唱錢｜劉威煌見敵隊失準竟陰陰嘴笑！遭森美Eric Kwok當場踢爆：未見過佢咁開心
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在勝負懸於一線的歌唱比賽中，敵隊失準竟有人忍不住竊笑？《唱錢》最新一集中，劉威煌被鏡頭捕捉到在對手陳溢光、侯靜伊表現失準時「陰陰嘴笑」，隨即被主持人森美與Eric Kwok當場踢爆，場面既尷尬又爆笑，究竟當時發生了甚麼事？
敵隊挑戰男女合唱失準 劉威煌台下反應全被錄
今集輪到「溢玥伊辰」隊的陳溢光與侯靜伊上陣，二人抽中極高難度的「男女合唱」歌曲，可惜表現未如理想，雙雙跌入「紅Bar」危險區，氣氛一度非常緊張。就在此時，鏡頭卻捕捉到坐在台下的敵隊「李浩威龍」隊成員劉威煌，臉上竟忍不住露出一絲得意的笑容，被形容為「陰陰嘴笑」，真實反應全被攝錄下來。
森美Eric Kwok左右夾擊：未見過佢咁開心
劉威煌的微表情完全逃不過兩位眼利的主持人，森美率先發難，指著劉威煌大聲踢爆：「見到威煌陰陰嘴笑。」一旁的Eric Kwok更立即補刀，以誇張語氣形容：
「見佢笑咗好多吓，未見過佢咁開心。」
兩位主持一唱一和的吐槽，讓劉威煌哭笑不得，也令這個緊張的競賽環節，意外地增添了滿滿的綜藝笑點。
劉威煌隊手握5分優勢 難怪心情大好
事實上，劉威煌心情如此輕鬆並非無因。全因在上集男士對決中，劉威煌憑著超水準發揮，以一曲《死了都要愛》帶領「李浩威龍」隊成為第一回合贏家，為隊伍贏得12 VS 7的領先局面。換言之，今集隊友李佳及龍婷甫出場，便已帶著5分的巨大優勢，難怪劉威煌看見對手失誤時，會難掩心中喜悅。
網民笑指威煌反應真實：隔住個mon都feel到
劉威煌的真實反應引發網民熱議，不少人認為這正是真人騷的魅力所在。「威煌好真實，呢啲咪真人騷囉，忍唔住笑好正常！」、「Eric Kwok補刀嗰句真係畫龍點睛，笑死」、「敵人的快樂就是建築在對手的痛苦上XD」、「隔住個mon都feel到佢幾開心」、「兩位主持真係好眼利，捉得好快！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期