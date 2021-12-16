唔試唔知份工好｜吳嘉禧化身「魚蛋妹」 一腳踢劏魚打魚蛋

Viutv 節目《唔試唔知份工好》近日播出吳嘉禧（Cheronna）放下歌手身份到粉麵店打工部份。一開始表明怕魚腥味的Cheronna要化身「魚蛋妹」，體驗一手一腳由搬魚、劏魚、手打魚蛋等工序，十分落力。