唱錢｜小肥挑戰《最佳損友》獲激讚 唱Monster秒出事 網民嗌好彩

小肥（徐智勇）今晚登上《唱錢》明星版挑戰，這位公認實力唱將竟然全程「勒住」感情演唱，被Eric Kwok取笑「死都唔扭音」，更揚言要打佢Pat Pat。最終小肥選擇提款帶走1萬元獎金，為4位觀眾各贏得獎金，但隨後試玩Monster歌曲《大大公司》即宣告失敗。