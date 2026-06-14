唱錢｜劉威煌挑戰《死都要愛》飆高音！瀕臨走音邊緣成功逆轉賽果震驚全場
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最新一集《唱錢》戰況激烈，劉威煌在隊伍落後之際，毅然挑戰地獄級難度歌曲《死了都要愛》，賽前他更明顯信心不大。當他搏盡挑戰極限高音，成功一刻全場陷入瘋狂，他更興奮得繞場一周，究竟這次驚天逆轉是如何發生的？
劉威煌挑戰極限高音《死了都要愛》 成功後繞場一周慶祝
在比賽初期，「辰光」隊一直領先「威煌」隊，形勢相當不利。然而，隨著對方主將張與辰挑戰Level 7《黑玻璃》失敗，戰局出現轉機。輪到劉威煌上陣時，他選唱了以極高音聞名的《死了都要愛》，此舉無疑是兵行險著。當他成功以89.3%的綜合成績過關，現場氣氛瞬間被點燃，觀眾與隊友們爆發出雷鳴般的歡呼聲，情緒高漲的劉威煌更激動得繞場跑一圈慶祝，場面極度震撼。
劉威煌賽後坦言驚險：「唔走音已經偷笑」
這次的成功堪稱奇蹟，劉威煌在賽後受訪時亦難掩激動與釋懷。他坦言挑戰這首歌的壓力極大，更直言自己當時的目標僅僅是不要失誤。他心有餘悸地說：「嗰個高音實在太高，先唔好話音準唔準，唔走音已經偷笑。」這番話足見他當時背負著多大的心理包袱，也讓觀眾更佩服他敢於挑戰的勇氣，這次的表現讓他無愧於隊中MVP的稱號。
賽況峰迴路轉 「李浩威龍」隊反超前成贏家
正因為劉威煌的驚人一唱，「李浩威龍」隊的氣勢瞬間逆轉，由落後變為領先。處於下風的「辰光」隊為了挽回敗局，決定放手一搏挑戰Monster歌曲，若成功分數即可翻倍反超。可惜，他們抽中的Monster歌曲是經典難度歌《十面埋伏》，最終挑戰失敗。這也意味著「李浩威龍」隊成為第一回合的最終贏家，並成功為現場觀眾爭取到一萬港元的現金獎。
網民洗版式討論：「聽到起雞皮！」
劉威煌的搏命演出在網上引起極大迴響，網民紛紛洗版留言，大讚其表現超乎預期。不少觀眾表示看得熱血沸騰：「劉威煌真係好癲！呢首歌冇幾多個人敢唱live！」「睇到我手心都出汗，佢成功嗰下我喺電視機前面都叫咗出嚟！」「MVP當之無愧，完全係靠佢一個救全家！」「呢個逆轉真係睇得好肉緊，好精彩！」「聽到起雞皮，中年好聲音嘅實力唔係講笑！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期