網民嚴選史上7隻最差唱片封面！衛蘭畀人笑足咁多年、薛凱琪造型似死神

近日有網民在討論區以「史上最差CD唱片封面」為題發帖引來熱烈討論，多位紅極一時的香港歌手都有上榜，其中黎明成立的A Music所製作的唱片更佔過半數！以下為大家整理網民嚴選的「7隻最差唱片封面」，大家又有冇印象呢？