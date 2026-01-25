唱錢｜全新音綜首播被讚超刺激！直播互動熱度一小時狂飆2.5倍勁誇張

全新互動音樂Game Show《AlipayHK 呈獻：唱錢》昨晚（24日）首播即引爆熱話！節目由森美、Eric Kwok及李茵彤Desta主持，創新的「打機式」唱歌玩法被網民大讚刺激。最驚人的是，節目直播聊天室的互動熱度在一小時內由21萬+激增至53萬+，足足狂飆超過2.5倍，究竟這個節目有何魔力？