唱錢｜甜美主持李茵彤起底！聲夢2早出局 揭憑「燦爛笑容」獲獎威水史

音樂節目《唱錢》首播後話題不絕，除了參賽者表現，兩位靚女主持亦成功彈出！當中樣貌甜美的李茵彤（Desta）初次擔任主持表現淡定，備受讚賞。原來Desta是《聲夢傳奇2》的畢業生，雖然當年提早出局，但音樂才華洋溢，更令人意想不到的是，她原來曾在校內憑「燦爛笑容」獲獎，背景相當有趣！