唱錢｜新賽制激戰！姚焯菲發動技能搶分 師妹隊僅差0.02秒飲恨
新賽制技能發動 Chantel Windy成功挑機搶分
節目迎來全新Team Battle版本，來自《聲夢傳奇》第一季及《聲秀》的8位唱將分成「聲夢隊」及「聲秀隊」對決。「聲夢隊」成員有姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、何晉樂（Rock）及冼靖峰（Archie）；「聲秀隊」則有柯雨霏（Ophelia）、甄敏芳（Jenny）、馮熙燮（Ryan）及胡子貝（Matt）。新賽制下，Sing盤上的數字變成相應分數，而且每隊每集有一次「技能發動」機會，可與敵隊爭奪分數。昨晚戰況激烈，Chantel與Windy便看準時機發動技能，成功挑戰Ophelia與Jenny已過關的Level 6歌曲《電燈膽》，為「聲夢隊」贏得關鍵6分。
師妹隊0.02秒飲恨 Ophelia憑《荊棘海》絕地反擊
「聲秀隊」的Ophelia與Jenny可謂出師不利，在第一回合挑戰Level 4的《相思風雨中》時，竟僅差0.02秒便能過關，超微差距讓全場人一致「O晒嘴」，場面搞笑又可惜。一度陷入苦戰的二人未有放棄，其後Ophelia憑藉驚人實力，以高達91.7%的綜合成績，成功駕馭值7分的極高難度歌曲《荊棘海》，為「聲秀隊」漂亮開齋，成功扭轉劣勢。
Chantel挑戰Monster歌緊張撻Q 森美大感不值
由於成績一直落後，「聲秀隊」決定豁出去挑戰Monster歌曲《我要我們在一起》作最後一搏，而遙遙領先的Chantel與Windy亦決定奉陪到底！賽前一直大喊緊張的Chantel，雖然前半段發揮穩定，可惜在最關鍵位置因過於緊張而「撻Q」，最終令「聲夢隊」只差0.22秒便可過關，連主持森美亦替她不值大呻：「最難嘅地方都過晒。」至於放手一搏的Ophelia與Jenny，則只唱到第二句便宣告失敗，最終由師姐們穩勝一局。
網民熱議戰況：「睇到手心出汗！」
節目播出後，緊張刺激的全新賽制引起網民熱烈討論，紛紛表示戰況緊湊。有網民留言大讚：「今集好睇過之前，Team Battle好刺激！」、「Chantel同Windy合作好好默契！發動技能嗰下好型！」亦有網民對賽果感到肉緊：「差0.02秒真係好慘，睇到勁肉緊！」、「Ophelia唱《荊棘海》好勁，成功反cup！」，更有網民為Chantel感到可惜：「森美話Chantel撻Q嗰度我都覺得好可惜！」