唱錢｜「聲夢姚子羚」江廷慧起底！為追夢辭職 揭確診入院險錯失比賽辛酸史
《唱錢》另一位靚女主持江廷慧（Vivian）同樣吸獲大量關注，當年參選《聲夢傳奇2》時已因撞樣姚子羚而有「聲夢姚子羚」之稱。原來在甜美外表背後，Vivian的追夢之路極其崎嶇，當年為參賽毅然辭去加拿大穩定工作回港，更不幸在轉機時確診入院，音樂之路可謂一波三折，差點就與夢想擦身而過！
江廷慧主持獲關注 網民洗版讚靚女
江廷慧Vivian在《唱錢》中擔任主持，憑藉出眾外貌及淡定表現，再次勾起觀眾的回憶。早在《聲夢傳奇2》時期，她已被指貌似藝人姚子羚，加上不俗的唱功，早已吸引不少粉絲。如今在主持崗位上，Vivian更顯成熟魅力，在直播期間獲無數網民洗版式大讚「好靚女」、「有氣質」，人氣再度急升。觀眾都對這位追夢女孩的蛻變感到驚喜，認為她前途無可限量。
揭江廷慧崎嶇音樂路 一波三折險退賽
Vivian的演藝路途絕非一帆風順。自小熱愛藝術的她，14歲移居加拿大，於瑞爾森大學畢業後任職Videographer。為了追尋音樂夢，她毅然辭職回港參加《聲夢2》。然而，追夢之路卻撞正疫情，令她困難重重。當時Vivian買不到直飛香港的機票，只能轉飛上海再回港。更不幸的是，她在上海隔離期間確診新冠肺炎，需即時入院治療，一度面臨無法趕及返港參賽的絕境。這段為夢想排除萬難、一波三折的經歷，聽來令人心酸又佩服。
網民佩服追夢決心：「真係好有勇氣！」
Vivian這段崎嶇的追夢故事曝光後，大批網民表示既心痛又佩服，紛紛留言為她打氣！「為咗夢想辭職回港，真係好有勇氣！」、「估唔到佢經歷過咁多嘢，好彩最後都趕得切比賽」、「又轉機又確診，條路真係好難行，佩服佢嘅堅持」、「佢唔止樣靚，仲好有毅力，值得更多機會！」、「呢啲先係追夢嘅態度，支持Vivian！」網民的留言充滿鼓勵，足證Vivian的努力沒有白費。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期