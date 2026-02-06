唱錢｜曾比特好友劉漢盛參賽！含淚自爆當年一個原因甩底勁後悔

全新音樂節目《唱錢》除了有唱得之人，更有不少充滿故事的參賽者。在明晚（2月7日）播出的新一集中，任職保險從業員的劉漢盛，竟自爆與人氣歌手曾比特（Mike）是好友，更揭開一段埋藏心底多年的遺憾往事。他坦言當年曾獲曾比特邀請一同追夢，卻因一個原因臨陣退縮，至今後悔不已。究竟當年發生了甚麼事？