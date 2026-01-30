唱錢｜「聲夢姚子羚」江廷慧起底！為追夢辭職 揭確診入院險錯失比賽辛酸史

《唱錢》另一位靚女主持江廷慧（Vivian）同樣吸獲大量關注，當年參選《聲夢傳奇2》時已因撞樣姚子羚而有「聲夢姚子羚」之稱。原來在甜美外表背後，Vivian的追夢之路極其崎嶇，當年為參賽毅然辭去加拿大穩定工作回港，更不幸在轉機時確診入院，音樂之路可謂一波三折，差點就與夢想擦身而過！