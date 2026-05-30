唱錢｜小肥挑戰《最佳損友》獲激讚 唱Monster秒出事 網民嗌好彩
挑戰《今期流行》、《別怪她》一度亮警號
小肥出場時已經直搖頭，坦言要達到《唱錢》系統標準難度極高，透露自己有收看節目，見到不少挑戰者面對低難度歌曲都「撻Q」不合格，因此不敢輕視任何一首歌。為了幫家庭觀眾謀福利，他採取極端策略刻意「勒住」感情演唱，結果被Eric Kwok數度取笑，更搞笑地揚言要打他Pat Pat，反問他：「你驚啲咩啫？」小肥今次挑戰歌單包括蘇永康的《假使有日能忘記》、小肥自己的《寵物》、古天樂的《今期流行》、吳卓羲的《別怪他》、許廷鏗的《螞蟻》、陳奕迅的《1874》和《最佳損友》，Eric Kwok讚他越唱越好。小肥Level 5遇上自己歌《寵物》，小肥表示唱一百次都可能一百次不同。而《今期流行》、《別怪她》亦一度亮起警號﹗
提款離場贏一萬元 試唱Monster《大大公司》失敗
小肥唱到Level 8陳奕迅原唱的《最佳損友》後，選擇提款接收1萬元獎金離場，他坦言：「你話有無爭扎過，有啲啦，但我一定會偏向為觀眾着想，如果節目的錢不是給觀眾，而係給我的，我就反而有勇氣衝出去。」結果共有4位觀眾各拿取1萬元獎金。不過在隨後的試玩環節中，森美揭曉他的Monster歌曲是Eric Kwok組合Swing的《大大公司》，小肥挑戰後宣告失敗，證明他提早收手的決定相當明智。
曾豪言唱衰《寵物》即退出樂壇
小肥出道以來一直被公認為實力派唱將，擁有多首膾炙人口的大熱歌曲，包括《寵物》、《時光機》、《一首歌》等，無論悲情慢歌或充滿爆炸力的快歌都能輕鬆駕馭。當中《寵物》更是讓他紅遍樂壇的代表作，至今仍是無數男士在K房必唱的失戀神曲。今次挑戰歌單中正正包含這首首本名曲，小肥賽前更仿效早前亮相的側田放下狂言，表示若在節目中「唱衰」《寵物》就要「退出樂壇」，令整個挑戰過程充滿張力。
網民讚小肥閃得漂亮但意見兩極
節目播出後網民反應熱烈，不少人大讚小肥決定明智：「好彩有拎錢」、「小肥閃得相當好！唔係一萬分分鐘冇埋」。亦有觀眾認為明星版比素人版更有睇頭：「搵呢啲有實力歌手好睇過搵素人唱」、「但唔係咁多歌手夠膽上嚟公開處刑」。不過亦有網民認為小肥過於保守：「其實放膽唱反而仲好」、「高音反而應付到」，更有人直言「小肥差過蘇永康好多下」，但亦有人反駁「望住啲bar要顧佢又真係難唱」、「拍子100%」。