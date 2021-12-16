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唔試唔知份工好｜吳嘉禧化身「魚蛋妹」 一腳踢劏魚打魚蛋

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撰文：東方新地

Viutv 節目《唔試唔知份工好》近日播出吳嘉禧（Cheronna）放下歌手身份到粉麵店打工部份。一開始表明怕魚腥味的Cheronna要化身「魚蛋妹」，體驗一手一腳由搬魚、劏魚、手打魚蛋等工序，十分落力。

文：東方新地 ｜圖：ViuTV《唔試唔知份工好》截圖、[email protected]

初嘗劏魚滋味

女子組合Super Girls的成員吳嘉禧（Cheronna）早前拍攝Viutv 節目《唔試唔知份工好》，日前播出她去打工的部份。Cheronna要放下歌手身份到粉麵店打工，更化身「魚蛋妹」，體驗一手一腳由搬魚、劏魚、手打魚蛋等工序，相當落力。雖然節目一開始Cheronna已表明怕魚腥味，不過她依然親身體驗劏魚滋味，更密密劏足兩個鐘。Cheronna笑言成功解鎖劏魚新技能，日後可以買魚回家自己劏。

唔試唔知份工好｜吳嘉禧化身「魚蛋妹」
女子組合Super Girls的成員吳嘉禧（Cheronna）早前拍攝Viutv 節目《唔試唔知份工好》放下歌手身份到粉麵店打工，更化身「魚蛋妹」。（圖片來源：[email protected]
唔試唔知份工好｜吳嘉禧化身「魚蛋妹」
Cheronna要搬埋魚。（圖片來源：ViuTV《唔試唔知份工好》截圖）
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劏魚。（圖片來源：ViuTV《唔試唔知份工好》截圖）
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Cheronna更劏足兩個鐘，相當落力。（圖片來源：ViuTV《唔試唔知份工好》截圖）
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Cheronna獲Super Girls隊友蔡明思在IG留言力讚。（圖片來源：[email protected]
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網民留言。（圖片來源：[email protected]
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網民留言。（圖片來源：[email protected]
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網民留言。（圖片來源：[email protected]
唔試唔知份工好｜吳嘉禧化身「魚蛋妹」
網民留言。（圖片來源：[email protected]

最愛廚房洗碗

至於今次到粉麵店打工，Cheronna由樓面、收銀、洗碗等樣樣做齊，她坦言最愛竟然是洗碗工作，覺得洗碗時好自癒，可以成個人放鬆一下，更笑言自己有洗碗天份，是最滿意自己工作表現的崗位。及後Cheronna又同粉麵店老闆娘趁有空檔時間，坐船仔去餵飼流浪貓狗，原來老闆娘餵飼流浪貓狗多年，幾乎日日如是，而Cheronna亦被老闆娘的愛心深深感動。

唔試唔知份工好｜吳嘉禧化身「魚蛋妹」
Cheronna今次到粉麵店做「打雜王」，由樓面、收銀、洗碗等樣樣做齊，她表示最愛的竟然是洗碗工作。（圖片來源：ViuTV《唔試唔知份工好》截圖）
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Cheronna同粉麵店老闆娘趁有空檔時間，坐船仔去餵飼流浪貓狗。（圖片來源：ViuTV《唔試唔知份工好》截圖）
唔試唔知份工好｜吳嘉禧化身「魚蛋妹」
Cheronna親力親為幫流浪貓狗準備糧食。（圖片來源：ViuTV《唔試唔知份工好》截圖）
（圖片來源：）
四周很多流浪貓。（圖片來源：ViuTV《唔試唔知份工好》截圖）
唔試唔知份工好｜吳嘉禧化身「魚蛋妹」
Cheronna被老闆娘的愛心深深感動。（圖片來源：ViuTV《唔試唔知份工好》截圖）

（有片）《唔試唔知份工好》Cheronna 由零開始整魚蛋！

https://www.youtube.com/watch?v=nQv06Xh1tBQ

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