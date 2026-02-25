唱錢｜側田挑戰《命硬》驚爆退休宣言！豪言「衰咗就退休」唱到面紅爆青筋勁震撼

樂壇猛將側田在最新一集《唱錢》中竟拋出超震撼賭注！他將挑戰由自己親自創作的經典金曲《命硬》，更在事前放下豪言，如果挑戰失敗就會考慮退休，嚇窒全場！而在挑戰過程中，側田似乎愈唱愈吃力，表情肉緊度十級跳，最後更唱至全面通紅、青筋盡現，戰況極之激烈，畫面相當震撼。究竟是甚麼讓原唱者在AI面前，演繹自己的代表作會如此艱難？