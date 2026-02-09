TVB新節目《唱錢》做錯決定流失30萬觀眾！網民呼籲盡快播出張與辰參賽片段

TVB全新遊戲節目《唱錢》開播即爆紅，首集憑吳業坤「慈雲山吳浩康」神級演出狂吸103萬觀眾，豈料短短兩集已流失30萬觀眾！製作組原本預告張與辰會參賽，點知第二集只安排佢做直播嘉賓，第三集更索性用素人撐場，令大批粉絲大感失望直呼「被騙」。網民怒轟製作組決策失誤，紛紛留言「快啲播張與辰參賽片段啦」、「坤哥都救唔到收視」，質疑節目策略出現重大問題。

坤哥光環失效收視三連跌

《唱錢》收視數據顯示節目正面臨嚴重危機，首集吳業坤參賽創下16點收視佳績，吸引103萬觀眾收看，「慈雲山吳浩康」更成為網上熱話。然而第二集張與辰只擔任直播嘉賓，收視即跌至13點，觀眾人數減少至84萬。最令人震驚的是第三集完全依靠素人參賽，收視進一步暴跌至11.2點，僅得72萬觀眾，短短兩集流失超過30萬觀眾，跌幅達30%。

張與辰粉絲集體失望怒轟製作組

製作組一早預告張與辰會參加《唱錢》遊戲環節，吸引大批粉絲期待，點知第二集只安排佢在直播間做嘉賓，完全無參與遊戲部分。網民紛紛留言表達不滿：「講好嘅參賽呢？」、「等咗咁耐就係咁？」、「完全失去追看意欲」。有粉絲更直言「被TVB呃咗」，認為製作組利用張與辰名氣宣傳，實際安排卻令人失望透頂。

素人撐場策略徹底失敗

第三集《唱錢》完全依靠素人參賽者撐場，包括「喪笑Gen Z」黃可泳、「Perfect Pitch」雷樂韻及「曾比特戰友」劉漢盛等。雖然雷樂韻平均綜合成績超越90%，有機會贏取十萬獎金，但觀眾反應明顯冷淡。網民普遍認為素人參賽者缺乏話題性，無法與首集吳業坤的精彩表現相提並論，直言「素人根本撐唔起個節目」。

網民呼籲盡快安排張與辰參賽

面對收視持續下跌，網民紛紛建議製作組盡快播出張與辰參賽片段挽救收視。有觀眾留言「張與辰唱歌實力有目共睹，點解唔安排佢參賽？」、「快啲播佢參賽嘅集數啦，再咁落去收視會更慘」。亦有網民認為節目應該維持明星參賽的模式，「有明星先有話題性，素人真係無乜睇頭」，質疑製作組的節目策略出現根本性問題。

唱錢 張與辰 坤哥光環失效收視三連跌（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB

