唔試唔知份工好｜吳嘉禧化身「魚蛋妹」 一腳踢劏魚打魚蛋
Viutv 節目《唔試唔知份工好》近日播出吳嘉禧（Cheronna）放下歌手身份到粉麵店打工部份。一開始表明怕魚腥味的Cheronna要化身「魚蛋妹」，體驗一手一腳由搬魚、劏魚、手打魚蛋等工序，十分落力。
文：東方新地 ｜圖：ViuTV《唔試唔知份工好》截圖、[email protected]
初嘗劏魚滋味
女子組合Super Girls的成員吳嘉禧（Cheronna）早前拍攝Viutv 節目《唔試唔知份工好》，日前播出她去打工的部份。Cheronna要放下歌手身份到粉麵店打工，更化身「魚蛋妹」，體驗一手一腳由搬魚、劏魚、手打魚蛋等工序，相當落力。雖然節目一開始Cheronna已表明怕魚腥味，不過她依然親身體驗劏魚滋味，更密密劏足兩個鐘。Cheronna笑言成功解鎖劏魚新技能，日後可以買魚回家自己劏。
最愛廚房洗碗
至於今次到粉麵店打工，Cheronna由樓面、收銀、洗碗等樣樣做齊，她坦言最愛竟然是洗碗工作，覺得洗碗時好自癒，可以成個人放鬆一下，更笑言自己有洗碗天份，是最滿意自己工作表現的崗位。及後Cheronna又同粉麵店老闆娘趁有空檔時間，坐船仔去餵飼流浪貓狗，原來老闆娘餵飼流浪貓狗多年，幾乎日日如是，而Cheronna亦被老闆娘的愛心深深感動。
（有片）《唔試唔知份工好》Cheronna 由零開始整魚蛋！
https://www.youtube.com/watch?v=nQv06Xh1tBQ