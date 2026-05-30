唱錢｜小肥挑戰《最佳損友》獲激讚 唱Monster秒出事 網民嗌好彩

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小肥（徐智勇）今晚登上《唱錢》明星版挑戰，這位公認實力唱將竟然全程「勒住」感情演唱，被Eric Kwok取笑「死都唔扭音」，更揚言要打佢Pat Pat。最終小肥選擇提款帶走1萬元獎金，為4位觀眾各贏得獎金，但隨後試玩Monster歌曲《大大公司》即宣告失敗。

挑戰《今期流行》、《別怪她》一度亮警號

小肥出場時已經直搖頭，坦言要達到《唱錢》系統標準難度極高，透露自己有收看節目，見到不少挑戰者面對低難度歌曲都「撻Q」不合格，因此不敢輕視任何一首歌。為了幫家庭觀眾謀福利，他採取極端策略刻意「勒住」感情演唱，結果被Eric Kwok數度取笑，更搞笑地揚言要打他Pat Pat，反問他：「你驚啲咩啫？」小肥今次挑戰歌單包括蘇永康的《假使有日能忘記》、小肥自己的《寵物》、古天樂的《今期流行》、吳卓羲的《別怪他》、許廷鏗的《螞蟻》、陳奕迅的《1874》和《最佳損友》，Eric Kwok讚他越唱越好。小肥Level 5遇上自己歌《寵物》，小肥表示唱一百次都可能一百次不同。而《今期流行》、《別怪她》亦一度亮起警號﹗

提款離場贏一萬元 試唱Monster《大大公司》失敗

小肥唱到Level 8陳奕迅原唱的《最佳損友》後，選擇提款接收1萬元獎金離場，他坦言：「你話有無爭扎過，有啲啦，但我一定會偏向為觀眾着想，如果節目的錢不是給觀眾，而係給我的，我就反而有勇氣衝出去。」結果共有4位觀眾各拿取1萬元獎金。不過在隨後的試玩環節中，森美揭曉他的Monster歌曲是Eric Kwok組合Swing的《大大公司》，小肥挑戰後宣告失敗，證明他提早收手的決定相當明智。

曾豪言唱衰《寵物》即退出樂壇

小肥出道以來一直被公認為實力派唱將，擁有多首膾炙人口的大熱歌曲，包括《寵物》、《時光機》、《一首歌》等，無論悲情慢歌或充滿爆炸力的快歌都能輕鬆駕馭。當中《寵物》更是讓他紅遍樂壇的代表作，至今仍是無數男士在K房必唱的失戀神曲。今次挑戰歌單中正正包含這首首本名曲，小肥賽前更仿效早前亮相的側田放下狂言，表示若在節目中「唱衰」《寵物》就要「退出樂壇」，令整個挑戰過程充滿張力。

網民讚小肥閃得漂亮但意見兩極

節目播出後網民反應熱烈，不少人大讚小肥決定明智：「好彩有拎錢」、「小肥閃得相當好！唔係一萬分分鐘冇埋」。亦有觀眾認為明星版比素人版更有睇頭：「搵呢啲有實力歌手好睇過搵素人唱」、「但唔係咁多歌手夠膽上嚟公開處刑」。不過亦有網民認為小肥過於保守：「其實放膽唱反而仲好」、「高音反而應付到」，更有人直言「小肥差過蘇永康好多下」，但亦有人反駁「望住啲bar要顧佢又真係難唱」、「拍子100%」。

唱錢 小肥 小肥今晚登上《唱錢》挑戰，這位公認實力唱將竟然全程「勒住」感情演唱，被Eric Kwok取笑「死都唔扭音」。（圖片來源：TVB）
小肥今晚登上《唱錢》挑戰，這位公認實力唱將竟然全程「勒住」感情演唱，被Eric Kwok取笑「死都唔扭音」。（圖片來源：TVB）
唱錢 小肥 小肥唱古天樂的《今期流行》，成功闖關。（圖片來源：TVB）
小肥唱古天樂的《今期流行》，成功闖關。（圖片來源：TVB）
唱錢 小肥 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 小肥 小肥賽前表示若在節目中「唱衰」《寵物》就要「退出樂壇」！（圖片來源：TVB）
小肥賽前表示若在節目中「唱衰」《寵物》就要「退出樂壇」！（圖片來源：TVB）
唱錢 小肥 小肥唱自己首本名曲《寵物》，挑戰成功即激動跪地！（圖片來源：TVB）
小肥唱自己首本名曲《寵物》，挑戰成功即激動跪地！（圖片來源：TVB）
唱錢 小肥 最終小肥選擇提款帶走1萬元獎金，為4位觀眾各贏得獎金。（圖片來源：TVB）
最終小肥選擇提款帶走1萬元獎金，為4位觀眾各贏得獎金。（圖片來源：TVB）
唱錢 小肥 小肥嘗試挑戰的Monster歌曲是Eric Kwok組合Swing的《大大公司》，宣告失敗。（圖片來源：TVB）
小肥嘗試挑戰的Monster歌曲是Eric Kwok組合Swing的《大大公司》，宣告失敗。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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