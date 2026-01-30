唱錢｜甜美主持李茵彤起底！聲夢2早出局 揭憑「燦爛笑容」獲獎威水史
音樂節目《唱錢》首播後話題不絕，除了參賽者表現，兩位靚女主持亦成功彈出！當中樣貌甜美的李茵彤（Desta）初次擔任主持表現淡定，備受讚賞。原來Desta是《聲夢傳奇2》的畢業生，雖然當年提早出局，但音樂才華洋溢，更令人意想不到的是，她原來曾在校內憑「燦爛笑容」獲獎，背景相當有趣！
李茵彤初試啼聲獲讚 主持淡定有台型
《唱錢》播出後，擔任主持的李茵彤Desta火速成為網民焦點。首次擔大旗做主持的她，表現淡定大方，毫不怯場。憑藉深厚的音樂知識，她在節目中與嘉賓對答如流，加上超級活潑的舉止和標誌性的燦爛笑容，成功俘虜觀眾心。不少網民大讚她有潛質，為節目生色不少，絕對是主持界的一顆新星，難怪能從一眾《聲夢2》學員中脫穎而出，獲得寶貴的主持機會。
揭李茵彤音樂才女之路 曾奪3次校內歌唱冠軍
別看Desta一臉稚氣，其實她是一位不折不扣的音樂才女。早在11歲起，她已是各類音樂比賽的常客，坐擁7級鋼琴、5級樂理及5級笛子造詣，單是校內歌唱比賽，已曾三度奪得冠軍寶座，戰績彪炳。雖然在2024年參加《聲夢2》時，成為第二位被淘汰的學員，但當時憑著可愛的自彈自唱表演，已成功在觀眾心中留下深刻印象。最搞笑的是，原來她在校時曾獲頒「最燦爛笑容」及「最懂得欣賞別人」獎狀，憑笑容獲獎，這段「威水史」可謂相當經典！
網民大讚Desta有潛力：「笑容真係好甜！」
對於Desta在《唱錢》的亮眼表現，網民紛紛洗版留言力撐！大量觀眾湧入討論區大讚：「Desta主持得好自然，完全唔似新人！」、「佢個笑容真係好甜，睇到個人都開心埋」、「原來佢咁有才華，當年《聲夢2》咁早foul走真係走寶」、「憑笑容攞獎都得？好搞笑但又好啱佢！」、「有樣有才華，TVB應該要捧呢啲！」看來Desta已憑藉親和力及實力，成功入屋。
