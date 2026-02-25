唱錢｜側田挑戰《命硬》驚爆退休宣言！豪言「衰咗就退休」唱到面紅爆青筋勁震撼
樂壇猛將側田在最新一集《唱錢》中竟拋出超震撼賭注！他將挑戰由自己親自創作的經典金曲《命硬》，更在事前放下豪言，如果挑戰失敗就會考慮退休，嚇窒全場！而在挑戰過程中，側田似乎愈唱愈吃力，表情肉緊度十級跳，最後更唱至全面通紅、青筋盡現，戰況極之激烈，畫面相當震撼。究竟是甚麼讓原唱者在AI面前，演繹自己的代表作會如此艱難？
側田豪言唱衰《命硬》即退休：我自己作冇藉口
今集最大焦點，絕對是側田挑戰自己的首本名曲《命硬》。他在事前立下驚人賭注，向鏡頭表示：「如果我衰呢首，我真係退休喇可以。」他更強調這首歌對自己的重要性，不容有失：「我自己作架，冇藉口架喇」、「我寫呢首歌嘅時候我仲未入行，所以好多火架呢首歌。」這番「賭上事業」的宣言，瞬間將現場氣氛推至最高點，也為這次挑戰增添了無比的壓力與張力。
側田挑戰過程極肉緊 Desta驚呼：聽過最特別版本
儘管賽前充滿自信，但側田挑戰《命硬》時卻似乎遇上極大困難，過程望落「愈唱愈牙煙」。從畫面可見，他表情極度肉緊，唱到最後更擘大個口，整個臉龐漲紅，連頸上青筋都清晰可見，可見其投入程度及戰況之激烈。當側田唱畢後，AI評判Desta更立即衝上台，大聲驚呼：「係我聽過最特別嘅版本。」這句充滿懸念的評價，讓結果變得更加撲朔迷離，到底AI會如何評價這個「爆筋版」《命硬》？
側田神倒模譚詠麟唱腔 Eric Kwok都認證
除了挑戰自己的作品，側田在節目中還挑戰了樂壇校長譚詠麟的經典快歌《愛情陷阱》。他竟「神倒模」校長的招牌唱腔，相似度極高，連好友兼節目主理人Eric Kwok聽後都忍不住認證：「你扮校長扮得太似。」此外，節目中還有一個有趣插曲，主持人森美在側田挑戰期間，突然主動要求自掏腰包拿出1,000港元送給觀眾，側田更立即加碼1,000港元對賭，想知當中發生何事，就要留意本周六晚播出的《唱錢》了。
