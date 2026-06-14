唱錢｜劉威煌挑戰《死都要愛》飆高音！瀕臨走音邊緣成功逆轉賽果震驚全場

最新一集《唱錢》戰況激烈，劉威煌在隊伍落後之際，毅然挑戰地獄級難度歌曲《死了都要愛》，賽前他更明顯信心不大。當他搏盡挑戰極限高音，成功一刻全場陷入瘋狂，他更興奮得繞場一周，究竟這次驚天逆轉是如何發生的？