演夫妻，一個眼神一個動作，都充分表現出二人關係。（圖片來源：新傳媒照片庫）

圖片來源：IG@natalietong53、新傳媒照片庫、IG@natalietong53、IG@ukchitchat資料或影片來源：原文刊於新假期

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