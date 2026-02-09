TVB新節目《唱錢》做錯決定流失30萬觀眾！網民呼籲盡快播出張與辰參賽片段

TVB全新遊戲節目《唱錢》開播即爆紅，首集憑吳業坤「慈雲山吳浩康」神級演出狂吸103萬觀眾，豈料短短兩集已流失30萬觀眾！製作組原本預告張與辰會參賽，點知第二集只安排佢做直播嘉賓，第三集更索性用素人撐場，令大批粉絲大感失望直呼「被騙」。網民怒轟製作組決策失誤，紛紛留言「快啲播張與辰參賽片段啦」、「坤哥都救唔到收視」，質疑節目策略出現重大問題。