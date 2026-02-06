唱錢｜曾比特好友劉漢盛參賽！含淚自爆當年一個原因甩底勁後悔
全新音樂節目《唱錢》除了有唱得之人，更有不少充滿故事的參賽者。在明晚（2月7日）播出的新一集中，任職保險從業員的劉漢盛，竟自爆與人氣歌手曾比特（Mike）是好友，更揭開一段埋藏心底多年的遺憾往事。他坦言當年曾獲曾比特邀請一同追夢，卻因一個原因臨陣退縮，至今後悔不已。究竟當年發生了甚麼事？
劉漢盛自揭與曾比特驚人關係
參賽者劉漢盛在節目中分享，自己一直非常熱愛唱歌，而他原來更是歌手曾比特的好友。他憶述，在曾比特還未成名時，對方曾邀請他一同報名參加一個電視台的歌唱比賽，希望兩兄弟可以一起在音樂路上奮鬥。這個驚人關係一出，即時引起全場關注，沒想到這位素人參賽者背後，竟有著與明星好友一同追夢的熱血過去。
劉漢盛剖白當年甩底真相：因為我驚
談及這段往事，劉漢盛不禁流露出悔意，並在鏡頭前剖白當年「甩底」的真相。他坦言，參加電視歌唱節目一直都是他的夢想，但當年卻因膽怯而錯失良機。劉漢盛感觸地說：「其實一直好想參加電視唱歌節目，因為自己一直好鍾意唱歌。當年曾比特搵我一齊報名，但因為我驚，最後報咗名但冇去到，依家望番好後悔冇去，因為唔去永遠唔會知結果。」一句「因為我驚」，道出了他多年的心結與遺憾。
鼓起勇氣追夢 劉漢盛為圓當年遺憾
多年過去，眼見好友曾比特在樂壇發光發亮，劉漢盛心中的遺憾與日俱增。因此，他決心鼓起勇氣，踏上《唱錢》的舞台，希望彌補當年的遺憾，為自己再爭取一次圓夢的機會。這次參賽對他而言，不只是為了獎金，更是為了圓一個遲到多年的歌手夢，以及向當年的自己證明，他已經有勇氣面對挑戰。到底劉漢盛最終能否一圓夢想，將是明晚節目的一大感人看點。
