唔試唔知份工好｜Kathy仔做骨妹收$600 網民好奇：竟然識邪骨
王頌茵，人稱Kathy仔，又名女版姜濤，在昨晚（20日）播出的ViuTV節目《唔試唔知份工好》現身並擔任按摩師，俗啲講即「骨妹」，連網民都話估佢唔到，Kathy仔竟然識「邪骨」。
文：東方新地｜圖：《唔試唔知份工好》截圖、[email protected]_thyy
Kathy仔未出發先發奮，自知力量不足就練定深蹲、舉吓啞鈴，但短短十數秒就話大腿痠痛、手臂無力、氣都喘埋，連腰背都痛，大嗌投降！
Kathy仔骨妹價值$600
Kathy仔未出發先發奮，自知力量不足就練定深蹲、舉吓啞鈴，但短短十數秒就話大腿痠痛、手臂無力、氣都喘埋，連腰背都痛，大嗌投降！
之後出發前往按摩店，Kathy仔以學師價$600一日開工，先學腳仔按摩，再學全身按摩。無論練習還是實戰，Kathy仔都總有甩漏，例如幫客洗完腳唔拎走盤水隨時絆倒人、用濕毛巾噏住個客、忘記穴位等等，而最大問題就是奀嫋鬼命無氣無力。
識揼邪骨，畀客摸腳仔
Kathy仔雖然資歷淺，技術又未到家，但骨都揼過唔少，試勻晒泰式、中式、推拿、磁叉等等，所以都識啲述語，放飯休息期間更直接問教她按摩的導師糖姐關於「邪骨」的問題：「經常聽到有人說揼正骨、揼邪骨之類，從事這行業是否會被標籤這是不正當的職業，有試過嗎？」糖姐回答：「自己問心無愧，不需理會別人。有時候你進房間，客人趴下，你走過去按摩時，畢竟會有身體接觸，很近，客人會乘機用手摸你的腳。如果你馬上躲開，他就會明白，知道你不做這種事，那麼他就不會有更過分的行為。」
情節發展至此，網民都估唔到睇落乖乖女似係入世未深的Kathy仔竟會知道「揼邪骨」這回事，加上提到按摩師會面對「客人乘機摸腳」情況，不少網民都猜想之後情節好可能是安排男顧客摸Kathy仔腳仔，從而測試她反應。殊不知，網民失望了，留言說：「做咩唔搵啲媒試下摸佢，睇佢識唔識say no？」「竟然冇男客人？」雖然不似預期，但網民依然支持說：「Kathy仔世一！」「正骨都幫襯。」
撈埋上門按摩兼貼大床
Kathy仔一連兩集化身推拿師，今晚（21日）一集更要上門按摩，兼貼埋大床，事關要搬30磅按摩床上無電梯的單位開工，認真攞佢命。至於網民仍抱一絲期望的「上門按摩被客人毛手毛骨」情節，只能說，抱有期待絕對是好事。