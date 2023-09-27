網民嚴選史上7隻最差唱片封面！衛蘭畀人笑足咁多年、薛凱琪造型似死神
網民嚴選史上7隻最差唱片封面
7. 楊千嬅《原來過得很快樂》：抄足60/70年代風格
楊千嬅在2009年所推出的個人粵語大碟《原來過得很快樂》收錄了4台冠軍歌《真命天子》和歌《我在橋上看風景》及《原來過得很快樂》等熱門歌曲。CD唱片封面就有楊千嬅身穿白色長裙，簡簡單單淡定坐望遠方，不過封面設計就矇到冇得再矇，角度和色調都非常老土，被網民恥笑「有汪阿姐/寶珠姐60/70年代feel」。
6. 裕美《雪映移城》：被指「成件事九唔搭八」
林作現任女友裕美當年亦是歌手出身，在2007年推出第一張音樂專輯《雪映移城》，不過唱片封面就同題目完全無關，只得裕美一邊手拖住一隻狗仔，一邊傻笑望住鏡頭，網民都留言狠批指成件事「九唔搭八」：「個名叫雪映移城又拖住隻狗，又拎住毛公仔，加埋裕美個表情好似弱智。」
5. 方力申《在你遙遠的附近》：設計老土猶如老翻碟
方力申在2007年所推出的第7張大碟《在你遙遠的附近》在同年頒獎典禮橫掃多個歌曲獎。雖然大碟收錄歌曲深受樂迷歡迎，但唱片CD設計就認真麻麻。成個唱片封面只有方力申大頭相，專輯題目字體更用上最基本字體「新細明體」，被網民嘲笑似「大陸老翻碟」：「呢隻碟係個design concept好80年代feel」、「衰到PHOTO IMPACT整出嚟咁」、「我都係諗起呢張，封面相好似求其揀張雜誌專訪相咁，仲要用新細明體」等。
4. 李治廷《今天開始》：網民笑指Gay味濃
李治廷在2009年正式加入樂壇兼推出首張個人廣東大碟《今天開始》，他在出道當年就勇奪《新城勁爆頒獎典禮》和《叱咤樂壇頒獎典禮》的新人獎。樣又靚歌喉又好的李治廷，以為佢CD唱片封面都會靚靚仔仔，點知就被網民指似「雄風雜誌封面」兼「Gay味濃」：「啲毛想點….」、「又係amusic」、「黎明啲品味」等。
3. JW《Los Angeles》：走靈異風嚇死網民
同為A Music出身的JW王灝兒在2007年出道當時公司為了保持神秘感，一度不讓她公開露面和出席活動，點知首張EP封面就出晒事。唱片封面以紅黑做主色，JW大頭樣隱隱約約咁漂浮於叢林間，網民都認為勁似鬼片海報：「走靈異風啊？」、「升咗天咁」、「似係啲靈異小說封面」、「一啲美術感都冇、字體同用色都撞到錯曬，真係成個飄紅咁」等。
2. 薛凱琪《August Girl》：造型似死神
出道當時一直走可愛風的薛凱琪，在2011年所推出的個人專輯《August Girl》突然換暗黑型格風，唱片封面就有Fiona頭頂一頭蓬鬆凌亂的不知名物體，再半蹲在白色盒子上。網民都話睇唔明又睇唔透：「呢個做乜X，扮獅子定盆栽」、「似扮火災現場被燒爛嘅傢俱」、「痾緊屎女孩」、「扮死神」等。
1. 衛蘭《WISH》：姿勢畀人笑足咁多年
要數到冠軍就一定是衛蘭在2009年所推出的大碟《WISH》，收錄歌有《一場誤會》、《離家出走》及《心亂如麻》等多首hit爆歌曲。衛蘭在唱片封面以高難度瑜伽動作為主題，成條後腿反上前，雖然瑜伽技巧夠厲害，但卻毫無美感又得人驚，網民都留言狠批：「記得細個見到個封面嚇到我X都縮埋，唔知喺度做乜」、「明明呢隻碟衛蘭D歌都好好聽…」、「的確係幾無厘頭」、「我一見到個標題已經諗起呢個 」等。
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