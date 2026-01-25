唱錢｜全新音綜首播被讚超刺激！直播互動熱度一小時狂飆2.5倍勁誇張
全新互動音樂Game Show《AlipayHK 呈獻：唱錢》昨晚（24日）首播即引爆熱話！節目由森美、Eric Kwok及李茵彤Desta主持，創新的「打機式」唱歌玩法被網民大讚刺激。最驚人的是，節目直播聊天室的互動熱度在一小時內由21萬+激增至53萬+，足足狂飆超過2.5倍，究竟這個節目有何魔力？
《唱錢》首播玩法新穎 網民大讚有創意
《唱錢》玩法創新，挑戰者需要在限時內獻唱隨機抽中的歌曲，並同時達到拍子及音準的要求，刺激程度猶如打機過關。昨晚首集由吳業坤擔任「試玩專員」，挑戰過程緊張萬分，令觀眾看得相當肉緊。節目同時設有直播間，由Plan V成員江廷慧、彭家賢、陳昊廷及侯雋熙主持與觀眾互動，大派福利，成功炒熱氣氛。網上隨即有不少留言大讚節目形式：「有創意睇得好緊張」、「呢個遊戲難在 Random 抽歌，但係有新意同有趣」。
直播互動熱度激增 由21萬飆升至53萬
節目最成功的指標，莫過於直播聊天室的驚人數據。昨晚節目開始時，互動熱度已達210,000+，隨著吳業坤的挑戰過程愈趨白熱化，熱度亦持續攀升。到節目尾聲，互動熱度已激增至530,000+，短短一小時內升幅超過2.5倍，足證節目成功吸引觀眾投入，互動性極強。即使吳業坤最終挑戰失敗，他仍成功為網民爭取到2個HK$500福利名額，進一步刺激觀眾參與。
網民洗版大讚節目刺激緊張：「好似打機咁打」
節目播出後，網民一面倒給予好評，紛紛洗版留言大讚節目刺激好玩。大量留言指玩法極具挑戰性：「好似好難玩」、「扣得咁快架」、「哇~~真係打機咁打」、「好刺激」。不少樂迷亦表示節目滿足了聽歌和娛樂的雙重願望：「呢個節目好好，又可以玩又可以聽歌」、「好適合成日唱 K 嘅人參加」。熱烈的反應讓不少觀眾大呼唔夠喉，表示：「又要等一個星期了」，可見節目成功俘虜觀眾心。
主持江廷慧侯雋熙獲讚型男索女 意外成焦點
除了緊張的比賽和創新的玩法，負責主持直播間的Plan V成員亦成為網民焦點。當中江廷慧及侯雋熙憑著亮眼外型，獲網民洗版式大讚是「型男索女」，意外收穫大量粉絲。他們與觀眾的即時互動，以及為挑戰失敗的吳業坤打氣，成功緩和了緊張氣氛，亦是節目互動熱度飆升的一大功臣，為整個節目生色不少。
