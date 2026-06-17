唱錢｜劉威煌見敵隊失準竟陰陰嘴笑！遭森美Eric Kwok當場踢爆：未見過佢咁開心

在勝負懸於一線的歌唱比賽中，敵隊失準竟有人忍不住竊笑？《唱錢》最新一集中，劉威煌被鏡頭捕捉到在對手陳溢光、侯靜伊表現失準時「陰陰嘴笑」，隨即被主持人森美與Eric Kwok當場踢爆，場面既尷尬又爆笑，究竟當時發生了甚麼事？