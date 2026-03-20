44歲唐詩詠驚爆長期病患 厚重包紮觸目驚心令網民心疼 情路坎坷事業陷入僵局
唐詩詠厚重包紮觸目驚心
從唐詩詠上載的照片中可見，她身穿短褲坐在診所內，整個膝蓋及大腿、小腿部分都被厚重的紗布緊緊包紮，顯然傷勢不輕。她在圖中寫道「希望10次內搞掂你，仲有兩次」，意味著這已是第8次接受治療，可見腳部問題已持續一段時間。厚重的包紮預示著傷情的嚴重性，不少粉絲在留言區表達關心，紛紛祝願她能早日康復。
唐詩詠麵包店生意傳告急
除了健康亮起紅燈，唐詩詠的事業近期也面臨挑戰。早前有報道指她火速開設分店的麵包店生意出現問題，熱潮急退陷入苦戰。作為離巢後的主要事業重心，麵包店的經營狀況直接影響她的收入來源。有傳媒更直擊她愁容滿面駐場的情況，顯示這位前視后正面對不少壓力。事業與健康同時遇上挫折，對任何人來說都是沉重的打擊。
唐詩詠情路坎坷被封渣男收割機
回顧唐詩詠的感情路，同樣充滿波折。入行多年來，她曾與余文樂、崔建邦、洪永城等男星拍拖，但每段感情都未能開花結果。由於她對待感情認真，即使傳出男方不忠，她也選擇原諒，因此曾被封為「不能錯過的最佳女友」。然而這種包容態度也讓她被網民嘲諷為「渣男收割機」，感情路上屢屢受傷。早前她在YouTube節目《巴打圍爐》中罕有重提舊日情傷，憶述當年懷疑男友出軌但苦無證據，直到發現對方真的與前度復合才心碎證實猜測。
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網民心疼唐詩詠遭遇
唐詩詠公開治療照片後，網民紛紛留言表達關心。有粉絲留言「詩詠加油，希望你快啲好返」、「睇到都心痛，要好好休息」。也有網民感嘆她近期的遭遇，「事業愛情健康都唔順，希望快啲雨過天晴」。不少人都為這位曾經的視后打氣，希望她能盡快度過這個低潮期。有網民更直言「詩詠係好女人，值得更好的人生」，對她的堅強表示敬佩。
細數唐詩詠過去情史：
入行初期拍劇撻著余文樂
2000年，年僅19歲的唐詩詠初入行拍港台劇《青春@Y2K》時，與同期出道的余文樂撻著，成為她入行以來的第一段戀情。但戀情維持了近一年，有指後來余文樂跟盧巧音拍拖，而導致他和唐詩詠分手。
唐詩詠與崔建邦經歷「五離四合」
崔建邦一向被稱為金牌司儀，其口才十分了得，更得到不少女星的歡心。早於2005年的時候，他就跟當時一同主持《K-100》的唐詩詠撻著。然而他們的感情路走得不穩，在拍拖後的四年間，崔建邦周不時背著女友夜蒲，跟不少女星傳出過緋聞，令兩人經歷「五離四合」，最後還是分手收場。
唐詩詠與洪永城有過四年情
在崔建邦正式斬纜後，唐詩詠曾與洪永城拍拖四年，但洪永城被指花弗用情不專，多次被爆跟前度藕斷絲連，又跟拍檔黃翠如、蔡思貝、林夏薇等傳過緋聞，與蔡思貝相約外出做運動，女方擘晒髀拉筋一幕最出位，雖然唐詩詠每次都投以信任票，可惜謊言與原諒在二人之間不斷重演，最終分手收場。
孖陳思銘甜密買餸返愛巢
唐詩詠2018年底曾與有「教育界王力宏」之稱的「英識教育」創辦人兼董事陳思銘（Samuel）多次拍拖斷正，但唐詩詠死口不認拍拖。2019年，唐詩詠再被拍到揸車去接陳思銘收工再然後買餸準，之後同返男方屯門寓所玩煮飯仔撐枱腳直落。2020年，陳思銘卻在社交網寫下長文，附上一張寫上「對她的溫柔」的圖片，暗示兩人情已逝，並指「烚熟狗頭」疑似暗指唐詩詠契哥馬國明。其後陳思銘回覆傳媒時表示兩人冇分手，因為從來冇一齊過，似乎不歡而散。
唐詩詠與契哥馬國明緋聞傳不停
早於09年合作拍無綫劇集《鐵馬尋橋》，馬明與唐詩詠已經互生好感，無論外形、性格二人都相襯，有指當時神女無心、襄王有夢，奈何當時女方有另一半，因此以契兄妹相稱；而馬明向來都對外表示唐詩詠係好女仔。即使曾被影到無懼疫情影響出雙入對，更親密到一部車兩份揸，緋聞傳不停，馬明與唐詩詠兩位當事人依然採取不承認、亦不否認的態度，現在馬明與湯洛雯已經結婚，看來以後這對契兄妹都要保持距離，以免「靚湯」呷醋。