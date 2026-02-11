唱錢｜張與辰挑戰死亡歌單嚇到踎低！最熟歌曲竟犯嚴重錯誤 結局超反轉？

張與辰本周六登上《唱錢》明星版，竟要挑戰八成是大師級歌手的「死亡歌單」！賽前揚言最怕快歌的他，竟抽中郭富城的《狂野之城》嚇到當場踎低，更在自己最熟悉的《中年好聲音3》參賽歌曲上犯下嚴重錯誤，一度跌入危險區！過程驚險萬分，究竟他能否逆轉劣勢？