唱錢｜張與辰挑戰死亡歌單嚇到踎低！最熟歌曲竟犯嚴重錯誤 結局超反轉？
張與辰本周六登上《唱錢》明星版，竟要挑戰八成是大師級歌手的「死亡歌單」！賽前揚言最怕快歌的他，竟抽中郭富城的《狂野之城》嚇到當場踎低，更在自己最熟悉的《中年好聲音3》參賽歌曲上犯下嚴重錯誤，一度跌入危險區！過程驚險萬分，究竟他能否逆轉劣勢？
怕甚麼來甚麼！張與辰抽中《狂野之城》嚇到搲頭
根據官方發布的資料，張與辰今次挑戰的歌單極具難度，近八成歌曲來自大師級歌手，其中更包括兩位「四大天王」的經典作品。賽前張與辰已坦言最怕快歌：「對我嚟講慢歌好啲，因為慢歌可以（睇住條 Bar）慢慢唱，唱快歌齋歌詞都已經驚。」點知怕甚麼來甚麼，他的Level 1挑戰歌曲正正是天王郭富城的快歌《狂野之城》！嚇得張與辰當場大叫兼搲晒頭，更一度唱到踎低，七情上面的搞笑反應與吳業坤有得揮！
最熟《愛很簡單》竟成陷阱？張與辰犯嚴重錯誤陷險境
除了開局即遇上「死亡快歌」，張與辰之後更抽中了他在《中年好聲音 3》的參賽歌曲《愛很簡單》。原以為是天降甘霖，張與辰亦一度興奮表示：「睇到《愛很簡單》一開始好開心，因為呢首歌太熟喇，同埋比賽唱過。」豈料，正是因為對歌曲過於熟悉，令他不自覺地犯下一個極其嚴重的錯誤，導致分數急跌並陷入危險區！究竟是哪個細節讓他大意失荊州？這首飲歌最終會否令他就此止步，實在令人捏一把汗！
逆境下實力大爆發！張與辰單曲獲96.2%高分震驚全場
雖然挑戰過程牙煙處處，但張與辰的實力依然不容小覷。在極度緊張的狀態下，他仍竭力兼顧節目效果，不時擺甫士及投入情感，甚至「逆系統」地唱出大量靚聲震音，挑戰高難度。根據官方公布的成績，張與辰其中一首歌的綜合成績竟高達96.2%，證明其音準及拍子均擁有頂級實力。在連番失誤的逆境下仍能斬獲如此高分，表現令人期待，也讓最終賽果更添懸念。
網民熱議死亡歌單：「期待睇佢點樣拆彈！」
預告片段釋出後，網民對張與辰的驚險挑戰議論紛紛，大讚節目夠刺激！不少人留言：「最想睇人抽中死亡之歌嘅反應，張與辰冇令我失望！」、「又快歌又係熟歌陷阱，劇本都寫唔到咁精彩！」對於他在《愛很簡單》的失誤，網民更是充滿好奇：「好想知佢點樣喺《愛很簡單》出錯，一定要睇！」、「簡直係天堂與地獄，期待睇佢點樣拆彈！」看來張與辰這次的《唱錢》之旅，已成功吊足觀眾胃口。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期